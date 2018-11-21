Стали известны подробности обысков и массового задержания студентов в общежитии РГГРУ

Причиной задержания студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) могла стать жалоба на нападение, которую подал студент из Таджикистана, сообщили в пресс-службе постпредства республики в Москве.

«В ходе телефонного разговора вице-премьера республики – постоянного представителя Ингушетии в Москве Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать в связи с заявлением в полицию от студента из Таджикистана», – рассказали в постпредстве республики «Интерфаксу».

По словам таджикского студента, «студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета».

Случившееся подтвердила «Комсомольской правде» и одна из проживающих в студенческом общежитии.

«В начале декабря наши мальчишки узнали, что брата одного из них избили то ли таджики, то ли туркмены. ...Потом выяснилось, что таджики те были из РУДН. Наши рванули туда и кого-то там побили. Потом уже к нашим окнам прибежала толпа таджиков и киргизов. И тут началась такая стрельба. Наши стреляли, ингуши. С балкона. Потом подъехали их земляки, тоже стреляли. Все таджики разбежались. Они-то без оружия были», – рассказала девушка.

Между тем жильцы общежития на условиях анонимности пожаловались СМИ на поведение студентов из Ингушетии. «Дань они не собирают, но ведут себя очень борзо. Любят словесно глумиться, унижать. И поделать никто ничего не может», – рассказали они.

Ректор РГГРУ Вадим Косьянов также признал проблемы с поведением студентов из Ингушетии. «Да, студенты стали жаловаться последнее время на ингушей. Когда в деканат стали прибегать даже самые терпеливые – вьетнамцы, мы, конечно, попытались привлечь внимание к этой проблеме ингушской диаспоры. Но сами видите, правоохранительные органы среагировали раньше», – заявил он.

Ректор сообщил, что в вузе обучаются студенты разных национальностей. «Например, из Чечни и Дагестана у нас по 10 человек, а вот из Таджикистана больше сотни. ... Нет никаких проблем с поведением ребят из Дагестана и Чеченской Республики. Последних можно смело всем в пример ставить. Представители Чеченской Республики в Москве, когда узнали о задержании студентов, примчались первыми. Но вот с представителями ингушской диаспоры нам наладить контакт не удавалось», – добавил Косьянов.

В настоящее время все задержанные студенты отпущены из полиции.

18 декабря состоится встреча с руководством вуза, в которой примут участие представители отдела молодежной политики постпредства республики. Также достигнута договоренность с ГУ МВД Москвы о выстраивании более тесной совместной работы с постпредством региона для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, в понедельник полиция и Росгвардия задержали в московском общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе студентов из Ингушетии за наркотики и травматическое оружие.