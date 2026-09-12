Пограничная полиция Молдавии не выпустила журналиста Вяткина в Россию

Tекст: Антон Антонов

«Очередной случай произвола в кишиневском международном аэропорту. Пограничная полиция Республики Молдова не выпустила из страны телеведущего и общественного активиста Дениса Вяткина. Таким образом власти Молдавии решили отомстить молодому человеку за вчерашний прямой эфир с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Озеровым», – рассказал Петрович.

По его словам, Вяткин направлялся в Екатеринбург для участия во Всемирном фестивале молодежи по рекомендации Координационного совета российских соотечественников,, передает РИА «Новости».

Однако сотрудники Пограничной полиции по указанию спецслужб задержали журналиста для дополнительного контроля личных вещей и багажа, а документы вернули только после того, как самолет уже взлетел.

Петрович отметил, что подобному отношению силовиков подвергаются общественные деятели, журналисты и православные священники, тогда как боевики, экстремисты и неонацисты проходят паспортный контроль без особых затруднений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самого Петровича также задерживали в аэропорту Кишинева при попытке вылета.

МИД России в июне призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию из-за дискриминационных мер к обладателям российских паспортов.

Посольство России в Молдавии летом сообщало о незаконном удержании россиянина в аэропорту Кишинева.