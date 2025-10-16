Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...0 комментариев
Путин заявил о росте экспорта газа после подрыва «Северных потоков»
Президент Владимир Путин отметил, что несмотря на подрыв «Северных потоков», поставки российского газа начали расти благодаря переориентации на другие рынки.
Как передает ТАСС, Владимир Путин во время пленарного заседания Российской энергетической недели заявил, что подрыв «Северных потоков» и отказ ряда европейских стран от российского газа только ускорили смену направления экспорта голубого топлива.
«Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных ‘Северных потоков’ отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭК. И надо признать, что, действительно, наш газовый экспорт поначалу сократился, но затем вновь начал расти. Он еще и не восстановился в полном объеме, но рост абсолютно очевидный», – отметил президент.
Путин подчеркнул, что демарш Евросоюза лишь ускорил переориентацию поставок в пользу более перспективных и ответственных покупателей, которые действуют исходя из собственных национальных интересов. По его словам, сейчас российский газ поступает преимущественно в те государства, которые ведут себя рационально и прагматично.
Глава государства также указал, что на мировом газовом рынке изменились цепочки поставок по объективным причинам. В частности, растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, тогда как в Европе спрос все еще ниже уровня 2019 года. Путин пояснил, что это связано со снижением промышленного производства в европейских странах, из-за чего потребность в энергоносителях уменьшается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что Россия остается надежным экспортером газа и продолжает наращивать внутреннее потребление.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз потерял 1,3 трлн евро из-за отказа от российского газа.