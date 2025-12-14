  • Новость часаПолиция установила личность одного из открывших стрельбу на пляже в Сиднее
    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины
    Ушаков: Миллион процентов, что у Зеленского ничего не получится ни с Крымом, ни с НАТО
    Лавров указал на опасные тенденции на Балканах
    Российские войска освободили Варваровку возле Гуляйполя
    ВС России перекрыли трассу Славянск – Северск
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    В Европе усилилась антимиграционная риторика
    Жертвами расстрела людей на пляже в Сиднее стали отмечавшие Хануку евреи
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Декабристам не хватило компетентности

    Трудно представить, что сделали бы радетели народной свободы, окажись в их руках Россия в случае успеха восстания. Замечание Ленина – «страшно далеки они от народа» – и сегодня кажется справедливым. Но заговорщики также были далеки и от государственного управления, и от понимания истории.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    56 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    3 комментария
    14 декабря 2025, 14:12 • Новости дня

    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе

    Политолог Соколов: США разрушили до основания европейскую картину мира

    Эксперт: Мерцу больно признавать конец «американского мира» в Европе
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики Германии десятилетиями считали, что интересы ФРГ полностью повторяют курс трансатлантического единства. Теперь же эта точка зрения полностью теряет право на существование, поскольку США намеренно разделяют некогда общий Запад на Америку и Европу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артем Соколов. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana закончились.

    «Формирование Фридриха Мерца как политика проходило во времена пика европейско-американских отношений. Тогда многим в ЕС действительно казалось, что правила игры, заложенные в 90-х годах, окажутся вечными. Крушение этой идеи трансатлантического единства переживается этим поколением очень тяжело», – сказал Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «И Мерц в этом плане исключением не является. Уверен, что текущий упадок диалога Брюсселя и Вашингтона воспринимается им с большой болью, ведь речь идет не только о двустороннем диалоге с Америкой, но и о необходимости пересмотра целой картины мира, которая была крайне удобной для европейцев», – поясняет он.

    «Если раньше ЕС мог полностью положиться на Штаты в военном плане, то сегодня это невозможно. Гарантии безопасности со стороны США «разрыхляются», поэтому той же ФРГ приходится брать на себя больше ответственности, что подразумевает существенное увеличение расходов на содержание и модернизацию армии», – говорит собеседник.

    «Соответственно, речь Мерца также была призвана объяснить немцам необходимость «затягивания поясов» ради нужд Бундесвера. Параллельно для этой же цели используется и образ России как якобы наиболее вероятного агрессора. Но насколько успешным окажется милитаристский курс канцлера – большой вопрос», – акцентирует эксперт.

    «Все-таки полностью заменить США в сфере защиты Европы в кратчайшие сроки не получится – слишком велика была роль Штатов. Кстати, еще одним фактором, оказавшим влияние на речь Мерца, стала недавняя американская стратегия национальной безопасности, в которой Дональд Трамп достаточно подробно изложил свои взгляды на роль ЕС в мире», – продолжает он.

    «И этот шаг, конечно, меняет очень многое. Впервые личные воззрения действующего главы Белого дома перенесены в документальный вид, который будет обязывать Штаты считаться с заданной траекторией даже после возможной смены лидера. Это говорит о том, что текущий курс администрации США окажется как минимум среднесрочным», – уточняет собеседник.

    «А значит, Германии придется переосмыслить подходы и к внешней политике. Долгие годы ФРГ рассматривала трансатлантические интересы как свои собственные. Теперь же эта «идиллия» разрушена Штатами, которые вспомнили, что их цели могут расходиться с задачами Европы», – резюмировал Соколов.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что десятилетия эпохи Pax Americana (Американского мира) закончились как для Германии, так и для всей Европы в целом. «США сейчас очень агрессивно реализуют собственные задачи, а это значит, что нам тоже следует отстаивать наши интересы», – цитирует его издание Tagesspiegel.

