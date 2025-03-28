Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.8 комментариев
В России запустили кампанию по продвижению отечественных брендов и товаров
На форуме «Единой России» объявили о запуске инициативы «Сделано в России», поддержанной ассоциациями ретейлеров и электронной торговли, для стимулирования спроса на отечественную продукцию.
В Telegram-канале «Сделано в России» указано, что проект, поддержанный ассоциациями розничной и электронной торговли, предусматривает создание «российской полки» через продвижение отечественных брендов.
Кампания направлена на увеличение спроса на российские товары и укрепление национальной идентичности.
В проекте участвуют члены обеих ассоциаций, которые контролируют более половины рынка розничной торговли и 90% рынка электронной торговли в России.
В рамках единой стратегии будет консолидирована информация о проекте в магазинах и на онлайн-площадках, что позволит охватить более 50 млн рекламных контактов ежемесячно.
Организаторы планируют ежегодное увеличение продаж и выручки отечественных компаний на 10%.
Депутат Госдумы Сергей Морозов подчеркнул, что кампания является частью всероссийского движения, запущенного в январе, и намерена объединить бизнес и власть для укрепления национальной идентичности.
Федеральный партийный проект также предусматривает разработку законопроекта о движении «Сделано в России» и введение обязательного экспертного сопровождения для новых законодательных инициатив, связанных с бизнесом.