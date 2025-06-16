У Sukhoi Superjet при взлете отвалился капот двигателя

Во Внуково у Sukhoi Superjet 100 при взлете отвалился капот двигателя

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident. По данным канала, инцидент произошел 15 июня, когда Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс в Батуми. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт после того, как у лайнера отвалился капот правого двигателя.

Последствия поломки попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Авиаторщина». На кадрах видно, что двигатель оказался оголенным. Во Внуково объявили тревогу по коду «Синий».

Борт выработал топливо в зоне ожидания, после чего благополучно сел и самостоятельно направился на стоянку. Позже фрагменты капота были обнаружены на взлетно-посадочной полосе.

В мае пустой топливный бак упал с самолета над Челябинском. В прошлом году у самолета Boeing 737 авиакомпании United Airlines в воздухе отвалилась обшивка.