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Пограничная полиция Молдавии не выпустила журналиста Вяткина в Россию
Молдавские пограничники сорвали вылет в Россию журналиста Дениса Вяткина, который накануне провел интервью с российским послом в Кишиневе Олегом Озеровым, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников в республике Алексей Петрович.
«Очередной случай произвола в кишиневском международном аэропорту. Пограничная полиция Республики Молдова не выпустила из страны телеведущего и общественного активиста Дениса Вяткина. Таким образом власти Молдавии решили отомстить молодому человеку за вчерашний прямой эфир с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Озеровым», – рассказал Петрович.
По его словам, Вяткин направлялся в Екатеринбург для участия во Всемирном фестивале молодежи по рекомендации Координационного совета российских соотечественников,, передает РИА «Новости».
Однако сотрудники Пограничной полиции по указанию спецслужб задержали журналиста для дополнительного контроля личных вещей и багажа, а документы вернули только после того, как самолет уже взлетел.
Петрович отметил, что подобному отношению силовиков подвергаются общественные деятели, журналисты и православные священники, тогда как боевики, экстремисты и неонацисты проходят паспортный контроль без особых затруднений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самого Петровича также задерживали в аэропорту Кишинева при попытке вылета.
МИД России в июне призвал россиян отказаться от поездок в Молдавию из-за дискриминационных мер к обладателям российских паспортов.
Посольство России в Молдавии летом сообщало о незаконном удержании россиянина в аэропорту Кишинева.