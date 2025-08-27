Депутат сообщил о штрафах за самовольный захват парковки во дворе

Депутат Колунов сообщил о штрафах за самовольный захват парковки во дворе

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, жителям многоквартирных домов запрещено самостоятельно закреплять за собой парковочные места во дворах, передает ТАСС.

Колунов добавил, что за самовольную установку ограждений для парковки предусмотрены штрафы от 5 тыс. рублей по ст. 7.1 КоАП РФ, если кадастровая стоимость участка не определена. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.

Если кадастровая стоимость участка известна, физическим лицам грозит штраф от 1% до 1,5% от оценочной стоимости, но не менее 5 тыс. рублей. Колунов уточнил, что придомовая территория и участок дома находятся в общей долевой собственности жильцов, однако это не дает права самовольно ограждать место для авто.

Депутат подчеркнул: «Жильцы порой некорректно понимают закон, хотя сегодня такие случаи встречаются все реже, и считают, что если они долевые собственники дворового участка, то свое место для парковки можно оградить столбами, натянуть цепь и так далее». Он отметил, что такие действия считаются самозахватом земли.

Колунов напомнил, что закрепить место для парковки можно только через решение общего собрания собственников с согласием большинства, включая владельцев нежилых помещений. После этого с решением нужно обратиться в органы власти для оформления ограждений.

При этом депутат отметил, что даже после согласования и установки ограждений жильцы или их гости не будут обязаны следовать этим правилам на законных основаниях. «Правила установлены будут, но никакой ответственности, кроме порицаний от соседей, не будет», – пояснил Колунов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в случае захвата соседями общедомовой парковки необходимо соблюдать установленные законом процедуры и обращаться в управляющую компанию. В Москве в результате конфликта за «народную парковку» пострадали три человека. Общественная палата создала «горячую линию» для жалоб на нелегальные парковки.