    На этом фоне канцлер призвал не верить, что после ухода Дональда Трампа политика Штатов значительным образом изменится. «Не верьте, что это краткосрочное явление», – сказал он, добавив, что с новым президентом США ситуация, вероятно, может ухудшиться. В сложившейся ситуации, однако, для Берлина важно «как можно дольше» сохранять НАТО.

    Таким образом, Мерц считает, что сегодня «в мировых и экономических центрах власти» происходят «тектонические сдвиги». Их масштаб станет понятен лишь со временем, однако уже сейчас понятно: Германии «нельзя увязнуть во внутренних дебатах». «Однажды нас не спросят, поддерживали ли мы систему пенсионного обеспечения годом больше или годом меньше», – подчеркнул он.

    Что действительно же будет интересовать потомков, по мнению канцлера, так это в полной ли мере действующее правительство внесло вклад «в сохранение свободы, мира, открытого общества и рыночной экономики». На развитии последней Мерц сделал особый упор: «Мы не можем ставить защиту окружающей среды выше сохранения нашего промышленного ядра».

    По его оценке, забота об экологии долгие годы замедляла развитие ФРГ. Теперь же Германии предстоит вернуть конкурентоспособность. Важные перемены ждут и военную службу: канцлер поддержал идею введения добровольного призыва в армию молодежи, но если этого окажется недостаточно, стране предстоит придать данным мерам и обязательный характер.

    Яркое выступление Мерца удивило внешних наблюдателей. Так, сенатор Алексей Пушков назвал слова канцлера «признанием крупного геополитического сдвига, в которые не все еще верят, но который надвигался достаточно давно». «Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – пояснил он.

    Напомним, в обновленной стратегии национальной безопасности США отмечается, что Европа сталкивается с угрозой «стирания» собственной идентичности на фоне проблемы нерегулируемой миграции. Также в документе выражаются опасения по поводу будущего демократии в ЕС, где активно преследуются представители правых партий.

    На этом фоне Штаты постулируют, что они готовы играть более активную роль в делах континента, в том числе путем культивирования сопротивления нынешнему пути Европы». Кроме того, в стратегии подчеркивается, что именно Брюссель на сегодняшний день препятствует урегулированию конфликта на Украине.

    13 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России

    Захарова: Ответные шаги России на блокировку активов в ЕС не заставят себя ждать

    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжение активами России без согласия страны, включая блокировку или попытки представить изъятие как репарации, нарушает международное право, ответные шаги Москвы на блокировку не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия примет ответные меры на блокировку своих активов Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам Захаровой, распоряжение активами России без ее согласия, как бы это ни называлось – «репарационным кредитом», заморозкой или конфискацией – является грубым нарушением международного права, откровенным банальным воровством», следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Захарова добавила, что даже премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сравнил инициативу Евросоюза с «кражей мебели из иностранного посольства», что опосредованно говорит о масштабах проблемы для Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear. МИД отмечает: ряд стран внутри ЕС выступили против решения Еврокомиссии, поддержанного, по словам Захаровой, «агрессивно русофобствующими столицами», и считают схему конфискации российских резервов мошенничеством.

    В заявлении говорится, что политика Евросоюза все дальше отходит от принципов здравого смысла и наносит вред экономике самого ЕС – замедляется производство, растет госдолг, а индустриализация сменяется спадом на фоне рекордных трат на энергетику. Российская сторона считает, что ЕС пытается не только финансировать Украину за счёт заблокированных резервов России, но и залатать собственные экономические проблемы, признав – украинский проект становится для Брюсселя непосильной ношей.

    Российские дипломаты считают, что ЕК также ставит целью подорвать поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса, включая инициативы президента США Дональда Трампа, а суть принятого решения по российским активам заключается в попытке нанести урон этим инициативам.

