На парковке московского ТЦ произошла массовая драка

На парковке московского торгового центра XL, расположенного на Дмитровском шоссе, произошла массовая драка, инцидент попал в поле зрения камер видеонаблюдения.

Участниками конфликта стали около 20 человек, примерно по десять с каждой стороны, сообщает телеканал РЕН-ТВ, который опубликовал видеозапись происшествия.

На ней зафиксировано, как три человека выбежали из ТЦ. Они начали драку, после чего в нее вмешались еще несколько человек. Через некоторое время конфликтующие перебрались на парковку.

По данным телеканала, один из участников драки ударил другого ножом.

В ГУМВД Москвы пояснили, что конфликт произошел между тремя мужчинами. Мужчина 1979 года рождения получил ножевое ранение и был госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту инцидента, ведутся поиски подозреваемого.

В начале января в общежитии Московского государственного строительного университета произошла массовая драка между иностранными студентами.