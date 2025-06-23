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    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Нужно постоянно напоминать Западу о концлагере

    Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский В июне 1941-го на СССР напала вся Европа

    22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.

    28 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    34 комментария
    23 июня 2025, 11:45 • Новости дня

    «Единая Россия» объявила начало разработки закона о бренде «Сделано в России»

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» приступила к подготовке законопроекта о правовом и государственном определении бренда «Сделано в России», сообщил замруководителя партии Сергей Морозов на Петербургском международном экономическом форуме.

    Партия «Единая Россия» приступила к разработке законопроекта, который даст официальное правовое и государственное определение бренду «Сделано в России», передает «Газета.Ru».

    Как сообщил заместитель руководителя партии Сергей Морозов на Петербургском международном экономическом форуме, документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

    Морозов подчеркнул, что целью законопроекта станет четкое определение российского бренда, отраслевых брендов и отечественных товаров, а также создание единой стратегии их продвижения. Законопроект также предусматривает сотрудничество с региональными брендами.

    Экспертное обсуждение инициативы начнется 23 июня, а реализовываться она будет в рамках уже действующих проектов «Сделано в России – Выбирай Свое!» и совместного с фондом «Росконгресс» проекта «Выбирай Российское!».

    Советник президента Антон Кобяков отметил, что «Единая Россия» и «Росконгресс» уже подписали соглашение о продвижении проекта не только в России, но и на зарубежных рынках. Кобяков добавил, что на Петербургском форуме были представлены материалы проекта «Выбирай российское».

    Проект направлен на поддержку российских производителей и повышение узнаваемости отечественных товаров как в стране, так и за рубежом.

    На данный момент бренд «Сделано в России» представлен более чем на 180 международных рынках, а его символом служит узнаваемая «птичка» в цветах российского флага, ассоциирующаяся с качеством и надежностью.

    Ранее на форуме «Единой России» объявили о запуске инициативы «Сделано в России» для стимулирования спроса на отечественную продукцию.

    Партия сообщила, что государственная программа по продвижению бренда «Сделано в России» обсуждалась как стратегическая мера для усиления технологического лидерства и повышения конкурентоспособности страны.

    22 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    Медведев: После удара США ряд стран готовы передать Ирану ядерные боезаряды
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    Медведев заявил, что после ночных ударов США по трем целям в Иране ряд стран выразил готовность напрямую поставить Тегерану ядерное вооружение, передает РИА «Новости». «Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? … Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», – уточнил он.

    Ранее в МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    Опубликовано видео удара «Искандера» по полигону ВСУ
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесен ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод (Херсонская область), потери ВСУ составили более 70 человек, сообщило Минобороны России.

    Ракетный удар был нанесен расчетом ОТРК «Искандер-М». Сообщается, что для атаки использовался боеприпас с кассетной боевой частью. Удар пришелся в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ на полигоне, сообщило Минобороны России в Telegram.

    В результате были уничтожены более десяти автомобилей ВСУ, а потери в живой силе ВСУ превысили 70 человек. Также сообщается об уничтожении прикрывавшего полигон расчета ПВО и дрона-перехватчика типа «Таран».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Минобороны России показало кадры уничтожения пункта временной дислокации подразделения отдельной штурмовой бригады «Лють» ВСУ в районе Степановки в ДНР.

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    21 июня 2025, 12:00 • Видео
    Почему мусульмане предали Иран

    Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран, по сути, остался в одиночестве, а исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

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    23 июня 2025, 01:29 • Новости дня
    Рассекречен разведчик-нелегал Сергей Черепанов
    Рассекречен разведчик-нелегал Сергей Черепанов
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин впервые представил разведчика-нелегала полковника СВР Сергея Черепанова, сняв гриф секретности с его личности.

    «Да, я готов это сделать. Речь идет о сотруднике Управления «С», о разведчике-нелегале, – приводит слова Нарышкина НТВ. – Его имя Сергей Юрьевич Черепанов».

    Нарышкин пояснил, что имя разведчика-нелегала раскрывают только в том случае, если «риски отсутствуют». По его словам, «должно пройти время, должны быть взвешены все обстоятельства».

    Ранее Черепанов не появлялся на телевизионных экранах «и всю жизнь оставался в тени», сообщил телеканал. Нарышкин рассказал, что Черепанов в 1981 году начал работать в Первом главном управлении в советской внешней разведке. Он «прошел серьезную подготовку» и был переведен за рубеж, где «десятки лет успешно выполнял задания».

