Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.9 комментариев
Путин в ходе прямой линии ответил на 76 вопросов
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответил на 76 вопросов от 33 представителей СМИ и почти 30 россиян.
На ежегодном мероприятии «Итоги года» Путин ответил на 76 вопросов, передает РИА «Новости». Среди них особое внимание было уделено тематике специальной военной операции, на которую пришлось 14 вопросов.
Вопросы поступили от 33 представителей СМИ, включая блогеров и модераторов, а также почти 30 россиян, в числе которых была одна семья из Краснодара.
Шесть иностранных изданий также задали свои вопросы, в том числе из США и Британии, которые считаются недружественными странами. На мероприятие было отправлено более двух миллионов вопросов, которые обрабатывались с помощью нейросети GigaChat. Она помогла определить топ горячих тем по стране, таких как доступность жилья, коммунальные услуги, здравоохранение и цены на продукты.
Президент России также отвечал на вопросы о международных отношениях, включая контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом, перспективах БРИКС и доллара, а также о сотрудничестве с Китаем.
Итоговое число обращений граждан на прямую линию с Путиным превысило 2 500 472.
Напомним, пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высоко оценил содержание и разнообразие обсуждаемых тем.