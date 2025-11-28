28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.6 комментариев
«Рособоронэкспорт» решил показать Су-57Э и новые боевые системы в Египте
На форуме EDEX 2025 в Каире посетителям продемонстрируют новейший истребитель Су-57Э, боевой вертолет Ка-52 и современные образцы вооружения.
«Рособоронэкспорт» представит на Международном военно-техническом форуме EDEX 2025 в Каире новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщает ТАСС
На стенде компании также будут продемонстрированы боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и самолет-заправщик Ил-78МК-90А, который может быть трансформирован в транспортный, санитарный или противопожарный вариант.
«Для военно-воздушных сил «Рособоронэкспорт» на своем стенде представит многофункциональный истребитель Су-57Э – единственную в мире машину пятого поколения, имеющую реальный опыт боевого применения в современных условиях насыщенной противовоздушной обороны», – сообщили в пресс-службе компании. Вертолет Ка-52 будет продемонстрирован с бортовым комплексом обороны, уникальной катапультной системой и новейшими авиационными средствами поражения.
Для сухопутных подразделений планируется показать модернизированную бронетехнику и системы вооружения, среди которых танк Т-90МС, боевая машина пехоты БМП-3 и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением. Посетители форума впервые увидят обновленную версию барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э».
Военно-морские делегации смогут ознакомиться с возможностями берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ». По представленной продукции «Рособоронэкспорт» готов обсуждать новые проекты индустриального сотрудничества, а также расширение партнерства с силовыми ведомствами Египта и других государств региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57Э впервые совершил демонстрационный полет в небе Дубая.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала иностранному заказчику два истребителя Су-57.
ОАК в ходе авиасалона в Дубае показала модели отечественных самолетов МС-21 и SJ-100.