    «Более 20 лет работал в стране со сложной оперативной обстановкой, – приводит слова Нарышкина ТАСС. – Вернувшись, выполнял отдельные оперативные задания». Он рассказал, что Черепанов продемонстрировал «высокие результаты» и награжден орденами Мужества.

    Сам Черепанов заявил: «Если миссия невозможна для легальной резидентуры, это для нас, нелегалов». Он рассказал, что за 24 года посетил 43 страны, в том числе горячие точки.

    «В результате предательства британской MI-6 и службы контрразведки и разведки одной из западноевропейских стран стала известна информация о моих настоящих установочных данных, всероссийских, и инструкциях, которые имеет нелегал на случай возникновения критической ситуации», – рассказал он.

    Черепанова пытались запугать и принудить к предательству, затем – «договориться». Однако Черепанов «обнаружил у них слабые места в позиции» и, «используя эти слабости», самостоятельно вернулся в Москву. «И в это время я вижу репортаж по телевизору, как арестовывают наших десять нелегалов в США, а мне удалось вернуться самостоятельно», – рассказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2010 году в Вене произошел обмен в рамках «шпионского» скандала между Россией и США. В Россию вернулись десять человек, Москва в ответ отпустила четверых заключенных, которые отбывали сроки за шпионаж.

    В 2024 году в Россию вернулись российские разведчики-нелегалы Анна и Артем Дульцевы в результате масштабного обмена заключенными с Западом. Нарышкин заявил, что супруги были награждены орденами Мужества еще во время пребывания в заключении.

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    22 июня 2025, 17:44 • Новости дня
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    США призвали Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил о призыве к властям Китая убедить Иран воздержаться от перекрытия Ормузского пролива.

    «Я призываю китайское правительство в Пекине позвонить им (иранцам – прим. ВЗГЛЯД) по этому поводу, так как они сами сильно зависят от Ормузского пролива в плане [транспортировки] своей нефти», – сказал госсекретарь в ходе интервью Fox News, передает ТАСС.

    Ранее индийские эксперты по вопросам безопасности сообщили, что закрытие Ормузского пролива может вызвать значительные сбои в мировой торговле нефтью.

    В воскресенье турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири сообщили, что иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы. Позже заявление о необходимости закрытия пролива прозвучало на заседании комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 14:13 • Новости дня
    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    TRHaber: Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов

    Иран пообещал закрыть Ормузский пролив через несколько часов
    @ Shadati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранские военные намерены перекрыть Ормузский пролив в ближайшие часы, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Алиреза Тангсири.

    «Ормузский пролив будет закрыт через несколько часов», – приводит TRHaber слова генерала в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    21 комментарий

    Ранее СМИ сообщали, что американские удары по иранским ядерным грозят скачком мировых цен на нефть из-за возможного перекрытия Ормузского пролива. Еще до ударов США Тегеран допускал возможность перекрытия этого пролива.

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    22 июня 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    Путин рассказал о роли традиционных ценностей в победе над Германией
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вера в Отечество и национальные традиционные ценности стали фундаментом для победы Советского Союза во Второй мировой войне.

    Глава государства отметил, что духовная и моральная поддержка народа строилась на этих ценностях, которые были источником силы во времена испытаний, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул: «В основе Победы над нацистской Германией и в основе того, что поддерживало духовно, морально поддерживало наш народ, лежали наши традиционные ценности и вера в Отечество».

    Президент добавил, что вера закладывалась через разные институты, включая школу, церковь и традиционные религии. Он также отметил, что даже противники признавали важность воспитания, полученного в советских школах, для формирования характера будущих победителей.

    Путин отдельно обратил внимание на утрату единой логики исторического процесса и образовательных программ в 1990-е годы, что, по его словам, негативно сказалось на формировании патриотизма у молодого поколения.

    Ранее Путин назвал крайне значимой работу по созданию новых учебников истории и выразил благодарность коллективу авторов.

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    23 июня 2025, 08:36 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал цель визита к Путину

    Аракчи сообщил о консультациях Ирана и России по противодействию общим угрозам

    Глава МИД Ирана назвал цель визита к Путину
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о важности консультаций с Россией в условиях угроз мировому порядку.

    Иран и Россия ведут тесные консультации для противодействия общим угрозам, передает ТАСС. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи после прибытия в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Аракчи отметил: «У нас с Россией всегда были общие озабоченности, общие тревоги и общие противники. Мы всегда разделяем общие убеждения, проводим тесные консультации друг с другом, чтобы противостоять общим вызовам и угрозам. Именно это предстоит сделать в понедельник в ходе встречи с президентом России».

