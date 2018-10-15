Певец Шура рассказал о переживаниях после сообщений о его смерти

Российский певец Шура опубликовал в социальных сетях скрин из Яндекса, на котором датой его смерти значится 13 октября.

По словам артиста, 14 октября из-за такой ошибки поисковой системы его телефон, а также телефоны директора и адвоката певца разрывались от звонков.

«Начал звонить ему, он трубку не берет. Мы уже все переполошились. В три часа ночи мы его-еле разбудили, услышали, что он живой», – рассказал директор артиста Павел Депершмидт.

Сам Шура сказал, что «пережил страшную ночь», узнав о своей смерти, пишет «Российская газета».

«Я жив и здоров, что называется, не дождётесь, спасибо Yandex за «заботу» и «своевременное» оповещение!» – написал исполнитель в своем Instagram.