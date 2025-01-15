  • Новость часаВСУ за сутки потеряли свыше 220 человек на Курском направлении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике
    Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова погибла в 33 года
    Воюет даже Конституция. Обновленный основной закон помогает России побеждать в СВО
    Власти Приднестровья сообщили о гуманитарных поставках газа из России
    Посла России вызвали в МИД Армении
    ВСУ направили на штурм в Курской области элитные отряды и ССО
    Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
    Эксперт: Стратегическое партнерство с США показало суверенную неполноценность Армении
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Джозеф Байден спалил остатки американского лидерства

    Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    2 комментария
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    9 комментариев
    15 января 2025, 13:20 • В мире

    В договоре Армении с США отсутствует самое главное

    В договоре Армении с США отсутствует самое главное
    @ U.S. Department of State

    Tекст: Евгений Крутиков

    Поздним вечером 14 января в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали так называемую Хартию о стратегическом партнерстве. Для США это очередное поспешное действие уходящей администрации Байдена, а официальный Ереван таким образом сделал еще один шаг в сторону от России и ОДКБ. Но есть нюансы.

    Впервые о «повышении статуса сотрудничества» с США до уровня стратегического партнерства и о подписании соответствующего соглашения глава армянского МИДа заговорил 8 января. Это косвенно подтверждает утечки о том, что подписанный уже 14 января документ готовили в спешке и на коленке.

    «Стратегическое партнерство» – предпоследний уровень сотрудничества США с зарубежными странами. Выше только «союзничество». Тем не менее договоры с каждой страной подготавливаются отдельно, исходя из конкретики взаимоотношений. Возможно, из-за нехватки времени, а может еще по какой причине, но договор с Арменией получился максимально «пустой». В нем практически отсутствует конкретика и какие-либо важные обязательства сторон.

    Четко сказано лишь о том, что США будут содействовать реформе военного образования в Армении, а также окажут содействие в подготовке кадров для погранохраны и таможни. Но это не обязательство на будущее, а констатация факта. Американские военные советники со второй половины 2024 года и так прописались в Армении.

    Еще летом был назначен так называемый представитель армии США в министерстве обороны Армении, что само по себе показательно. Ереван на регулярной основе принялись посещать разнообразные американские военные делегации. К концу года дошло до того, что армянское Минобороны заявило о готовности перейти на полевую форму натовского образца, а министр Папикян провел предварительные переговоры с одной американской фирмой о пошиве. И говорить, что «стратегическое партнерство» открывает в вопросе военного сотрудничества что-то новое, нельзя.

    Госсекретарь Блинкен на пресс-конференции заявил, что начнется работа над соглашением по развитию мирного атома в Армении. Но в реальности такой договор никакой «работы» над ним не требует. Это базовое однотипное соглашение, которые США заключают со многими странами. Они называются «соглашение 123» и к статусу «стратегического партнерства» не привязаны.

    Армения, согласно Хартии о стратегическом партнерстве, вступает в коалицию по борьбе с ИГИЛ* – и, собственно говоря, всё. Больше ничего от нее не требуется.

    Ереван не получил самого главного: в хартии ничего не говорится о гарантиях безопасности и территориальной целостности Армении.

    Даже уходящая администрация Байдена, которая, похоже, задалась целью как можно серьезней усложнить жизнь Трампу и его команде, никаких гарантий Армении давать не стала.

    Да и формат хартии – не та бумага, где что-то подобное можно прописать. Грубо говоря, договор о стратегическом сотрудничестве – это не документ прямого действия, а некая форма поощрения для страны, которая «движется на пути к демократии». Почетная грамота от вашингтонского обкома. Верной, мол, дорогой идете, товарищи.

    Кроме того, статус «стратегического партнерства» можно отозвать одним росчерком пера президента США или даже главы Госдепа. Так случилось недавно с Грузией, с которой аналогичное соглашение было заключено еще в 2009 году. На фоне всего происходящего в Тбилиси в Вашингтоне посчитали, что Грузия «отходит от принципов демократии» – и приостановили стратегическое партнерство.

    Кстати, чисто внешне соглашение с Грузией было очень похоже на нынешнее с Арменией.

    И главным его результатом стали командировки грузинских военнослужащих в Афганистан и Ирак. Однажды раненого грузинского солдата посетил в госпитале сам Обама.

    Главной внешнеполитической задачей Пашиняна и его команды в прошлом году были попытки заставить кого-нибудь на Западе стать покровителем Армении. То есть как раз выдать Армении пресловутые гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны. Без такого «зонтика» выход из ОДКБ и вообще отказ от союзнических отношений с Россией для Еревана смерти подобен в прямом смысле слова. Поиск себе «патрона» для маленьких государств нормальное состояние, но Еревану никак не удается уговорить кого-нибудь на эту роль.

