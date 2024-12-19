Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.6 комментариев
Песков назвал прямую линию Путина насыщенной и разнообразной
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высоко оценил содержание и разнообразие тем, обсуждавшихся на прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией.
Как сообщает Telegram-канал Павла Зарубина, Песков заявил, что состоявшаяся в четверг прямая линия Владимира Путина была насыщенной по содержанию и охватывала разнообразные темы. По словам Пескова, мероприятие, совмещенное с большой пресс-конференцией, заслуживает высокой оценки как по содержанию, так и по разноплановости обсуждаемых вопросов.
Напомним, пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина завершились, длительность мероприятия составила 4 часа 27 минут.