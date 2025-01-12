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    Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.

    4 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Большая игра в карты вокруг залива Америка

    Линии границ прочерчены не раз и навсегда. Передел мира никогда не прекращался, как и движение тектонических плит. История великих открытий – если не географических, то геополитических – продолжается.

    6 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему в гражданских войнах не бывает заморозок

    Желание решить «русский вопрос» с презрением к русскому народу – это заведомо неприемлемая позиция. Даже большевики в свое время были готовы к компромиссам, и Антанта при некоторых условиях была готова их признать, чего не скажешь о ее наследниках.

    18 комментариев
    12 января 2025, 15:02 • Новости дня

    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников

    «Страна»: Киевская полиция нашла оружие у задержанных за русскую песню сыновей чиновников

    Киевская полиция нашла оружие у задержанных за песню «Я русский» сыновей чиновников
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Киевская полиция обнаружила у задержанных за песню «Я русский» сыновей украинских чиновников, оружие, сообщили местные СМИ.

    Издание «Страна» пишет, что киевская полиция провела обыски у молодых людей, публично слушавших российскую музыку на улице, передает ТАСС.

    Во время следственных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие, пишет украинское СМИ. Отмечается, что полиция расследует дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

    Задержанные в столице Украины молодые люди заявили, что не считают себя виновными. Они также пообещали обнародовать «имена заказчиков».

    Ранее молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер. В скандал оказались вовлечены сыновья известных украинских деятелей. Среди них сыновья бывшего мэра города Лиман Петра Цимидана, члена депутатской группы «Восстановление Украины» и крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина.

    Напомним, они были задержаны за то, что включали российскую песню «Я русский» у мемориала погибшим украинским военным.

    11 января 2025, 18:58 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    Военкор Коц опроверг пленение высмеявшего ассортимент «Пятерочки» бойца ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Информация о захвате боевика украинской армии, высмеявшего «Пятерочку» в Курской области, оказалась недостоверной, в плен попал другой украинский боец, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опроверг сообщения о захвате в плен боевика украинской армии, который ранее позировал на видео возле магазина «Пятерочка» в Курской области. Он отметил, что у во время допроса пленного, схожего с человеком на видео, выяснилось, что его насильно забрали в ряды украинской армии 11 сентября прошлого года.

    Коц уточнил, что после призыва боец прошел обучение, длившееся два месяца. Учитывая эти данные, корреспондент сделал вывод, что в момент публикации видео возле «Пятерочки» данный боец не мог находиться в том месте, следовательно, информация о его пленении является недостоверной.

    Ранее сообщалось, что украинский военный Андрей Матвиенко, участвовавший в мародерстве в Судже над магазином «Пятерочка», сдался в плен российской армии в Курской области. Известно, что он насмехался над ассортиментом магазина и заявлял о «скудном выборе» товаров.

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    11 января 2025, 19:41 • Новости дня
    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе

    Экс-полковник швейцарской разведки допустил восстание партизан в Одессе ради России

    На Западе не исключили восстания партизан в Одессе
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод заявил о возможности российского вторжения в Одесскую область при поддержке местных партизан, что может открыть путь российским силам в регион.

    Западные страны выражают обеспокоенность в связи с возможным развитием событий в Одесской области, сообщает РИА «Новости».

    Бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод, в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил о существовании в регионе сильного партизанского движения.

    «Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение <…> Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», – отметил Бод.

    По его словам, Россия не стремится разрушить Одессу, и местные партизаны могут сыграть значительную роль в поддержке российских сил. Бод подчеркнул, что возможное восстание в регионе может способствовать освобождению Одессы от украинской власти и в конечном итоге привести к российскому наступлению. Он также указал на потенциальные риски для стабильности и безопасности в регионе в случае эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе стали замечать иностранцев в составе сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), среди которых оказались граждане из Азербайджана и Грузии, а также сообщалось, что украинские власти продолжают привлекать иностранцев для работы в ТЦК.

