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    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Грузия и Армения поменялись местами

    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

    14 комментариев
    9 января 2025, 15:38 • Новости дня

    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина

    Политолог Корнилов спрогнозировал последствия евроинтеграции для Армении

    Эксперт: Армения решила идти по тем же граблям, что и Украина
    @ FRANCOIS LENOIR/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Роман Крецул

    Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Это саморазрушительный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Однако он не исключил, что со временем страна свернет с антироссийского курса, как это сделала Грузия. В четверг правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз.

    «Армения добивается того, чтобы встать на путь евроинтеграции Украины. Ереван уже получил частичные последствия от своего геостратегического выбора, утратив Нагорный Карабах. Думаю, по мере дальнейшего продвижения к ЕС Армения будет идти по тем же граблям, по которым шла Украина. Дурной пример заразителен», – рассказал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

    По его словам, Армения войдет в число стран, которые уже много лет ожидают своей очереди на вступление в ЕС. При этом он не исключил, что для нее могут сделать некоторые послабления. «У Евросоюза свои подходы к стандартам по принятию того или иного государства на различные уровни интеграции. И чем больше Армения будет проявлять антироссийский курс, тем больше будет получать формальных преференций от Брюсселя», – пояснил эксперт.

    Впрочем, он не исключил, что когда-то Армения «свернет с этого пагубного пути, насмотревшись на примеры подходов Брюсселя к странам постсоветского пространства». Такой пример, по его словам, продемонстрировала Грузия.

    Ранее кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, теперь его предстоит обсудить в парламенте страны. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что это не означает автоматического вступления Армении в ЕС. «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян. Однако до его проведения планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал принятое армянским правительством решение суверенным правом Армении. При этом он отметил, что для этой страны выгодно участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам представителя Кремля, одновременное участие в двух этих организациях вряд ли возможно. «Быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров и услуг, людей и капитала, там – другие нормы», – напомнил Песков.

    9 января 2025, 05:11 • Новости дня
    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию

    Роберт Фицо обеспечил поставки газа в Словакию без повышения цен после визита в Россию

    Фицо договорился о стабильных поставках российского газа в Словакию
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным, прошедших в декабре в Москве.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал надежные поставки газа из России главным итогом декабрьских переговоров с президентом Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

    В своем видеообращении  Фицо заявил: «Я должен был обеспечить поставки газа для нужд Словакии. Поставки газа обеспечены даже без повышения цен на газ».

    Фицо также обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии. Он отметил, что отказ Украины продлить соглашение о транзите российского газа через ее территорию угрожает поставкам. В ответ словацкий премьер пригрозил, что Словакия может сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину.

    Визит Фицо в Москву состоялся 22 декабря, где его принял президент России Владимир Путин. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обсуждались пути и варианты поставок российского газа в Европу.

    Транзит российского газа через Украину был полностью остановлен 1 января из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. Это соглашение предусматривало прокачку 40 млрд кубометров газа ежегодно. Отказ Украины, по словам Газпрома, лишил российский холдинг возможности подавать топливо этим маршрутом. Европейские газотранспортные операторы подтвердили прекращение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо указал, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Словакия готова к остановке транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года, но это решение негативно скажется на европейской экономике и приведет к росту цен, заявили в словацком министерстве экономики.

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    7 января 2025, 05:44 • Новости дня
    Европа закупила рекордное количество СПГ у России

    Bloomberg сообщило о рекордных поставках российского СПГ в страны ЕС

    Европа закупила рекордное количество СПГ у России
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны продолжают закупать рекордные объемы СПГ у России, игнорируя призывы запретить поставки российского газа, пишет Bloomberg.

    «Несмотря на призывы запретить такие поставки, Европа закупает рекордное количество сверхохлажденного топлива у России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Bloomberg.

    Объемы закупок превысили те, что Россия продавала через Украину до 1 января. Эту ситуацию агентство описывает как показатель трудностей, с которыми сталкивается Европа в попытке разорвать связи с Россией, ставшей за последние десять лет ключевым поставщиком сырьевых товаров для ЕС.

