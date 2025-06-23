Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.4 комментария
«Единая Россия» объявила начало разработки закона о бренде «Сделано в России»
Партия «Единая Россия» приступила к подготовке законопроекта о правовом и государственном определении бренда «Сделано в России», сообщил замруководителя партии Сергей Морозов на Петербургском международном экономическом форуме.
Партия «Единая Россия» приступила к разработке законопроекта, который даст официальное правовое и государственное определение бренду «Сделано в России», передает «Газета.Ru».
Как сообщил заместитель руководителя партии Сергей Морозов на Петербургском международном экономическом форуме, документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Морозов подчеркнул, что целью законопроекта станет четкое определение российского бренда, отраслевых брендов и отечественных товаров, а также создание единой стратегии их продвижения. Законопроект также предусматривает сотрудничество с региональными брендами.
Экспертное обсуждение инициативы начнется 23 июня, а реализовываться она будет в рамках уже действующих проектов «Сделано в России – Выбирай Свое!» и совместного с фондом «Росконгресс» проекта «Выбирай Российское!».
Советник президента Антон Кобяков отметил, что «Единая Россия» и «Росконгресс» уже подписали соглашение о продвижении проекта не только в России, но и на зарубежных рынках. Кобяков добавил, что на Петербургском форуме были представлены материалы проекта «Выбирай российское».
Проект направлен на поддержку российских производителей и повышение узнаваемости отечественных товаров как в стране, так и за рубежом.
На данный момент бренд «Сделано в России» представлен более чем на 180 международных рынках, а его символом служит узнаваемая «птичка» в цветах российского флага, ассоциирующаяся с качеством и надежностью.
Ранее на форуме «Единой России» объявили о запуске инициативы «Сделано в России» для стимулирования спроса на отечественную продукцию.
Партия сообщила, что государственная программа по продвижению бренда «Сделано в России» обсуждалась как стратегическая мера для усиления технологического лидерства и повышения конкурентоспособности страны.