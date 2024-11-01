Что делать, если сосед захватил общедомовую парковку

Tекст: Ольга Никитина

Ситуации, когда один из жильцов самовольно занимает парковочное место, препятствуя другим собственникам жилья в многоквартирном доме пользоваться общей территорией, возникают все чаще. Проблема обостряется в тесных дворах высокоэтажных домов, где мест хватает не всем.

Некоторые особо резонансные истории оказываются в центре внимания общества. Так, например, житель подмосковного Серпухова не только захватил парковочное место для себя во дворе дома по улице Большая Профсоюзная, но и стал распределять места по своему усмотрению, создав для этого специальную разметку с указанием номеров квартир. Ситуация самозахвата придомовой территории с его стороны возмутила других жильцов.

Так как действовать, если ваш сосед по многоквартирному дому захватил парковочное место?

Первый шаг – определение правового статуса парковки

В первую очередь надо разобраться, кто является собственником земельного участка, на котором расположена парковка. Для этого можно использовать публичную кадастровую карту России.

Существует два основных варианта:

– Общее долевое имущество собственников .

Это означает, что земля является общей для всех собственников жилья в многоквартирном доме. Все решения, связанные с распределением парковочных мест, принимаются на общем собрании.

При этом у закрепления за собой парковочного места во дворе дома есть много нюансов, а принятое на собрании решение могут оспорить в судебном порядке те жильцы, которых это распределение не устраивает.

– Муниципальная собственность .

Если земельный участок под парковкой не стоит на кадастровом учете и соответствующий номер ему не присвоен (это будет видно на карте Росреестра), то он, скорее всего, находится в муниципальной (городской) собственности. В таком случае по вопросам использования земли нужно обращаться к местным властям.

Как узнать, кому принадлежит земельный участок?

Определить границы придомовой территории и узнать, кому она принадлежит, можно с помощью публичной кадастровой карты, где будет указано, сформирован ли участок, в каких границах он расположен и поставлен ли на кадастровый учет.

Действия при незаконном захвате парковочного места

Если вы установили, что сосед самовольно занял парковочное место, которое принадлежит всем жильцам дома, то необходимы следующие шаги:

1. Сбор доказательств. Фиксируйте на фото- и видеофакты незаконного захвата парковочного места, собирайте показания свидетелей.

2. Коллективное обращение в управляющую компанию или ТСЖ с требованием принять меры по освобождению незаконно занятого парковочного места.

3. Обращение в органы местного самоуправления. Если управляющая компания не принимает мер, обратитесь в администрацию района или города.

4. Обращение в надзорные органы. В случае бездействия управляющей компании и органов местного самоуправления можно обратиться в Госжилинспекцию или прокуратуру с жалобой на нарушение ваших прав.

5. Если не помогает ни один из вышеперечисленных способов, всегда можно обратиться с иском в суд с требованием привести придомовую территорию в надлежащий вид. На этом этапе как раз будет особенно важен объем собранных доказательств незаконной парковки со стороны одного из жильцов или постороннего человека, который оккупировал территорию: понадобятся сделанные вами фотографии и видеозаписи, показания свидетелей, копии официальных ответов на поданные вами обращения, а также полученные вами документы, свидетельствующие, что захват парковочного места является незаконным.

Какая ответственность предусмотрена за захват парковочного места во дворе дома?

За самозахват земельного участка в нашей стране установлена административная ответственность, которая обернется для нарушителя штрафом в 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс. рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф может возрасти до 10 тыс. рублей.

Для должностных лиц и юридических лиц штрафы еще больше. В первом случае они могут достигать 2% от кадастровой стоимости или, если эта стоимость не установлена, до 50 тыс. рублей, а во втором – до 3% от кадастровой стоимости, или до 200 тыс. рублей.

Кто должен устранить незаконную парковку во дворе?

Ответственность за демонтаж незаконно установленных ограждений лежит на тех лицах, которые их установили. Если установлено, что ограждение было установлено без соответствующего разрешения и нарушает права других собственников, то такие ограждения подлежат демонтажу.

Демонтаж незаконных ограждений может быть осуществлен:

– Управляющей компанией, если такое поручение ей дано от администрации или судом.

– Если УК не имеет возможности самостоятельно выполнить демонтаж, она может привлечь специализированную организацию.

– В случае неисполнения решения суда демонтаж может быть осуществлен судебными приставами.

В сложных случаях рекомендуется обратиться за консультацией к юристу.

Что делать, если соседи за свой счет обустроили парковку?

Самовольное благоустройство придомовой территории без согласия всех собственников является незаконным. То, что человек или группа людей собрали средства, на которые положили асфальт и установили ограждения, не превращает их в собственников этой земли. Даже если человек регулярно ухаживает за участком, очищает его от снега, от осенней листвы, площадка не превращается в его индивидуальное место для стоянки.

Даже принятое на общем собрании жильцов решение о благоустройстве парковки и создании индивидуальных мест можно оспорить в судебном порядке, но потребуются веские основания: например, указания на то, что собрание собственников жилья проводилось с нарушением закона.

Пример: вы купили квартиру на вторичном рынке недвижимости, а позже выяснили, что несколько лет назад на собрании собственников жильцы распределили между собой парковочные места, и теперь вам, как новому жильцу, парковаться негде. Такое решение общего собрания является незаконным, и вот почему.

– Если земля, на которой расположена парковка, находится в собственности города, пользоваться ею имеют право все жители муниципалитета.

– Если же земля относится к домовой территории, то ею могут распоряжаться все жильцы. Можно установить общий шлагбаум или забор, чтобы проходить на территорию могли только те, кто проживает в этом доме, но ограничивать права самих жильцов нельзя, поскольку выделять долю в общем имуществе нельзя в соответствии с российским законодательством. В том числе речь идет о выделении парковочного места.

Парковочные войны: как решается проблема нехватки машино-мест во дворах

С ростом числа автомобилей и недостатком парковочных мест во дворах возникают конфликты между жителями, однако законодательство предлагает ряд механизмов для урегулирования таких ситуаций и обеспечения порядка в использовании общего имущества.

Так, с 2017 года машино-место в России получило статус полноценного объекта недвижимости. Это означает, что его можно поставить на кадастровый учет, оформив право собственности, а после дарить, завещать, сдавать в аренду или использовать в качестве залога.

Преимущественно речь идет о новостройках, где определенный участок земли уже выделен и распределен под машино-места. Но работа, направленная на упрощение возможности регистрировать индивидуальные машино-места, системно ведется на законодательном уровне. Так, в решении от апреля 2023 года Конституционный суд РФ признал ныне действующие правила перерегистрации машино-мест в самостоятельные объекты недвижимости неконстутиционными и поручил изменить процедуру с учетом интересов собственников жилья.

Заключение

Вопрос о парковке остается одним из наиболее актуальных для жителей многоквартирных домов. Оформление машино-места в собственность – это один из способов решить проблему нехватки парковочных мест и обеспечить порядок в использовании общего имущества. Но чтобы избежать конфликтов, необходимо соблюдать законодательство и принимать решения на общем собрании собственников.