    Согласно данным Bloomberg, если в 2020 году в Европу поступило около 10,5 млн т российского СПГ, то в 2024 году этот показатель вырос до рекордных 15,5 млн т. Как пишет агентство, хотя против России регулярно ужесточаются санкции, страна, по всей видимости, закрепила за собой статус одного из ключевых поставщиков сырья в Европу и планирует расширить экспорт, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону. В начале января европейские цены на газ достигли наибольших значений с октября 2023 года. Еврокомиссия заявила о стабильности цен на электроэнергию в Европе после остановки поставок газа из России через Украину.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    8 января 2025, 01:54 • Новости дня
    Бельгийцам рекомендовали не есть рождественские елки

    Бельгийское агентство предостерегло от употребления елок в пищу

    Бельгийцам рекомендовали не есть рождественские елки
    @ Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Агентство продовольственной безопасности Бельгии предостерегло жителей страны от употребления рождественских елок в пищу, ссылаясь на химические вещества, используемые при их выращивании.

    Бельгийское агентство продовольственной безопасности рекомендовало не употреблять рождественские елки в пищу, передает ТАСС. В заявлении агентства указано, что елки не предназначены для использования в продовольственной сети и содержат различные химикаты, которые могут быть вредны для здоровья при употреблении.

    Эта рекомендация последовала после публикации на сайте фламандского Гента, где местные власти предложили жителям рассмотреть возможность употребления елок в пищу во избежание мусора на улицах. Они сослались на скандинавскую практику использования высушенной хвои для приготовления пасты для бутербродов.

    В ответ на предостережение агентства власти Гента оперативно актуализировали публикацию, изменив ее заголовок на более нейтральный. В Бельгии елки выращивают на плантациях с применением химикатов, что делает их непригодными для пищевого использования.

    В Бельгии выращивание новогодних елок – это значимый сегмент индустрии. Елки начинают выбрасывать после Нового года, так как украшают их в начале декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные новогодние деревья подорожали на 15–20%, а импортные – на 40–60% из-за обвала рубля, дорогой логистики, высокой стоимости топлива и повышения зарплат, сказали опрошенные эксперты.

    Также сообщалось, что 30-метровая главная елка России на Соборной площади Кремля уступила только венскому дереву, высота которого составляет 34 метра, заняв второе место среди натуральных новогодних деревьев в Европе.

    Американское космическое агентство НАСА представило новое изображение звездного скопления NGC 2264, напоминающего рождественскую елку.

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    8 января 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    Сийярто: Прекращение Украиной транзита газа противоречит евроинтеграции
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, решение Украины остановить транзит российского газа в Европу с 1 января противоречит ее амбициям по вступлению в Евросоюз, передает ТАСС.

    «Украина обязана сохранять маршруты поставок энергоносителей, закрытие которых неприемлемо и противоречит ее интеграционным ожиданиям», – подчеркнул Сийярто.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Сийярто заявил о нарушении Украиной соглашения с ЕС из-за прекращения транзита российского газа в Европу, что привело к росту цен на газ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

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    6 января 2025, 16:41 • Новости дня
    Годовая инфляция в Германии выросла до 2,6% по итогам декабря

    Tекст: Александра Юдина

    В Германии годовая инфляция в декабре достигла 2,6%, превысив ожидания аналитиков, которые прогнозировали 2,4%, следует из данных Федерального статистического бюро страны (Destatis).

    По данным бюро, годовая инфляция в декабре составила 2,6%, ускорившись с 2,2% в ноябре, передает РИА «Новости».

    Это оказалось выше прогноза аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics, которые ожидали, что рост потребительских цен составит 2,4%.

    Рост инфляции в Германии свидетельствует о продолжающемся влиянии различных экономических факторов на стоимость жизни в стране.

    Эксперты отмечают, что этот показатель выше ожидаемого может повлиять на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отмечали, что прекращение транзита российского газа через Украину может привести к значительному росту инфляции и увеличению цен на энергоносители в Европе. Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

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    7 января 2025, 08:23 • Новости дня
    FT: «Угроза России» и безразличие Трампа грозят ЕС кризисом в 2025 году

    Financial Times: «Угроза России» и безразличие Трампа грозят ЕС кризисом в 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз может столкнуться с кризисом безопасности в 2025 году из-за возможного усиления «угрозы» со стороны России и «безразличия» избранного президента США Дональда Трампа к европейским вопросам, пишет британская газета Financial Times.