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    12 января 2025, 14:20 • Видео
    Киев раскрыл военные планы на 2025 год

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

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    11 января 2025, 17:40 • Новости дня
    Молодые киевляне отказались каяться за российскую музыку

    Tекст: Евгения Караваева

    Молодые люди, задержанные в Киеве за прослушивание российской музыки, заявили, что обвинения против них инициированы силовыми структурами и носят заказной характер.

    Задержанные в Киеве молодые люди, которых обвинили в прослушивании российской музыки на улице, не признают себя виновными, передает ТАСС.

    После того, как их отпустили из полиции, вместо «покаяния» начали распространять сообщения в интернете. Они заявляют, что против них ведется заказная кампания, в которой участвуют сотрудники силовых структур, и пообещали раскрыть имена заказчиков.

    По информации украинского издания «Страна», среди фигурантов скандала оказались сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, где обсуждается их поведение на дороге и прослушивание российской музыки.

    Скандал разгорелся после того, как в сети появилась информация о том, что молодые люди, проезжая мимо мемориала погибшим военным, включили песню «Я русский» российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Это вызвало недовольство в обществе.

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    11 января 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    Путин присвоил победившему в рукопашном бою Григорьеву звание Героя России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Путин подписал указ о присвоении звания Героя России победившему в рукопашном бою ефрейтору Андрею Григорьеву за проявленные мужество и героизм в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР, сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Путин подписал указ, согласно которому звание Героя России присвоено ефрейтору Андрею Григорьеву. Мужчина удостоен этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные в боевых условиях при выполнении воинского долга, передает РИА «Новости».

    Ранее отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы региона Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

    Военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток», который победил в рукопашной схватке украинского бойца, рассказал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому. Григорьев сообщил, что солдат ВСУ ранее убил его друга. После схватки российский штурмовик ликвидировал еще двух украинских бойцов.

    После того, как видео распространилось в Сети, начали поступать предложения о награждении российского штурмовика.

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    12 января 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    ВС России освободили Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения российских войск провели успешные наступательные действия, освободив населенные пункты Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области, нанеся значительный ущерб противнику, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что российские подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Калиново в Харьковской области. Военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах, включая Загрызово и Западное. За сутки потери противника составили до 410 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортер М113, шесть артиллерийских орудий и два склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В то же время подразделения Южной группировки войск освободили Янтарное в Донецкой народной республике. В результате активных наступательных действий российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких районах, включая Миньковку и Майское. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, уничтожены четыре боевые бронированные машины «Козак» и два склада боеприпасов, отметили в Минобороны.

    Кроме того, в ведомстве добавили, что подразделения группировки «Север» нанесли удар по формированиям ВСУ в районе Волчанска в Харьковской области, где противник потерял до 30 военнослужащих и артиллерийское орудие.

    Накануне российские подразделения установили триколор над населенным пунктом Шевченко в ДНР. В субботу в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации: Курахово, Надию и Даченское.

    Кроме того, российские войска за неделю нанесли 28 ударов высокоточным оружием по ВСУ, а ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    12 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Украинские военные попали в плен в ДНР

    Украинских военных отправили наблюдать за ВС РФ, но те попали в плен в ДНР

    Украинские военные попали в плен в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа украинских военных, направленная для наблюдения за российскими войсками в ДНР, оказалась в плену, окруженная на заданной позиции, сообщил пленный солдат Андрей Забарата.

    Группа украинских военных была отправлена в лесопосадку Красноармейского района ДНР для наблюдения за российскими войсками, сообщает ТАСС. По словам пленного украинского солдата Андрея Забараты, военных окружили и взяли в плен.

    Забарата рассказал, что командир роты по два человека за раз забирал их и выдавал бронежилеты и автоматы. Им указали на карте позицию и заверили, что российских военных в этом месте нет. Однако по прибытии их окружили, началась стрельба. «Командир роты по рации говорил кидать гранаты. Мы рацию выключили... После этого сдались в плен», – сообщил Забарата.

