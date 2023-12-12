Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в работе сотовой сети

Оператор «Киевстар» обвинил хакеров в сборе своей сотовой сети на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Атака началась утром 12 декабря, из-за нее произошел технический сбой, потому сейчас пользователи не могут получить доступ к мобильной связи и в интернет, сообщила компания, передает ТАСС.

Для уточнения обстоятельств атаки привлечены правоохранители и спецслужбы, они работают в офисе оператора. В «Киевстаре» утверждают, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.

Между тем министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что ремонт займет четыре-пять часов.

Сеть «Киевстара» включает все регионы Украины, это порядка 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета. Об отсутствии связи сообщали жители Киевской области, Житомира, Кропивницкого, Львова и других мест.

Энергохолдинг «ДТЭК» указал, что отключены несколько телефонных номеров, которые компания использует для связи. Украинские СМИ также сообщили о возможных сбоях в работе «Приватбанка».

Во Львове и в городе Запорожье (под контролем киевского режима) не могут отключить уличное освещение, для управления его работы применяются мобильные карты. В Сумах фиксируются проблемы с работой сирен тревоги.

Позже украинская пресса сообщила, что в офисе «Киевстар» в украинской столице проходят обыски и изъятие документов. До этого украинский суд арестовал пакеты акций операторов «Киевстар» и «Лайфселл».