ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника

Жителям Глушково в Курской области предложили выехать в более безопасные районы

Tекст: Антон Антонов

«В настоящее время в Глушково и других населенных пунктах района работают добровольцы «Барс-Курск» и «Патриота». Они помогают всем ранее вернувшимся жителям выехать из района в более безопасное место», – сообщил Худяков в соцсети «ВКонтакте».

Худяков пояснил, что решение о выезде жители могут принимать сами. Он отметил, что прежде «людей уже временно перемещали из Глушково, но некоторые по собственной инициативе вернулись назад».

Он также извинился за то, что ранее ошибочно объявил о «временной эвакуации». Худяков подчеркнул, что «никакой эвакуации населения не проводится». «Ситуация в поселке контролируемая», – говорится в сообщении.

Оперштаб Курской области пояснил в Telegram, что «в Глушковском районе власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области».

«За последние сутки участились атаки вражеских FPV-дронов. Есть случаи гибели, ранений людей, разрушения домов, объектов гражданской инфраструктуры», – заявил глава Глушковского района Павел Золотарев.

Он пояснил, что «добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет». Подчеркивается, что «ситуация в приграничье контролируется нашими Вооруженными силами». Золотарев также указал, что «жителей Званного, Глушково и других населённых пунктов близ границы ранее уже временно перемещали», но они «вернулись назад».

«Враг продолжает агонизировать и пытается отыграться на мирных жителях. Нам крайне важно сохранить жизни и здоровье людей, которые могут стать жертвами нацистов! Всю необходимую помощь власти оказывают и будут оказывать», – заявил Золотарев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ вновь попытались прорваться на территорию Курской области. Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино.