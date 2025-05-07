Ограничения в аэропортах Москвы задержали 17 рейсов

Tекст: Александра Юдина

Пресс-служба перевозчика уточнила, что из-за принятых мер часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы, а рейсы из столицы в Екатеринбург, Сочи, Читу, Ош, Куляб, Душанбе и обратно были задержаны к вылету, передает РИА «Новости».

Ограничения вводились во «Внуково» и «Домодедово» с 18.19 мск вторника, в «Шереметьево» – с 01.00 мск среды. Сняли ограничения во «Внуково» в 04.07 мск, а в «Шереметьево» – в 05.30 мск. В настоящее время авиакомпания осуществляет дальнейшие вылеты по фактической ситуации.

В ночь на среду российская ПВО отразила атаку семи беспилотников, летевших на Москву.

Как указывал мэр города Сергей Собянин, ПВО отражала атаки вражеских беспилотников в течение всего дня. Росавиация сообщала об ограничениях в аэропортах Внуково и Домодедово, а также в аэропорту Жуковский.