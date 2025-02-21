Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.13 комментариев
Бастрыкин потребовал отчитаться о расследовании убийства бойца СВО в Армавире
Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства участника СВО в Армавире
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя краевого СК предоставить информацию о ходе расследования убийства демобилизованного участника СВО в Армавире.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования убийства участника специальной военной операции в Армавире Краснодарского края, передает ТАСС. В сообщении ведомства отмечено, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СКР по региону Андрею Маслову доложить о ходе расследования, выявленных обстоятельствах и доводах, появившихся в медиа.
По данным следствия, в июле 2024 года житель Армавира в результате конфликта нанес ножевое ранение в живот демобилизованному бойцу, который через несколько дней скончался. В социальных сетях высказываются опасения, что не все виновные лица установлены, а привлеченные к ответственности могут отделаться условным наказанием.
Обвиняемый в убийстве содержится под стражей, его действия квалифицированы как убийство из хулиганских побуждений. Двух других фигурантов дела обвиняют в укрывательстве особо тяжкого преступления и злоупотреблении должностными полномочиями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье объявили розыск пешехода, подозреваемого в убийстве участника СВО. Сообщалось, что убийство участника СВО в Подмосковье оказалось заказным. Неизвестный расстрелял вернувшегося с СВО военного.