    По информации издания, в 2025 году могут совпасть два опасных фактора – растущая угроза со стороны России и усиливающееся безразличие со стороны Америки, передает РИА «Новости».

    Газета считает, что политика США при Трампе будет другой по сравнению с годами холодной войны.

    Особое внимание издание обращает на советников Трампа, которые открыто заявляют о намерениях перебросить военные силы из Европы в Азию.

    Кроме того, НАТО, как подчеркивает Financial Times, сталкивается с недостатком средств противовоздушной обороны, логистики, боеприпасов и секретной связи, что может значительно усложнить участие в возможных конфликтах, подобных тем, что происходят на Украине.

    Тем временем американский миллиардер Илон Маск обвинил британского премьера Кира Сармера в соучастии в преступлениях против несовершеннолетних и призвал его уйти в отставку. Маск также высказался в поддержку британской партии Reform UK, назвав ее «единственной надеждой», и призвал избирателей отдать свои голоса за эту политическую силу.

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    8 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Испанская принцесса Леонор приступила к морской подготовке на паруснике

    Принцесса Леонор приступила к полугодовой морской подготовке на паруснике ВМС Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, отправилась в шестимесячный круиз на учебном паруснике ВМС Испании, который стартовал из порта Кадиса и пройдет через ряд стран Латинской Америки и США.

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, начала морскую подготовку на борту учебного парусника ВМС Испании, сообщает EFE. Эта морская экспедиция рассчитана на шесть месяцев и проходит через Бразилию, Уругвай, Чили, Перу, Панаму, Колумбию, Доминиканскую Республику и Соединенные Штаты.

    Учебный круиз стартовал из порта Кадиса, а закончится в Нью-Йорке, откуда Леонор вернется в Испанию самолетом. Это уже 97-е плавание судна, на котором ранее проходили обучение ее отец, король Филипп VI, и дед, король Хуан Карлос I.

    Король Филипп VI подчеркнул важность этого этапа в подготовке своей дочери. Родители принцессы, король Филипп и королева Летисия, присутствовали в порту Кадиса, чтобы проводить ее в это длительное путешествие.

    До этого Леонор завершила начальный курс военной подготовки в Военно-морской школе Марина в Понтеведре. После морской экспедиции она планирует продолжить обучение в Академии ВВС Испании в Сан-Хавьере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла от коронавируса на 87-м году жизни, сообщил ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

    Испанская прокуратура намерена предъявить обвинение в нарушении налогового законодательства отставному королю Хуану Карлосу, несмотря на защиту, организованную монарху адвокатами из парламента Испании.

    Во время визита в пострадавший от наводнений город Пайпорта король Испании Филипп VI столкнулся с негодованием местных жителей, которые забросали его свиту грязью и выкрикивали обвинения.

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    8 января 2025, 15:59 • Новости дня
    ЕК отказалась обсуждать заявления Трампа о применении силы в вопросе Гренландии

    Еврокомиссия не стала комментировать слова Трампа о применении силы в Гренландии

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия не стала обсуждать заявления Дональда Трампа о возможном применении силы для решения вопроса о Гренландии, назвав их теоретическими.

    Еврокомиссия отказалась комментировать высказывания Дональда Трампа о возможном применении силы или принуждения для решения вопросов, связанных с Гренландией, сообщает ТАСС. На пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пинью заявила, что обсуждение подобных тем нецелесообразно, они остаются на уровне теоретических гипотез.

    «Это очень теоретический вопрос. С правовой точки зрения будет ли применяться статья 42 договора о ЕС? Да, будет. Но мы не хотим развивать эту тему», – отметила Пинью, отвечая на вопросы журналистов о возможных последствиях заявлений Трампа.

    Дональд Трамп, выступая перед журналистами, обсуждал возможность силового решения вопросов как о Панамском канале, так и о Гренландии. Ранее он высказался за возвращение контроля над Панамским каналом США и присоединение Гренландии, которая является датской автономией. Трамп также отмечал, что многие канадцы хотят присоединения к США для обеспечения экономической стабильности и защиты от внешних угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал заявление Дональда Трампа о контроле над Гренландией, подчеркнув, что Евросоюз не позволит нападения на свои границы.

    Представитель МИД Мария Захарова призвала воздержаться от комментариев по заявлениям Трампа о Канаде и Гренландии до его официального вступления в должность.

