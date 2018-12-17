Студентов из Ингушетии задержали в Москве с оружием и наркотиками

Полиция и Росгвардия задержали в московском общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе студентов из Ингушетии за наркотики и травматическое оружие.

«Сегодня в общежитии по адресу улица Волгина, дом 8 корпус 1 МВД совместно с Росгвардией провели профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений. В ходе мероприятий изъяты наркотические средства и травматическое оружие. В отношении причастных лиц ведется проверка», – рассказала начальник отдела по связям с общественностью Геологоразведочного университета Светлана Лучко.

Она отметила, что с некоторыми студентами «вопросы прояснились, и все оказалось в порядке». Некоторые из задержанных были отпущены и вновь приступили к занятиям в вузе, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-службы постоянного представительства Ингушетии в Москве, ситуация с ингушскими студентами находится на контроле постпреда региона в столице Алихана Цечоева, выясняются личности студентов и обстоятельства произошедшего.