    МИД России напоминает, что в ответ на действия Евросоюза уже реализуются конкретные шаги. Так, Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о возмещении убытков. Российская сторона уверена: причиненный действиями Евросоюза ущерб его финансовой системе и репутации невозможно будет исправить.

    Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки.

    В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    Комментарии (16)
    13 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    Фицо: Запад побежит восстанавливать отношения с Россией после окончания СВО
    @ European Union/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что западные государства поспешат наладить отношения с Россией сразу после окончания конфликта на Украине.

    Западные страны массово поспешат восстанавливать торговые и экономические связи с Россией после окончания конфликта на Украине, уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает РИА «Новости».

    «Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», – заявил Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».

    Глава правительства Словакии раскритиковал существующие ограничения на торговлю российским газом для своей страны. По его словам, абсурдно запрещать Братиславе покупать энергоносители у России, в то время как российский сжиженный газ продолжает поступать в некоторые европейские страны в больших объемах.

    Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо также выразил намерение ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    Комментарии (6)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    Мерц объявил о конце господства США в Европе
    @ Sven Hoppe/dpa

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник, 15 декабря, канцлер ФРГ Фридрих Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского и европейских лидеров, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, от которой Вашингтон требует принять предлагаемый мирный план, однако господству США в Европе давно пришел конец, считает Мерц.

    Мерц заявил в своем выступлении в субботу, что Европа должна подготовиться к фундаментальному сдвигу в своих отношениях с США.

    «Десятилетия Pax Americana (пер. с лат. «Американский мир», период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в странах Запада после Второй мировой войны – прим. ВЗГЛЯД) в Европе, в том числе и в Германии, в значительной степени закончились. Он больше не существует в том виде, в каком мы его знали. И ностальгия этого не изменит», – приводит Reuters слова Мерца на партийном съезде в Мюнхене.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что американцы сейчас очень агрессивно преследуют собственные интересы.

    «И это может означать только одно: что мы тоже должны теперь преследовать свои собственные интересы», – сделал вывод Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило  официальный ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией.

    В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о проведении жесткой беседы с лидерами Британии, Германии и Франции по урегулированию конфликта на Украине. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Комментарии (13)
    14 декабря 2025, 04:12 • Новости дня
    Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе
    Пушков оценил заявление Мерца о конце доминирования США в Европе
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление Фридриха Мерца на партийном съезде в Мюнхене с заявлением об окончании эпохи Pax Americana для Европы ознаменовало признание значительных геополитических изменений и ослабление американской роли в европейских делах, отметил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

    «Вот уже и канцлер ФРГ и лидер ХДС Фридрих Мерц заявил на партийном съезде в Мюнхене, что эпоха Pax Americana – «мира по-американски» – для Европы закончилась. Это серьезное признание крупного геополитического сдвига, в который еще не все верят, но который надвигался достаточно давно», – написал он.

    Пушков отметил, что Европа сталкивается с новым этапом международных отношений, в которых Соединенные Штаты более не готовы нести прежние обязательства по обеспечению коллективной безопасности и поддержке НАТО.

    Начало этих изменений связано с первым избранием Дональда Трампа, который с первых дней американского президентства подчеркивал свое недовольство европейскими партнерами, полагающимися на защиту США.

    Мерц напомнил о резком контрасте между позициями Трампа и Байдена: Трамп настаивал на изменениях в отношениях с Европой, а Байден пытался восстановить прежний курс, однако безуспешно – разрыв углублялся.

    По словам Мерца, трещины в отношениях между США и Европой проходят сразу по нескольким направлениям. К ним относятся политическое лидерство на Западе, разногласия по фундаментальным ценностям, а также разный взгляд на природу и задачи Европейского союза и подходы к мировым конфликтам, включая кризис на Украине.

    Он подчеркнул, что Трамп, придерживаясь традиционалистских взглядов, не доверяет либеральному европейскому истеблишменту и предпочел бы видеть у власти в Евросоюзе консервативные силы.

