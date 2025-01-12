Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.4 комментария
Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников
«Страна»: Киевская полиция нашла оружие у задержанных за русскую песню сыновей чиновников
Киевская полиция обнаружила у задержанных за песню «Я русский» сыновей украинских чиновников, оружие, сообщили местные СМИ.
Издание «Страна» пишет, что киевская полиция провела обыски у молодых людей, публично слушавших российскую музыку на улице, передает ТАСС.
Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, пишет украинское СМИ. Отмечается, что полиция расследует дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Задержанные в столице Украины молодые люди заявили, что не считают себя виновными. Они также пообещали обнародовать «имена заказчиков».
Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей. Среди них сыновья бывшего мэра города Лиман Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина.
Напомним, они были задержаны за то, что включали российскую песню «Я русский» у мемориала погибшим украинским военным.