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    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Министр подчеркнул, что Иран придает огромное значение консультациям с Россией в текущей опасной ситуации. По его словам, новые обстоятельства, угрожающие мировому порядку, делают координацию между странами особенно актуальной. Аракчи добавил, что стороны пытаются согласовать свои позиции на фоне вызовов.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил о встрече с президентом России в понедельник, 23 июня.

    До этого Аракчи встретится с главными дипломатами Британии, Франции и Германии в Женеве.

    Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить интересы Ирана, включая мирную атомную деятельность, а также интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства.

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    22 июня 2025, 13:02 • Новости дня
    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией

    Эксперт Анпилогов: Удар США не мог нанести критического урона ядерным объектам Ирана

    Эксперт назвал удар США по ядерным объектам Ирана пиар-акцией
    @ Gene Blevins/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удар США по Ирану напоминает скорее пиар-акцию, чем военную операцию. В Белом доме не могут не понимать, что несколько бомб GBU-57 не способны разрушить ядерные объекты, расположенные в толще горы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

    «Проникающая способность GBU-57 – примерно 60 метров. Но речь идет об обычном грунте. Если же говорить о железобетонных укрытиях, то этот показатель падает до примерно трех метров. Очевидно, этого не хватит, чтобы разрушить ядерные объекты в Натанзе и тем более в Фордо, расположенном в толще горы», – объяснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Судя по всему, американской стороной даже не ставилась задача по уничтожению подземных комплексов, они пытались вывести из строя вентиляцию и завалить вход. Но на таких объектах всегда есть разветвленная система запасных выходов, которые не используются и всячески маскируются, а также резервные системы энергоснабжения и вентиляции», – продолжил он.

    «Все это понимаем мы, а значит, осознают и в Белом доме. Таким образом, я вижу в этой атаке США скорее символический жест, пиар-акцию и демонстрацию возможностей, чем реальную попытку нанести критический урон иранской ядерной отрасли. Признаков того, что это действительно военная операция, ставящая перед собой решительные и серьезные цели, пока нет», – подчеркнул спикер.

    Ранее США нанесли массированные точечные удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. «Наша цель – уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы, исходящей от главного государства – спонсора террора», – сказал он.

    В CBS News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Минобороны США сообщили, что для ударов использовались бомбардировщики B-2 с противобункерными бомбами GBU-57, а также ракеты Tomahawk, запущенные с подводных лодок.

    Международное агентство по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) заявило об «отсутствии повышения уровня радиации» после ударов США. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила факт атак, но заявила, что удары не остановят ее от развития ядерной программы.

    Корпус стражей исламской революции заявил о своем «праве на самооборону за пределами понимания и расчетов агрессора». В Тегеране пообещали, что в Вашингтоне пожалеют об атаках на Иран, а также провели новые удары по Израилю ракетами Kheibar Shekan третьего поколения с несколькими боеголовками. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в ситуации с Ираном Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов».


    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 17:31 • Новости дня
    Пушилин заявил о нецелесообразности восстановления завода «Азовсталь» в Мариуполе
    Пушилин заявил о нецелесообразности восстановления завода «Азовсталь» в Мариуполе
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вместо восстановления разрушенного завода «Азовсталь» в Мариуполе рассматривается возможность создания курортной зоны благодаря улучшению экологической ситуации в Мариуполе, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил на ПМЭФ, что восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе нецелесообразно. Он подчеркнул, что предприятие получило сильнейшие повреждения и в прежнем виде не будет восстановлено. Он отметил, что появилось больше возможностей для развития туризма и курортной деятельности, поскольку у республики 124 км береговой линии, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что остановка завода благоприятно сказалась на экологии города: воздух и море стали значительно чище. По его словам, «Азовсталь» изначально строили с нарушением экологических норм, без необходимых разрешений и учета особенностей ветров, что приводило к загрязнению моря выбросами предприятия.

    Пушилин добавил, что сейчас идет разработка мастер-плана развития Азовского побережья. Этой работой занимается Единый институт пространственного планирования РФ.

    Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что территория завода «Азовсталь» рассматривается для создания постиндустриального парка вместо восстановления промплощадки.

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    22 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    Путин возложил венок у Могилы Неизвестного Солдата
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В День памяти и скорби президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В 84-ю годовщину начала Великой Отечественной войны Путин почтил память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, он также возложил цветы к памятным знакам городов-героев и к памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

    Напомним, в памятных мероприятиях по всему миру, посвященных Дню памяти и скорби, приняли участие более 1,2 млн человек.


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    22 июня 2025, 15:59 • Новости дня
    Пентагон раскрыл подробности удара по ядерным объектам Ирана
    Пентагон раскрыл подробности удара по ядерным объектам Ирана
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана с использованием 14 сверхтяжелых авиабомб и более 75 высокоточных боеприпасов, сообщили в Пентагоне.

    Авиаудары США по ядерным объектам Ирана были проведены с использованием бомбардировщиков B-2, ракет «Томагавк» и так называемых бомб для разрушения бункеров, сообщает Bloomberg. Операция, получившая название Midnight Hammer, включала более 75 высокоточных боеприпасов и задействовала около 125 самолетов.

    Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, рассказал, что B-2 стартовали с базы Вайтман в штате Миссури. Часть бомбардировщиков совершила отвлекающий маневр, чтобы ввести в заблуждение иранскую ПВО, в то время как другая группа B-2 нанесла основные удары по целям.

    Субмарины ВМС США выпустили крылатые ракеты «Томагавк», а бомбардировщики B-2 впервые в боевых условиях применили 14 сверхтяжелых бомб. Помимо бомбардировщиков и субмарин, в операции участвовали десятки самолетов-заправщиков и современные истребители.

    Министр обороны Пит Хегсет подчеркнул, что операция готовилась несколько месяцев, с привлечением максимальных мер по обеспечению безопасности и элементами дезинформации. По его словам, миссия была направлена исключительно на уничтожение ядерной программы Ирана, а не на смену власти в Тегеране.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    21 комментарий

    Ранее Ирана пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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    22 июня 2025, 18:55 • Новости дня
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    Россия и Китай предложили Совбезу ООН осудить нападение США на Иран
    @ Felix Zahn/imago/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская, китайская и пакистанская делегации распространили проект резолюции в Совбезе ООН с осуждением ударов США по иранским объектам и призывом к прекращению огня, сообщил источник.

    Проект резолюции был представлен делегациями России, Китая и Пакистана среди членов Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости». В документе содержится требование немедленного и безоговорочного прекращения огня после атаки США по иранским ядерным объектам, находящимся под наблюдением МАГАТЭ. Также в проекте резолюции выражено решительное осуждение этих ударов, которые, как отмечается, представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.

    Авторы документа подчеркнули необходимость защиты гражданского населения в соответствии с международным правом. Кроме того, они призвали к дипломатическому урегулированию ситуации и предложили гарантировать мирный характер иранской ядерной программы в обмен на отмену всех санкций – как многосторонних, так и односторонних.

    Источник уточнил, что Совет Безопасности не планирует голосовать по проекту резолюции в воскресенье, когда должно состояться заседание СБ ООН по поводу атаки США против Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    21 комментарий

    Ранее Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.


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    22 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Москву

    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров о развитии ситуации после атак на страну со стороны США и Израиля, сообщает IRNA.

    Как сказано в сообщении IRNA, Аракчи намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и «высокопоставленными официальными лицами». Основной темой обсуждений станет ситуация на Ближнем Востоке и в мире после недавних ударов США и Израиля по исламской республике, передает РИА «Новости».

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила приезд в Москву главы МИД Ирана, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США также нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    22 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    Каллас потребовала от США после удара по Ирану сделать шаг назад
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американской стороне следует отказаться от дальнейшей эскалации ситуации с Ираном и вернуться к переговорам после ударов по иранским ядерным объектам, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявила, что Ирану нельзя позволить создавать ядерное оружие.

    «Я призываю все стороны отступить, вернуться к переговорному столу и избегать дальнейшей эскалации», – добавила она.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    По словам Каллас, главы МИД Евросоюза обсудят американскую атаку на Иран в понедельник.

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    23 июня 2025, 08:23 • Новости дня
    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО

    Грушко заявил о требовании России отменить решение саммита НАТО 2008 года о членстве Украины

    Москва назвала ключевую гарантию невступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года одной из ключевых гарантий для Москвы.

    По словам Грушко, Россия рассматривает отмену решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о будущем членстве Украины в альянсе как одну из гарантий ее невступления в блок, передает РИА «Новости» .

    Он подчеркнул, что Москва добивается «железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО». По словам дипломата, среди прочих мер это должно включать отказ Североатлантического альянса от планов по членству Украины.

    Грушко отметил, что такой подход необходим для обеспечения безопасности России и предотвращения дальнейшего обострения ситуации в Европе. Власти России неоднократно называли планы расширения НАТО на восток прямой угрозой национальным интересам.

    Ранее сообщалось, что Украина отсутствует в повестке саммита НАТО в Гааге. МИД России заявил, что Москва намерена требовать нейтральный статус Украины и отказ от ее принятия в НАТО как условие для заключения мирного договора.

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