    Военный признался, что был мобилизован, несмотря на астму, и прошел всего два дня подготовки перед отправкой на задание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни. Украинский военнослужащий Владимир Петренко, взятый в плен в Курской области, сообщил, что его подразделение безуспешно запрашивало эвакуацию после поражения.

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    11 января 2025, 19:59 • Новости дня
    На Украине собрались отменить обязательное изучение физики, биологии и химии

    Tекст: Мария Иванова

    С 2027 года физика, биология и химия станут необязательными для старшеклассников на Украине, так как министерство образования страны планирует внедрить профильное обучение с тремя направлениями: языковым, общественно-гуманитарным и «физмат», пишут местные СМИ.

    Украинское министерство образования планирует отменить обязательное изучение некоторых предметов, включая физику, биологию и химию, для старшеклассников. Как сообщает издание «Страна.ua», изменения коснутся учащихся 10, 11 и 12 классов и будут внедрены с 2027 года. Помимо этих предметов, перестанут быть обязательными зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география, передает РИА «Новости».

    Изучение украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка, математики, физической культуры и предмета «Защита Украины» останется обязательным. Такая реформа направлена на введение системы профильного образования, в рамках которой ученики смогут выбирать один из трех профилей: языковой, общественно-гуманитарный и «физмат».

    Эта инициатива министерства, как подчеркивает «Страна.ua», позволит ученикам сосредоточиться на тех предметах, которые «соответствуют их будущим интересам и карьерам».

    Отметим, на Украине продолжается массовый отток школьников как с очной, так и с дистанционной формы обучения, и доля старшеклассников, не планирующих поступление в украинские вузы, местами достигает 90%. За последние четыре года количество первоклассников на Украине снизилось на 122 тысяч, а число школ уменьшилось на 2114, главным образом в сельской местности.

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    11 января 2025, 17:17 • Новости дня
    В Раде назвали последнее препятствие для разрешения конфликта на украине

    В Раде назвали Зеленского главным препятствием для мирного урегулирования

    В Раде назвали последнее препятствие для разрешения конфликта на украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием для завершения конфликта на Украине, несмотря на готовность России к переговорам.

    Как сообщает «Царьград», депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является основным препятствием для мирного урегулирования на Украине. Россия выразила готовность к переговорам, однако требует вывода войск и изменения статуса Украины.

    Выступая на YouTube, Дубинский отметил, что стремление к миру на Украине поддерживается крупнейшими мировыми державами, такими как Китай и Бразилия, а также нейтральной Индией. Он подчеркнул, что США неоднократно выражали готовность к мирным переговорам, а в Европе отсутствует согласие.

    По словам Дубинского, эффективность переговоров зависит от способности обойти препятствия на пути к соглашению. Он отметил, что Дональд Трамп, считающий себя великим переговорщиком, может проявить инициативу в урегулировании вопроса с Зеленским. «Если обойти его не получается, его нужно устранить», – добавил депутат.

    Ранее Зеленский заявил, что для «дипломатического способа завершения» конфликта на Украине Киев хочет получить вооружения и гарантии безопасности со стороны НАТО для территории, контролируемой украинскими властями.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной и была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по украинскому кризису при условии обсуждения первопричин и учета российских требований.


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    12 января 2025, 11:56 • Новости дня
    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине

    Косиняк-Камыш заявил о напряжении в Польше из-за украинских беженцев

    Министр обороны Польши признал усталость общества от конфликта на Украине
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о растущей усталости общества от конфликта на Украине, указывая на недовольство из-за стиля жизни некоторых украинских беженцев.

    Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши, в интервью изданию Financial Times выразил обеспокоенность по поводу усталости, которую испытывает польское общество вследствие затянувшегося конфликта на Украине, передает РИА «Новости». По его словам, в обществе нарастает напряжение, поскольку люди видят молодых украинских мужчин, управляющих новейшими автомобилями и живущих в роскошных отелях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Киевской администрации заявил, что украинские власти поддержали сокращение помощи украинским беженцам в Европе. Польша готовится к возможной агрессии со стороны Украины. Следующий президент Польши может стать разочарованием для Украины.

