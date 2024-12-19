Путин в ходе прямой линии ответил на 76 вопросов

Путин рассказал, кого Россия пригласит на празднование 80-летия Победы

Tекст: Ольга Иванова

Путин рассказал, что Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает РИА «Новости».

Кроме того, он обратил внимание на то, что Россия не стремится участвовать в памятных мероприятиях на Западе по различным событиям Второй мировой войны.

«Что касается приглашения нас куда бы то ни было, мы никуда не стремимся. Во-первых, нам дома хорошо. Надо укреплять себя самих», – сказал глава государства, комментируя информацию, что Россию не стали приглашать на памятные мероприятия по случаю юбилеев высадки в Нормандии и освобождения лагеря Освенцим.

Путин отметил, что США и Британия внесли заметный вклад в победу над нацизмом во Второй мировой, но их потери несопоставимы с советскими. По его словам, Россия никогда не забудет о жертвах, которые принес ее народ в борьбе с нацизмом, а за рубежом попытки забыть это – линия атаки на РФ.

«Мы никогда не забудем о тех жертвах, которые были принесены нашим народом на алтарь победы над нацизмом. Вот это самое главное, чтобы мы этого не забывали. А то, что пытаются это забыть в других странах, это естественно для них, для сегодняшних руководителей, потому что для них это линия атаки на Россию в целом – забыть, сдвинуть, не вспоминать. Но это их дело», – сказал он.

Президент заметил, что Москва полностью рассчиталась за ленд-лиз времен Великой Отечественной войны, «американцы с нас денежку сняли».

«Они (союзники по антигитлеровской коалиции) нас поддерживали и по ленд-лизу. Мы, правда, за это заплатили целиком и полностью. Когда я стал президентом, мы полностью рассчитались даже по ленд-лизу – американцы с нас и эту денежку сняли… Мы полностью отдали, несмотря на то, что столько лет прошло», – отметил он.

В Гостином дворе началась совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Мероприятие проходит под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».