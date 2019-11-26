Три человека пострадали в Москве в драке за «народную парковку»

В Таганском районе столицы жители одного их домов подрались с работниками городских служб, которые пытались убрать ограждение на «народной стоянке». В результате инцидента пострадали три человека, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как уточнил один из участников конфликта, драка произошла утром 25 ноября. Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» начали демонтаж ограждений на автостоянке у дома, которую самостоятельно организовали жильцы. Стоянка была согласована еще в 2011 году с представителями управы и префектуры. На благоустройство парковки жильцы потратили около 2 млн руб, сообщает РБК .

«Мой отец стал показывать им документы, его толкнул один из сотрудников, он упал, ударился головой об асфальт, потерял сознание. Мы начали заступаться, началась драка. В итоге у меня сотрясение мозга, травма колена и порез на руке. Еще один человек тоже обратился в больницу», — рассказал Александр Ершов. 72-летнего отца мужчины госпитализировали с сотрясением мозга.

Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов подтвердил, что «народную стоянку» в 2012 году поддержали муниципальные депутаты и префектура. «Это был такой пилотный проект — в районе появились две или три такие стоянки, которые жители оборудовали за свой счет».

После конфликта «законность была восстановлена», забор вокруг стоянки демонтировать не стали.

В префектуре ЦАО заявили, что наличие забора и ограничение доступа к парковке является незаконным самозахватом земельного участка, так как территория не является собственностью жильцов. В связи с этим окружная комиссия 5 октября приняла решение о ликвидации ограждения.

«Речь идет только о демонтаже забора, а не самой парковки, парковкой жители могут пользоваться и в дальнейшем», — уточнили пресс-службе префектуры.

Ранее было опубликовано видео массовой драки на парковке около московского ТЦ.