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    11 января 2025, 20:21 • Новости дня
    Солдаты ВСУ под Курахово призвали сослуживцев сдаваться

    Сдавшиеся в плен под Курахово ВСУ призвали сослуживцев последовать примеру

    Tекст: Ольга Иванова

    Солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни.

    Солдаты Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен в районе Курахово, обратились к своим сослуживцам с призывом последовать их примеру и сдаться, чтобы сохранить свои жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное группировкой «Юг».

    «Хлопцы, хочу вам сказать, что если вы уже где-то (на линии боевого соприкосновения), вас забрали и отправили сюда на передок, начальство вам не поможет, оно вас отправило на мясо. Если вы хотите жить, то выходите с ребятами на контакт при помощи листовок. Если нет этих листовок, тогда ведите диалог, чтобы сдаться», – сказал один из сдавшихся солдат.

    По их словам, российские военнослужащие делают все возможное для обеспечения безопасности пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ под Курахово в результате успешной операции российских войск под Курахово. В районе Курахово взяты в плен 18 военнослужащих ВСУ. Российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР.

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    11 января 2025, 20:15 • Новости дня
    Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом»

    Фицо назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом», который бегает по Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его «попрошайкой и шантажистом», и подчеркнул опасность прекращения транзита российского газа через Украину.

    Фицо сделал резкие заявления в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он обвинил Зеленского в том, что тот занимается попрошайничеством и шантажом, путешествуя по Европе с целью получения финансовой помощи, передает RT. По мнению Фицо, такому поведению необходимо положить конец, и он не считает себя обязанным поддерживать украинского лидера.

    «Я здесь не для того, чтобы идти рука об руку с Зеленским. Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует», – заметил словацкий премьер.

    Кроме того, Фицо выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения транзита российского газа через территорию Украины, подчеркнув, что такой шаг может быть опасным.

    Премьер-министр отметил: он понимает, что Зеленский находится под давлением Запада, но, по его мнению, это не оправдывает действий украинского лидера на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Словакии Роберт Фицо заявлял Зеленскому, что не является его слугой.

    На пресс-конференции Фицо заявил о готовности принять ответные меры, если проблема с транзитом газа через Украину не будет решена. Позднее он сообщал, что Газпром пообещал поставить газ в Словакию «другим способом» в случае отсутствия транзита через Украину.

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    11 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Су-34 ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области

    Су-34 уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

    Су-34 ударил по бронетехнике ВСУ в Курской области
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению ВСУ в Курском приграничье, используя авиабомбы с планированием и коррекцией.

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области, передает РИА «Новости». По информации Министерства обороны, атака была произведена с использованием авиационных бомб, оборудованных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    В ведомстве подчеркнули, что целью атак стали разведанные объекты, в частности, бронетехника и личный состав ВСУ.

    «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по бронированной технике и личному составу ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    После успешного выполнения задания и подтверждения уничтожения целей экипаж Су-34 вернулся на базу. Минобороны отметило, что операция прошла без происшествий, экипаж истребителя благополучно вернулся на аэродром вылета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшие сутки потери ВСУ в Курской области достигли 240 военнослужащих, также были уничтожены две машины пехоты, бронемашина, четыре миномета и станция РЭБ.

    Танкисты «Ахмата» использовали тактику «карусель» для отражения попытки прорыва ВСУ в районе хутора Бердин в Курской области.

    А накануне российские ударные вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М поразили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    11 января 2025, 22:06 • Новости дня
    Подразделение ВСУ сдалось в плен на кураховском направлении

    Подразделение ВСУ сложило оружие после наступления 110-й гвардейской бригады ВС России в районе Курахово

    Tекст: Максим Попов

    На кураховском направлении шестнадцать военных ВСУ решили сдаться, чтобы сохранить свои жизни, после атаки российской гвардейской бригады и агитации с использованием БПЛА.

    Как сообщили в Минобороны, шестнадцать солдат ВСУ решили сложить оружие на кураховском направлении, передает РИА «Новости». Сообщается, что это произошло после наступления 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС России и сброса с беспилотника листовок, призывающих к сдаче в плен. Брошенные своим командованием, они установили связь с российскими войсками и сдались.

    Один из пленных, Максим Корейко, рассказал о ситуации: «Они (командование ВСУ) тупо кинули нас на убой, зная, что мы не профессионалы. Я человек с завода, и они знали, что я погибну. Это как на мясо послали». Корейко служил в 157-й бригаде ВСУ, был мобилизован 3 сентября и 21 декабря отправлен на кураховское направление.

    По его словам, 6 января начались бои: «Мы поняли, что не справимся, мы не обучены. Нам сказали: 'держитесь', поддержки не дают». После предложения сдаться, поступившего через агитационный беспилотник, шестнадцать человек решили сложить оружие ради спасения жизней и возвращения к семьям.

    Попав в плен, военнослужащие ВСУ получили первую помощь и питание.

    До этого солдаты ВСУ, сдавшиеся в плен под Курахово, обратились к сослуживцам с призывом сдаваться, чтобы сохранить свои жизни. Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю российские войска освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, в том числе Курахово.

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    11 января 2025, 20:56 • Новости дня
    Боевиков «Азова» уничтожили при штурме села Шевченко

    Российские военные ликвидировали боевиков «Азова» при освобождении села Шевченко в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно провели операцию по освобождению села Шевченко в ДНР, уничтожив боевиков нацбата «Азов» (признано в России террористической организацией).

    Российские военные уничтожили боевиков нацбатальона «Азов» при освобождении села Шевченко в ДНР, передает РИА «Новости». Об этом сообщил заместитель командира взвода Василий Бураков. Он рассказал, что среди наемников были бойцы батальона «Азов» и штурмового батальона «Скала». Несмотря на их опыт, российские военные одержали победу в бою.

    Бураков отметил, что бойцам удалось зачистить два дома, где находился противник численностью до 16 человек. Во время операции удалось захватить украинскую рацию, благодаря чему российские военные смогли отслеживать передвижения противника. Это позволило эффективно атаковать артиллерией места скопления украинских войск.

    По словам Буракова, ВСУ отступали малыми группами, преимущественно ночью. В ходе штурма мирные жители, находившиеся в подвалах, объяснили свое нежелание эвакуироваться тем, что не видят интереса Украины в их спасении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение группировки «Центр» освободило населенный пункт Шевченко.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов отметил заслуги 74-й гвардейской мотострелковой бригады в освобождении населенного пункта Шевченко в ДНР.

    Эксперт Алексей Леонков рассказал, что освобождение Шевченко стало результатом новой тактики российских войск.


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    12 января 2025, 08:10 • Новости дня
    Стало известно об отмене физики, биологии и химии в школах Украины

    Стало известно об отмене обязательного изучения физики и биологии на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство образования Украины планирует с 2027 года исключить из обязательной программы старшеклассников изучение физики, биологии и химии, оставив украинский язык и литературу, историю Украины и другие дисциплины.

    Министерство образования Украины собирается реформировать школьное образование, сообщает ТАСС. Из обязательной программы для старшеклассников будут исключены физика, биология и химия. Обязательными останутся украинский язык и литература, история Украины, английский язык, математика, физическая культура и предмет «Защита Украины».

    Согласно данным украинского издания «Страна», изменения начнут действовать с 2027 года. Помимо упомянутых выше предметов, обязательными перестанут быть зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география. Такой шаг, как ожидается, позволит сфокусировать внимание учащихся на более узкой сфере изучения.

    Также планируется ввести разделение учебной программы на три тематических кластера: языковой, общественно-гуманитарный и STEM-кластер, который объединяет естественные науки, технологии, инженерию и математику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине предложили убрать произведения Толстого и Достоевского из школьной программы; реформа образования на Украине нацелена на производство солдат; украинцев используют как лабораторных мышей.

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