    ЕС как явление и отдельно от него Франция стать таким гарантом не захотели, да и вряд ли смогли бы. Для европейских стран и для США гарантировать суверенитет и целостность Армении было бы примерно похоже на те гарантии, которые в второй половине 1930-х годов Чемберлен выдал Польше. Написано красиво и даже благородно, но практически нереализуемо.

    Россия единственная страна в мире, которая может выступать «зонтиком» для Армении, но при соблюдении одной маленькой детали: Ереван должен вести себя как минимум вменяемо. А вот этого сейчас как раз и не наблюдается.

    Скорость, с которой был подготовлен договор, тоже вполне объяснима. Дело в том, что есть большие подозрения, что грядущей администрации Трампа более близок альянс Азербайджана с Израилем. А «стремление к демократии» Пашиняна избранному президенту США совершенно не интересно. И соответственно, подписать договор надо было до инаугурации Трампа, даже если соглашение совершенно пустое.

    Другое дело, что в Ереване все-таки поспешили сделать такой шаг. А это действительно еще более отдаляет Армению от России, не говоря уже об ОДКБ. Правительство Пашиняна, правда, все еще продолжает играть в странную игру словами, не инициируя официальный выход из коллективных соглашений с Россией типа ОДКБ. Да и большинство торгово-экономических преференций от России Армении сохраняются, несмотря на последовательное сближение Еревана с Западом и открытую антироссийскую риторику.

    При всем при этом считать заключенный 14 января договор между США и Арменией исключительно декларативной мерой не следует. Такие соглашения в международной практике можно назвать «спящими». То есть подавляющее большинство прописанных там пунктов действительно носят декларативный характер и местами идеологически окрашены. Но в любой момент эти пункты можно «разбудить» и развернуть в полноценное сотрудничество, включая военное.

    Но и армянская сторона могла бы задуматься о том, что, например, той же Грузии заключение соглашения о стратегическом партнерстве с США не помогло никак. Ни одна задача, которую ставят перед собой грузинские власти, начиная с так называемого восстановления территориальной целостности, за 16 лет действия договора не решена.

    И сейчас Армения никакой американский «зонтик» не получила. Скорее, наоборот: теперь Ереван еще проще будет втянут в многоходовые игры США на постсоветском пространстве. Хотя в Армении наверняка найдется много сторонников этого соглашения. Хотя бы потому, что быть «стратегическим партнером» США звучит очень красиво.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    ФСБ обнародовала запись попытки подкупа ГУР российских военных у Горловки
    Кремль не исключил ответ на санкции США против энергетики
    Forbes: На Украине прекратят формирование новых бригад ВСУ
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    Тимошенко заявила, что Украина превращается в страну без будущего
    Экс-премьеру Грузии сломали нос в Батуми
    Лукашенко запретил тратить деньги на «барахло»

    Словакия ожесточенно бьется за возврат российского газа

    Уже третий день словацкая делегация обсуждает в Москве насущную проблему – остановку транзита газа через Украину. Словакия очень хочет вернуть себе право получать выгодные энергоресурсы. Она даже пыталась обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским, но наткнулась на стену сарказма. О чем Словакия может договориться с Россией и как Братислава может надавить на Киев? Подробности

    Перейти в раздел

    В Германии прокладывают путь к возвращению «Северного потока»

    Кандидат на пост канцлера Германии Алиса Вайдель пообещала перезапустить «Северный поток». В экспертной среде полагают, что политик не в силах реализовать свое обещание. Однако именно эта риторика способна заставить немцев поставить перед властями вопрос о необходимости возобновления поставок российских энергоресурсов. Подробности

    Перейти в раздел

    Как «особые эшелоны» штурмовиков породили легенду о «Батальоне Славы»

    Ровно 80 лет назад, 14 января 1945 года, произошло событие, за которое десятки советских бойцов немедленно получили ордена Славы. Возможно, именно это стало основой легенды о «Батальоне Славы», получившей известность после Великой Отечественной. Речь идет о первом успешном применении так называемых особых батальонов. Зачем они были созданы и как себя показали? Подробности

    Перейти в раздел

    В договоре Армении с США отсутствует самое главное

    Поздним вечером 14 января в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали так называемую Хартию о стратегическом партнерстве. Для США это очередное поспешное действие уходящей администрации Байдена, а официальный Ереван таким образом сделал еще один шаг в сторону от России и ОДКБ. Но есть нюансы. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    • Литва позарилась на Калининград

      Президент Литвы Гитанас Науседа отозвался о Калининградской области России как о «Малой Литве», заявив, что «Караляучус никогда не будет Калининградом». Чем ответить Литве на подобное хамство?

    • Трамп превратит Мексику в Украину

      Невоздержанность избранного президента США Дональда Трампа в заявлениях и его планы на дальнейшую политику обещает превратить прежде лояльную Мексику в противника или даже врага Вашингтона. Другими словами, в эдакую Украину у южных границ США, которая имеет к американцам территориальные претензии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............