    «В быстро меняющемся мире, в котором падает роль Европы, завершение эры Pax Americana для Европы будет небыстрым и противоречивым, но неуклонным. Процесс запущен. Как говорил Черчилль, «это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала», – резюмирует Пушков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинское руководство подготовило ответ на последний вариант мирного плана США и согласовало свою позицию с Францией, Германией и Британией. По данным WSJ, Стивен Уиткофф на выходных встретится в Берлине с европейскими лидерами и украинским президентом, ключевой темой станут разногласия по мирной сделке.

    Канцлер Германии Мерц на партийном съезде объявил об окончании эпохи Pax Americana для Европы и необходимости следовать собственным, европейским, интересам.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    NYT: Зеленский в переданном плане США отверг пункт о выводе войск из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Киев представил США свой вариант плана по урегулированию, исключив из него вывод войск с Донбасса и отказ от курса на вступление в НАТО, сообщает The New York Times.

    Источники The New York Times сообщили, что Украина отказалась вывести свои войска из Донбасса и отвергла требование США не вступать в НАТО в ответе на мирный план президента Дональда Трампа, сообщает «Газета.Ru».

    Источники американской газеты сообщают, что украинский мирный план отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет.

    В переданном варианте плана Украина настаивает на сохранении контроля над восточными территориями, которые должна была уступить согласно изначальной формулировке. Кроме того, Киев убрал из соглашения требование Вашингтона отказаться от вступления в НАТО.

    Ранее было опубликовано обновленное предложение по мирному урегулированию от Дональда Трампа, где основные положения касались ухода ВСУ из Донбасса, отказа НАТО принимать Украину, проведения выборов на Украине и использования российских замороженных активов.

    Спецпосланник США Стивен Уиткофф планирует провести встречу в Берлине с европейскими лидерами и Зеленским, чтобы обсудить разногласия по мирной сделке.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности проведения голосования по территориальным вопросам на Украине.

    Помощник президента Юрий Ушаков заверил, что по действующей Конституции вся территория Донбасса считается российской.

    Ушаков также отметил, что Москва пока не ознакомилась с обновленным вариантом мирного плана США по Украине и сомневается, что он устроит российскую сторону.

    Комментарии (11)
    14 декабря 2025, 09:13 • Новости дня
    Импорт российского мороженого в США достиг рекорда за три года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума более чем за три года, следует из данных американской статслужбы.

    США в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимального значения с 2022 года, передает РИА «Новости». По данным американской статистической службы, в сентябре объем поставок российского мороженого составил 167 тыс. долларов. Эта сумма почти вдвое превышает показатели августа и в три раза больше результата сентября 2024 года.

    В январе–сентябре текущего года США импортировали российского мороженого уже на 605,4 тыс. долларов, что на треть выше, чем за аналогичный прошлогодний период. Однако, несмотря на рост за последний год, объемы ввоза такого десерта остаются заметно ниже рекордных значений последних лет.

    В 2022 году экспорт российского мороженого в США достигал 8,4 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия вышла в лидеры по экспорту морепродуктов в Южную Корею. Ким Чен Ын ввел запрет на использование слов «гамбургер», «караоке» и «мороженое». Участникам ВЭФ-2025 предложили мороженое с символикой тигра.

    Комментарии (14)
    14 декабря 2025, 13:32 • Новости дня
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    Мерц: Россия не остановится после победы на Украине
    @ IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, одержав победу на Украине, Россия может не остановиться на достигнутом.

    Как пишет Politico, Мерц заявил: «Как и Судетская область не была достаточна для Гитлера в 1938 году, так и Путину не хватит только Украины». По словам политика, если Украина падет, российский лидер не остановится.

    В ближайшие выходные в Берлине немецкие, британские и французские официальные лица обсудят предложения по завершению конфликта на Украине. Также ожидается встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Подготовка ведется к саммиту с участием Мерца, лидера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Зеленского. Саммит намечен на понедельник и посвящен обсуждению путей прекращения «агрессии России против Украины».

