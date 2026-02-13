Власти Грузии пообещали выиграть суд против Британии из-за фейков Би-би-си

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

На пресс-конференции в пятницу он сказал, что в этом ответе для Грузии нет ничего неожиданного, поэтому «наши юристы продолжают работать дальше».

По его словам, «по британским законам в течение трех недель в Би-би-си будет направлено новое требование (признать инсинуации), после чего тяжба перейдет на новый уровень».

«В итоге мы победим в этом противостоянии, все процедуры пройдем. И подтвердится, что мы правы», – сказал Шалва Папуашвили.

По его словам, в том случае, если иск дойдет до ЕСПЧ, ответчиком уже будет выступать не вещательная корпорация, а британское государство».

«И британское государство обязательно проиграет «Грузинской мечте», – заявил председатель парламента Грузии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 15 января «Грузинская мечта» официально потребовала от Би-би-си извиниться за «инсинуации» об использовании против участников радикальных акций протеста в 2024 году «камита» – боевого химического вещества Первой Мировой войны и снять сообщения об этом со всех своих платформ.

Тогда Шалва Папуашвили заявил, что эти материалы Би-би-си являются «преднамеренной инсинуацией», которые были направлены «против репутации правительства Грузии».

«Лживые, неподтвержденные фактами данные», – сказал он о материале Би-би-си.

Шалва Папуашвили заявил, что британское СМИ опиралось на «недостоверные источники».

Председатель парламента Грузии также назвал неверными сведения Би-би-си о том, что экс-премьер Бидзина Иванишвили принимал участие в выработке решений против демонстрантов в 2024 году.

По его словам, Би-би-си нарушает собственные требования о непредвзятости, утверждая о якобы пророссийской позиции властей Грузии.

Если Би-би-си не удалит материалы и не извинится, Грузия обратится к правительственным органам Великобритании и в ее суды, также, не исключено, в ЕСПЧ.