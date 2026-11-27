Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Системы ПВО и авиацию России показали на учениях в Египте
Системы ПВО и боевую авиацию России показали на военных учениях в Египте
Российские зенитные ракетные комплексы и боевая авиация были продемонстрированы на стратегических командно-штабных учениях в Египте, следует из видеоматериалов официального представителя вооруженных сил страны.
На кадрах запечатлены системы С-300ВМ «Антей-2500», комплексы «Бук-М2», «Тор-М2», «Печора-2М», а также истребители МиГ-29М и ударные вертолеты Ка-52, передает РИА «Новости».
Министерство обороны Египта сообщило, что учения в рамках плана боевой подготовки вооруженных сил страны продолжались несколько дней.
Генерал Ашраф Салем Захер, глава египетского минобороны, встретился с военнослужащими ПВО и передал им слова признательности президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси за обеспечение безопасности стратегически важных объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре отечественные разработчики продемонстрировали передовые авиационные боеприпасы С-71М «Монохром», С-71К «Ковер» и S8000 «Бандероль» на международном авиасалоне в Египте.
В том же месяце российские самолеты Як-130М и Су-57 прибыли в Египет для участия в авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026.
В прошлом году на форуме EDEX 2025 в Каире решили показать новейший истребитель Су-57Э, боевой вертолет Ка-52 и современные образцы вооружения.