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул важность повышения оборонных бюджетов европейских стран для обеспечения их готовности к возможному конфликту с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров и отметил, что Россия полностью готова к возможному военному столкновению с Европой и может ответить немедленно. Москва заявила о готовности юридически закрепить гарантии ненападения на страны ЕС и НАТО на взаимной основе.

    Комментарии (8)
    13 декабря 2025, 23:15 • Новости дня
    Стармер и фон дер Ляйен обсудили конфискацию активов России
    Стармер и фон дер Ляйен обсудили конфискацию активов России
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Британии Кир Стармер провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого обсуждались меры достижения мира на Украине, следует из правительственного релиза.

    Беседа Стармера и фон дер Ляйен была сосредоточена на текущей работе над мирным планом под руководством США, направленным на прекращение войны на Украине. Оба согласились с тем, что это ключевой момент для будущего Украины, и что Европа будет поддерживать их столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира, сказано в релизе британского правительства.

    «Они также обсудили последний прогресс в деле мобилизации замороженных российских суверенных активов», – указано в документе.

    Стороны затронули текущие переговоры по продвижению пакета мер, объявленного на саммите Великобритания-ЕС в мае и признали их позитивную динамику, выразив  надежду на достижение прогресса в ближайшие недели.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки. В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    Комментарии (5)
    14 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    АдГ заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Германии разгорелся скандал из-за попыток депутатов партии АдГ неоднократно запрашивать у правительства сведения о военных маршрутах поставок вооружений для Украины, пишет The New York Tomes.

    Депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) всё чаще требуют от властей раскрытия секретной информации, связанной с национальной безопасностью, пишет The New York Times. Один из депутатов настаивал на обнародовании маршрутов доставки военной помощи на Украину, другой – выяснял, не передавала ли Германия Киеву системы дальнего радиуса действия, способные поражать цели в России. Ещё один интересовался, использует ли немецкая армия дроны для патрулирования восточной границы.

    По данным издания, за последние пять лет АдГ направила более 7 тыс. таких запросов. Оппоненты партии считают, что публикация подобных сведений может быть полезна для российского военного планирования. В то же время представители АдГ отрицают связи с Россией и заявляют, что действия обусловлены функциями оппозиции и желанием улучшить вопросы внутренней и внешней безопасности Германии.

    Скандал достиг апогея после заявлений Георга Майера, министра внутренних дел земли Тюрингия, сочтя вопросы АдГ подозрительно схожими с российской позицией, хотя доказательства иностранного влияния он не представил. На фоне этого политического шума коллеги из других партий и журналисты начали анализировать тысячи парламентских запросов партии, а отдельные списки вопросов просочились в прессу. В итоге выяснилось, что во многих случаях обращения не приводили к огласке чувствительной информации, а часть вопросов касалась гражданских или малозначимых инцидентов.

    Руководители АдГ обвиняют оппонентов в политизации темы, называя подозрения «надуманными». Официальный представитель партии Беатрикс фон Шторх подчеркнула: «Наши вопросы направлены на то, чтобы выявить проблемы, критиковать правительство и предлагать собственные решения». Критики же по-прежнему считают, что близость АдГ к России ставит под дополнительное сомнение истинные мотивы партии и может повлиять на национальную безопасность Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции отменили встречу по урегулированию конфликта на Украине, которая должна была пройти в Париже. Будущие европейские лидеры переняли антироссийский курс у своих предшественников. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Британию, Францию и Германию в саботаже переговорного процесса по Украине.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 20:13 • Новости дня
    Трамп и его супруга Мелания передали личное послание Лукашенко

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил личное послание от Дональда Трампа и его супруги Мелании, в котором содержались поздравления с Рождеством и слова благодарности, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания направили личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко через спецпосланника Джона Коула. Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт рассказала, что послание содержало слова благодарности за гостеприимство, которое делегации США традиционно оказывают в Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В послании Трамп и его супруга поблагодарили Лукашенко за подарки, которые президент Белоруссии ранее передал им. Семья Трампов также поздравила Лукашенко с наступающим Рождеством и пожелала счастливых праздников, подчеркнув радушный прием американской делегации в Минске.

