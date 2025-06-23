«Единая Россия» объявила начало разработки закона о бренде «Сделано в России»

Tекст: Вера Басилая

Партия «Единая Россия» приступила к разработке законопроекта, который даст официальное правовое и государственное определение бренду «Сделано в России», передает «Газета.Ru».

Как сообщил заместитель руководителя партии Сергей Морозов на Петербургском международном экономическом форуме, документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Морозов подчеркнул, что целью законопроекта станет четкое определение российского бренда, отраслевых брендов и отечественных товаров, а также создание единой стратегии их продвижения. Законопроект также предусматривает сотрудничество с региональными брендами.

Экспертное обсуждение инициативы начнется 23 июня, а реализовываться она будет в рамках уже действующих проектов «Сделано в России – Выбирай Свое!» и совместного с фондом «Росконгресс» проекта «Выбирай Российское!».

Советник президента Антон Кобяков отметил, что «Единая Россия» и «Росконгресс» уже подписали соглашение о продвижении проекта не только в России, но и на зарубежных рынках. Кобяков добавил, что на Петербургском форуме были представлены материалы проекта «Выбирай российское».

Проект направлен на поддержку российских производителей и повышение узнаваемости отечественных товаров как в стране, так и за рубежом.

На данный момент бренд «Сделано в России» представлен более чем на 180 международных рынках, а его символом служит узнаваемая «птичка» в цветах российского флага, ассоциирующаяся с качеством и надежностью.

Ранее на форуме «Единой России» объявили о запуске инициативы «Сделано в России» для стимулирования спроса на отечественную продукцию.

Партия сообщила, что государственная программа по продвижению бренда «Сделано в России» обсуждалась как стратегическая мера для усиления технологического лидерства и повышения конкурентоспособности страны.