    Штаты заинтересованы получить контроль над Северо-Западным проходом и усилить свое военное присутствие в Арктике, пояснял газете ВЗГЛЯД ученый Виктор Боярский.

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    9 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Кабмин Армении одобрил проект о начале вступления в ЕС

    Правительство Армении одобрило проект о начале вступления республики в Евросоюз

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Армении одобрило проект решения о запуске процедуры вступления страны в Европейский союз, который был представлен несколькими прозападными партиями и организациями.

    Кабинет министров Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в Европейский союз, это решение теперь предстоит обсудить в парламенте страны. Заседание правительства, на котором принималось данное решение, транслировалось в режиме реального времени на местных новостных порталах, передает ТАСС.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян уточнил, что обсуждаемое решение не означает автоматического вступления Армении в ЕС.

    «Решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума», – отметил Пашинян.

    Однако до проведения референдума планируется обсуждение дорожной карты с Европейским союзом.

    Ранее Пашинян заявил о готовности вступления Армении в ЕС.

    До этого в октябре по инициативе прозападных сил в Армении провели сбор подписей в пользу референдума по этому вопросу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США отрабатывают на Армении украинский и грузинский сценарии.

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    9 января 2025, 10:35 • Новости дня
    Додик рассказал о миллиардных потерях Европы на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью радио и телевидению республики рассказал о многомиллиардных потерях Европы в конфликте на Украине, указывая, что она проигрывает России.

    По его словам, Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает России, передает РИА «Новости».

    Додик отметил, что президент России Владимир Путин «с самого начала был прав», и напомнил о предупреждении российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

    Лидер боснийских сербов также упомянул, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее рассказал, как вооружали Киев в условиях Минских соглашений. Это признала и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Додик задался вопросом, почему обвиняют Путина, указывая, что российский президент всего лишь защищает свою страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что организованная в Швейцарии конференция по Украине не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при том что Россия даже не была приглашена.

    Готовность жителей Западной Европы поддерживать Украину «до победы» в конфликте с Россией за год снизилась, а число сторонников мирных переговоров выросло, свидетельствуют данные опроса YouGov.

    Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва стремится к завершению конфликта на Украине.

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    8 января 2025, 12:55 • Новости дня
    Ереван предложил Баку решения для мирного договора

    Армения направила Азербайджану предложения по двум несогласованным пунктам договора

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армения направила Азербайджану предложения по двум спорным пунктам проекта мирного соглашения, заявив о готовности подписать договор в случае положительного ответа Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Арменпресс.

    Пашинян подчеркнул: «По двум несогласованным статьям мирного договора мы предложили решения и в случае положительного ответа Азербайджана готовы подписать договор», передает ТАСС.

    Также премьер-министр сообщил, что армянская и азербайджанская комиссии по делимитации границ планируют провести встречу в январе. По его словам, это станет важным шагом к продолжению демаркации в 2024 году в спокойной рабочей обстановке.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в мирном договоре с Арменией согласованы 15 из 17 статей, остаются разногласия по поводу взаимных исков и размещения иностранных сил.

    Пашинян сообщил, что Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном после завершения процесса делимитации.


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    9 января 2025, 10:54 • Новости дня
    Европа увеличила отбор газа из хранилищ перед похолоданием

    Запасы газа в хранилищах Европы упали ниже 69% из-за увеличенного перед похолоданием отбора

    Tекст: Александра Юдина

    В Европе запасы газа в подземных хранилищах снизились до менее чем 69%, что связано с наращиванием отбора газа на фоне ожидающегося похолодания и увеличенных темпов расхода газа, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

    Так, запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже отметки в 69%, это было вызвано увеличением отбора газа в связи с началом отопительного сезона и ожидаемым похолоданием, передает ТАСС.

    С начала отопительного сезона ЕС отобрал более 31,5 млрд кубометров газа. Объемы, находящиеся в ПХГ, остаются четвертыми по величине за всю историю наблюдений. При этом газ на европейских биржах торгуется по цене около 480 долларов за 1 тыс. куб. м.

    Несмотря на высокие темпы расхода, ситуация не вызывает серьезных опасений. Общий объем газа в ПХГ составляет 76,4 млрд куб. м, что соответствует четвертому максимальному показателю на начало января за все время наблюдений.