    Эйсмонт отметила, что Трамп выразил желание получить подробности о переговорах, состоявшихся в Минске 12 и 13 декабря, сразу после возвращения спецпосланника Коула в США.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании 123 иностранцев на основании договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.

    В списке помилованных оказались оппозиционеры Алесь Беляцкий, Мария Колесникова и Виктор Бабарико.

    Спецпредставитель США по Белоруссии Джон Коул заявил, что США снимают санкции с белорусского калия по указанию Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 15:41 • Новости дня
    Коул оценил советы Лукашенко по конфликту на Украине

    Коул: Лукашенко дает хорошие советы по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул заявил, что обсуждал с белорусским лидером Александром Лукашенко разные вопросы, и отметил его помощь и рекомендации по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул, передает БелТА.

    После переговоров с Лукашенко в Минске Коул рассказал журналистам, что обсуждал с белорусским лидером разные вопросы, включая ситуацию на Украине.

    «Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы», – отметил американский дипломат.

    Особое внимание Коул уделил роли Лукашенко в мирном процессе, подчеркнув его давние и хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. По словам дипломата, благодаря такому личному контакту Лукашенко способен давать рекомендации, полезные для урегулирования ситуации между Россией и Украиной. Коул отметил, что президент России может прислушиваться к советам белорусского лидера или не принимать их, но такой канал коммуникации способствует продвижению мирного процесса.

    Коул назвал переговоры с Лукашенко продуктивными. По его словам, стороны обсуждали не только ситуацию на Украине, но и вопросы, связанные с Венесуэлой, а также отношения между США и Белоруссией. Дипломат рассказал, что разговор прошел в конструктивном ключе и был посвящен будущему, в частности – путям сближения Вашингтона и Минска с целью нормализации отношений.

    Отвечая на вопрос о необходимых шагах для дальнейшего улучшения двусторонних отношений, Коул отметил, что стороны уже начали двигаться в правильном направлении: снимаются санкции, освобождаются заключенные, регулярно ведется диалог. По его мнению, такой обмен идеями позволяет перейти от первых «младенческих шагов» к более уверенной фазе сотрудничества.

    Ранее Коул объявил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа снимаются санкции с белорусского калия.

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 16:34 • Новости дня
    Фицо призвал восстановить отношения с Россией

    Премьер Словакии Фицо призвал к восстановлению отношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении ускорить восстановление заседаний совместных комиссий с Россией для развития экономического сотрудничества между странами.

    Фицо заявил, что всегда выступал за возобновление отношений с Россией и продолжает придерживаться этой позиции, передает РИА «Новости».

    Глава словацкого правительства подчеркнул, что попросит министра иностранных дел как можно быстрее восстановить заседания совместных комиссий, которые есть у Словакии и России по экономическому сотрудничеству.

    По словам Фицо, важным шагом к восстановлению диалога является возвращение к совместной работе экономических комиссий между Братиславой и Москвой. Премьер выразил уверенность в том, что сотрудничество принесет обеим странам ощутимую пользу.

    Еще в сентябре 2023 года Роберт Фицо отмечал, что Словакия занимает конструктивную позицию в отношениях с Россией. Он подчеркивал, что Братислава заинтересована в полном перезапуске связей после завершения конфликта на Украине.

    Ранее Роберт Фицо заявил, что не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев.

