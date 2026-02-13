На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.0 комментариев
Лукашенко оценил боеспособность армии Белоруссии
Белорусские вооруженные силы готовы к боевым действиям, доложил секретарь Совбеза страны Александр Вольфович главе государства Александру Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Минском.
Глава государства прибыл на 227-й общевойсковой полигон для личной инспекции войск, пишет близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого».
В ходе визита белорусский лидер прямо спросил Вольфовича, могут ли вооруженные силы вести войну.
«Способна!» – ответил секретарь Совбеза Белоруссии.
Ранее секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что в белорусскую армию планируется внедрять опыт российской армии, приобретенный в ходе специальной военной операции на Украине.
До этого Лукашенко пояснял, что проверка вооруженных сил Белоруссии продолжится до весны.