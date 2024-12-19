Песков назвал прямую линию Путина насыщенной и разнообразной

Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже

Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже в результате ДТП

Tекст: Александра Юдина

Савицкая погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Париже, ее сбил автомобиль, водитель которого пытался избежать лобового столкновения, передает RT со ссылкой на «СтарХит».

По словам знакомой погибшей, Савицкой было 34 года.

В настоящее время не сообщается, кто был за рулем автомобиля и какие последствия ждут водителя. Французские правоохранительные органы проводят расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Светлана Савицкая известна по работе с такими модными журналами, как L’Officiel и Bazaar, а также по съемкам для Glamour.

Она также была ведущей на нескольких популярных телеканалах, включая RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. В дополнение к своей карьере в моделинге и телевидении, Светлана занималась музыкальной деятельностью. В сентябре она выпустила свой последний трек под названием «Супермен».

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в турецкой провинции Мугла произошло ДТП, в результате которого погибла россиянка Татьяна Озолина, известная как байкерша-блогер МотоТаня.