    Фицо отмечал, что Крым и Донбасс останутся под контролем России, а Москва завершит конфликт на Украине как победитель.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, Орбана и Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 03:58 • Новости дня
    Президент Турции оценил переговоры с Путиным в Ашхабаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 12 декабря в Ашхабаде с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить двусторонние отношения, кражу российских активов Европой и разрешение украинского конфликта.

    «У нас состоялась очень продуктивная, всесторонняя и глубокая встреча с господином Путиным. В ходе встречи я особо подчеркнул, что жду его в любое время. Мы также обсудили необходимость встречи как можно скорее. Он сказал: «Я сдержу свое обещание». Надеюсь, его визит состоится в ближайшее время», –  приводит турецкий портал NTV слова Эрдогана.

    Турецкий лидер отметил, что отношения Турции с Россией основаны не на краткосрочных расчетах, продиктованных личной выгодой, но на глубокой  истории, прочном дипломатическом фундаменте и взаимном доверии.

    «В основном мы обсуждали вопросы войны и мирного урегулирования. Как и все участники процесса, господин Путин прекрасно осведомлен о позиции Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться давным-давно; и мы открыто заявляем об этом всем нашим партнерам», – добавил он.

    Об украинском урегулировании Эрдоган также указал на то, что обе стороны  положительно оценивают диалог, инициированный американским президентом Дональдом Трампом, и оценили, какой вклад Турция может внести в мирные усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции обсудили двусторонние отношения на встрече в Ашхабаде. Лидеры двух стран отметили высокий уровень развития сотрудничества. На форуме в Ашхабаде президенты затронули возможные планы Европы по российским активам, которые в Кремле назвали «грандиозным жульничеством».

    Комментарии (0)
    13 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    В Нижней Баварии задержаны подозреваемые в планировании атаки на ярмарку

    В Германии задержаны пять подозреваемых в планировании атаки на ярмарку

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятеро иностранцев были задержаны в Нижней Баварии по подозрению в планировании атаки на рождественскую ярмарку, пишет Bild.

    «Среди подозреваемых трое марокканцев, египтянин и сириец. Считается, что ключевую информацию для задержания предоставила иностранная разведывательная служба», – говорится в статье Bild.

    В материале отметили, что расследование идет полным ходом в связи с предполагаемыми планами нападения на рождественскую ярмарку недалеко от города Дингольфинга в Нижней Баварии. Предположительно, злоумышленники намеревались въехать в толпу людей на автомобиле.

    Прокуратура выдала ордера на арест четверых из пяти подозреваемых, один взят под стражу в превентивных целях, подтвердила прокуратура Мюнхена, которая ведет расследование.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в немецком городе Пассау 48-летний мужчина  совершил наезд на группу людей на автомобиле Mercedes. В сентябре в Германии произошло ЧП с участием автомобиля, в результате которого пострадали дети, взрослый сопровождающий получил тяжелые травмы, когда машина въехала в толпу людей.

    Комментарии (0)
    14 декабря 2025, 14:06 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС вступает в решающую неделю по помощи Киеву и сделке с Mercosur

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейский союз вступает в ключевую неделю, в ходе которой должен показать, что способен принимать самостоятельные и решительные решения, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, на повестке – два важных дедлайна: обеспечение финансирования для поддержки Украины в условиях прекращения американской помощи и заключение торгового соглашения с южноамериканским блоком Mercosur для диверсификации поставок и укрепления экономических связей вне зависимости от США.

    Любой провал по одному из этих направлений, считают дипломаты, серьезно подорвет доверие к ЕС и будет как нельзя кстати для президента США Дональда Трампа, который постоянно подчеркивает, что Европа «слаба». Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил: «Если Европа хочет быть настоящим геополитическим игроком, она должна подкреплять сильные слова решительными действиями». В эти дни от ЕС ждут доказательств способности не только формулировать амбициозные лозунги, но и реализовывать их.