    Наиболее сложные годы для ЕС были 2018 и 2022, когда запасы опускались ниже 18% и 26% соответственно, что вынуждало прибегать к отбору буферного газа. Однако текущие запасы в 68,83% значительно превышают показатели тех лет – 62% в 2018 году и 52% в 2022 году. В январе 2024 года они составляли более 84%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты. Президент Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в неблагодарности за доступные энергоресурсы, поступающие благодаря России.

    Эксперт Игорь Юшков подчеркнул, что европейцы пока не могут найти альтернативу поставкам российского газа через украинскую территорию, из-за чего запасы топлива в подземных хранилищах истощаются быстрее.

    Тем временем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о стабильных поставках газа из России без увеличения цен после переговоров с Владимиром Путиным в Москве в декабре. Кроме того, стало известно, что Грузия планирует в 2025 году увеличить закупки российского газа вдвое, до 400 млн кубометров, на фоне ожидаемого роста потребления топлива на 2,8%.

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    8 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Еврокомиссия исключила угрозу новой пандемии из-за вируса в Китае

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия не видит необходимости в подготовке к новой пандемии в связи с метапневмовирусом в Китае, поскольку ситуация находится под наблюдением медицинского агентства, сообщила представитель Еврокомиссии Ева Грнцирова.

    По ее словам, в ЕС не считают необходимым готовиться к пандемии из-за вспышки метапневмовируса в Китае, передает РИА «Новости».

    Грнцирова подчеркнула, что ЕК полностью осведомлена о ситуации и контролирует ее через медицинские агентства.

    Она также добавила, что тема вируса будет обсуждаться на комитете по здравоохранению в ближайшие недели. Это позволит детально оценить ситуацию и возможные риски для Европы.

    Кроме того, представитель ЕК отметила, что пока нет данных о случаях заболевания метапневмовирусом на территории Евросоюза. Однако медицинские службы продолжают мониторинг ситуации для предотвращения потенциальных рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека, которая перегрузила систему здравоохранения страны. С начала эпидемического сезона в Казахстане выявлено 30 случаев метапневмовируса, который передается преимущественно воздушно-капельным путем.

    Тяжелое течение метапневмовируса особенно опасно для детей до пяти лет, пожилых людей старше 65 лет и лиц с иммунодефицитом, как сообщил специалист Минздрава Владимир Чуланов.

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    9 января 2025, 13:23 • Новости дня
    Песков: Россия выступила за объективное расследование авиакатастрофы под Актау

    Песков: Россия выступила за беспристрастное расследование катастрофы самолета AZAL под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау, следственные органы уже работают над выяснением причин трагедии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании катастрофы с самолетом компании Azerbaijan Airlines вблизи казахского города Актау, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что целью расследования является установление причин трагедии.

    «Даны необходимые поручения следственным органам», – сообщил Песков журналистам.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трагедии с самолетом под Актау можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России. Также Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе самолета AZAL близ Актау.

    Казахстанские власти направили черные ящики самолета Azerbaijan Airlines в бразильский Центр CENIPA для расшифровки, доверив расследование экспертизе центра.

    Президент России Владимир Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    9 января 2025, 14:09 • Новости дня
    Пашинян заявил о важности решения проблемы «удерживаемых лиц» для мира

    Tекст: Александра Юдина

    Для достижения мира с Азербайджаном необходимо решить вопрос с удерживаемыми лицами, среди которых десятки военнопленных и гражданских, включая экс-президентов, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, для достижения долгосрочного мира и стабильности с Азербайджаном необходимо подписать мирное соглашение, передает ТАСС.

    В числе ключевых шагов к миру он выделил освобождение удерживаемых лиц, которых азербайджанская сторона продолжает содержать.

    Представители армянских властей указывают, что Азербайджан удерживает десятки военнопленных и гражданских лиц. Среди них – бывшие президенты и высокопоставленные чиновники, арестованные на границе Армении и в Нагорном Карабахе.

    Пашинян также подчеркнул, что Армения готова к диалогу и сотрудничеству для установления долговременной стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армения направила Азербайджану предложения по двум спорным пунктам проекта мирного соглашения, заявив о готовности подписать договор в случае положительного ответа Баку. До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что в мирном договоре с Арменией согласованы 15 из 17 статей, остаются разногласия по поводу взаимных исков и размещения иностранных сил.

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