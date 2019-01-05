Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве

Массовая драка между иностранными студентами произошла в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«По адресу: Ярославское шоссе, 26 произошел конфликт, он пресечен, сотрудники полиции доставляют участников для разбирательства», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

В то же время источник РИА «Новости» в службе скорой помощи сообщил, что, по предварительным данным, госпитализация участникам драки не требуется, травмы у всех незначительные.

В свою очередь источник сообщил, что массовая драка произошла в общежитии МГСУ между иностранными студентами. По данным Telegram-канала Mash, в потасовке приняли участие студенты из Китая и Афганистана, при этом силы были не равны – на пятерых участвовавших в драке китайцев пришлось 15 афганцев. Причиной конфликта стал отказ китайского студента поменять местами кровать и тумбочку.

В конце прошлого года после потасовки полиция и Росгвардия задержали в московском общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе студентов из Ингушетии.