    Не менее важным испытанием для Европы станет создание крупнейшего в истории ЕС соглашения о свободной торговле с объединением Mercosur (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай), благодаря которому появится единый рынок для 780 млн потребителей. Однако Франция выступает за перенос финального соглашения минимум на январь из-за протестных настроений среди фермеров, что может сорвать сделку вовсе, если не завершить договор в сроки.

    Трамп в своей стратегии нацбезопасности подверг резкой критике европейскую политику, поставив под сомнение надежность ЕС как союзника в НАТО и заявив о намерении поддерживать «сопротивление» на континенте. В этих условиях Европа вынуждена решать, способна ли она следовать самостоятельным курсом и говорить на равных с мировыми державами. По мнению дипломатов, исход решений по Украине и торговому соглашению определит, действительно ли ЕС готов к самостоятельной роли в мировой политике.

    Ранее Совет ЕС одобрил выделение Киеву 2,3 млрд евро помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times писала, что глава правительства Германии Фридрих Мерц опасается, что стране придется взять на себя основные финансовые расходы на поддержку Киева в 2026 году из-за ограниченных возможностей других ключевых союзников. Власти Нидерландов решили выделить Украине 700 млн евро военной помощи.

    Комментарии (0)
    Россия запустила процесс возвращения замороженных в ЕС активов

    Банк России подает иск против бельгийского депозитария Euroclear из-за замороженных российских активов. Регулятор заявил, что такой шаг обусловлен планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и намерением использовать активы в интересах третьих лиц. Как этот иск Центробанка повлияет на Бельгию и остальные страны Европы на фоне «ключевой недели», в течение которой будет приниматься решение о будущем финансировании Украины? Подробности

    В американской версии мира сместились центры силы

    Администрация Дональда Трампа продолжает переосмыслять подходы к международной политике. Так, в Белом доме обсуждается идея создания Core 5, «Ключевой пятерки», формата диалога между великими державами, к которому должны присоединиться Россия, Китай, Индия и Япония. Эксперты рассуждают: это намеренный вброс или попытка перенастроить сложившийся миропорядок? Подробности

    Оценка декабристов в России будет зависеть от Украины

    Ровно 200 лет назад началось восстание декабристов на Сенатской площади. В преддверии юбилея министр юстиции РФ Константин Чуйченко осудил попытку переворота и заявил, что «лучше бы декабристы не будили Герцена», однако отказался считать их иностранными агентами. Кто же они тогда? Подробности

    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС

    Евросовет ввел бессрочную заморозку российских суверенных активов, что позволяет Брюсселю не продлевать ее каждые полгода. Сама по себе бессрочная блокировка не является окончательной конфискацией, но механизм изъятия активов Европа намерена обсудить на предстоящем саммите. Впрочем, в ответ на подобное решение ЕС у России есть целый набор действенных мер, в том числе связанных с интеллектуальной собственностью. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в январе 2025: точные даты, время начала и прогноз ученых

      Магнитные бури – это не абстрактное астрономическое явление, а реальный фактор, влияющий на самочувствие миллионов людей. Для метеочувствительных, пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой или нервной системы, дни геомагнитной активности могут стать периодом повышенного дискомфорта. Январь традиционно привлекает внимание ученых, так как после зимнего солнцестояния солнечная активность, хотя и отстает по времени, часто проявляется заметными всплесками.

    • Как украшать новогоднюю елку в год Огненной Лошади: главные приметы и правила 2026 года

      Наступающий 2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади – одного из самых энергичных знаков восточного календаря. Этот символ ассоциируется со стремительным движением, обновлением, силой и яркостью. В таком контексте новогодняя ель становится не просто украшением интерьера, а энергетическим центром дома, способным притягивать удачу и задавать тон всему году. Эстетика, соответствующая духу Лошади, поможет активизировать ее благоприятное влияние. Именно поэтому вопросы о том, как украсить елку в 2026 году, какие выбрать цвета и как расставить акценты по фэншуй, становятся особенно актуальными.

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

