В договоре Армении с США отсутствует самое главное

Tекст: Евгений Крутиков

Впервые о «повышении статуса сотрудничества» с США до уровня стратегического партнерства и о подписании соответствующего соглашения глава армянского МИДа заговорил 8 января. Это косвенно подтверждает утечки о том, что подписанный уже 14 января документ готовили в спешке и на коленке.

«Стратегическое партнерство» – предпоследний уровень сотрудничества США с зарубежными странами. Выше только «союзничество». Тем не менее договоры с каждой страной подготавливаются отдельно, исходя из конкретики взаимоотношений. Возможно, из-за нехватки времени, а может еще по какой причине, но договор с Арменией получился максимально «пустой». В нем практически отсутствует конкретика и какие-либо важные обязательства сторон.

Четко сказано лишь о том, что США будут содействовать реформе военного образования в Армении, а также окажут содействие в подготовке кадров для погранохраны и таможни. Но это не обязательство на будущее, а констатация факта. Американские военные советники со второй половины 2024 года и так прописались в Армении.

Еще летом был назначен так называемый представитель армии США в министерстве обороны Армении, что само по себе показательно. Ереван на регулярной основе принялись посещать разнообразные американские военные делегации. К концу года дошло до того, что армянское Минобороны заявило о готовности перейти на полевую форму натовского образца, а министр Папикян провел предварительные переговоры с одной американской фирмой о пошиве. И говорить, что «стратегическое партнерство» открывает в вопросе военного сотрудничества что-то новое, нельзя.

Госсекретарь Блинкен на пресс-конференции заявил, что начнется работа над соглашением по развитию мирного атома в Армении. Но в реальности такой договор никакой «работы» над ним не требует. Это базовое однотипное соглашение, которые США заключают со многими странами. Они называются «соглашение 123» и к статусу «стратегического партнерства» не привязаны.

Армения, согласно Хартии о стратегическом партнерстве, вступает в коалицию по борьбе с ИГИЛ* – и, собственно говоря, всё. Больше ничего от нее не требуется.

Ереван не получил самого главного: в хартии ничего не говорится о гарантиях безопасности и территориальной целостности Армении.

Даже уходящая администрация Байдена, которая, похоже, задалась целью как можно серьезней усложнить жизнь Трампу и его команде, никаких гарантий Армении давать не стала.

Да и формат хартии – не та бумага, где что-то подобное можно прописать. Грубо говоря, договор о стратегическом сотрудничестве – это не документ прямого действия, а некая форма поощрения для страны, которая «движется на пути к демократии». Почетная грамота от вашингтонского обкома. Верной, мол, дорогой идете, товарищи.

Кроме того, статус «стратегического партнерства» можно отозвать одним росчерком пера президента США или даже главы Госдепа. Так случилось недавно с Грузией, с которой аналогичное соглашение было заключено еще в 2009 году. На фоне всего происходящего в Тбилиси в Вашингтоне посчитали, что Грузия «отходит от принципов демократии» – и приостановили стратегическое партнерство.

Кстати, чисто внешне соглашение с Грузией было очень похоже на нынешнее с Арменией.

И главным его результатом стали командировки грузинских военнослужащих в Афганистан и Ирак. Однажды раненого грузинского солдата посетил в госпитале сам Обама.

Главной внешнеполитической задачей Пашиняна и его команды в прошлом году были попытки заставить кого-нибудь на Западе стать покровителем Армении. То есть как раз выдать Армении пресловутые гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны. Без такого «зонтика» выход из ОДКБ и вообще отказ от союзнических отношений с Россией для Еревана смерти подобен в прямом смысле слова. Поиск себе «патрона» для маленьких государств нормальное состояние, но Еревану никак не удается уговорить кого-нибудь на эту роль.

ЕС как явление и отдельно от него Франция стать таким гарантом не захотели, да и вряд ли смогли бы. Для европейских стран и для США гарантировать суверенитет и целостность Армении было бы примерно похоже на те гарантии, которые в второй половине 1930-х годов Чемберлен выдал Польше. Написано красиво и даже благородно, но практически нереализуемо.

Россия единственная страна в мире, которая может выступать «зонтиком» для Армении, но при соблюдении одной маленькой детали: Ереван должен вести себя как минимум вменяемо. А вот этого сейчас как раз и не наблюдается.

Скорость, с которой был подготовлен договор, тоже вполне объяснима. Дело в том, что есть большие подозрения, что грядущей администрации Трампа более близок альянс Азербайджана с Израилем. А «стремление к демократии» Пашиняна избранному президенту США совершенно не интересно. И соответственно, подписать договор надо было до инаугурации Трампа, даже если соглашение совершенно пустое.

Другое дело, что в Ереване все-таки поспешили сделать такой шаг. А это действительно еще более отдаляет Армению от России, не говоря уже об ОДКБ. Правительство Пашиняна, правда, все еще продолжает играть в странную игру словами, не инициируя официальный выход из коллективных соглашений с Россией типа ОДКБ. Да и большинство торгово-экономических преференций от России Армении сохраняются, несмотря на последовательное сближение Еревана с Западом и открытую антироссийскую риторику.

При всем при этом считать заключенный 14 января договор между США и Арменией исключительно декларативной мерой не следует. Такие соглашения в международной практике можно назвать «спящими». То есть подавляющее большинство прописанных там пунктов действительно носят декларативный характер и местами идеологически окрашены. Но в любой момент эти пункты можно «разбудить» и развернуть в полноценное сотрудничество, включая военное.

Но и армянская сторона могла бы задуматься о том, что, например, той же Грузии заключение соглашения о стратегическом партнерстве с США не помогло никак. Ни одна задача, которую ставят перед собой грузинские власти, начиная с так называемого восстановления территориальной целостности, за 16 лет действия договора не решена.

И сейчас Армения никакой американский «зонтик» не получила. Скорее, наоборот: теперь Ереван еще проще будет втянут в многоходовые игры США на постсоветском пространстве. Хотя в Армении наверняка найдется много сторонников этого соглашения. Хотя бы потому, что быть «стратегическим партнером» США звучит очень красиво.