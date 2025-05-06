Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.8 комментариев
ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника
Силами ПВО уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников», – заявил Собянин в Telegram.
Росавиация сообщила в Telegram, что в аэропорту Жуковский (код ИКАО: UUBW) вновь введены временные ограничения. Прием и выпуск воздушных судов прекращен с 21:19 мск (предыдущие ограничения сняли в 18:59 мск).
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Собянин уже сообщал о сбитых БПЛА. В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. В ночь на вторник ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников.