Молодые киевляне отказались каяться за российскую музыку

Tекст: Евгения Караваева

Задержанные в Киеве молодые люди, которых обвинили в прослушивании российской музыки на улице, не признают себя виновными, передает ТАСС.

После того, как их отпустили из полиции, вместо «покаяния» начали распространять сообщения в интернете. Они заявляют, что против них ведется заказная кампания, в которой участвуют сотрудники силовых структур, и пообещали раскрыть имена заказчиков.

По информации украинского издания «Страна», среди фигурантов скандала оказались сыновья бывшего мэра города Лимана Петра Цимидана, крупного киевского застройщика Дмитрия Исаенко, а также известного украинского банкира Вячеслава Юткина. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях, где обсуждается их поведение на дороге и прослушивание российской музыки.

Скандал разгорелся после того, как в сети появилась информация о том, что молодые люди, проезжая мимо мемориала погибшим военным, включили песню «Я русский» российского исполнителя Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Это вызвало недовольство в обществе.