«Рособоронэкспорт» решил показать Су-57Э и новые боевые системы в Египте

Tекст: Мария Иванова

«Рособоронэкспорт» представит на Международном военно-техническом форуме EDEX 2025 в Каире новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщает ТАСС

На стенде компании также будут продемонстрированы боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и самолет-заправщик Ил-78МК-90А, который может быть трансформирован в транспортный, санитарный или противопожарный вариант.

«Для военно-воздушных сил «Рособоронэкспорт» на своем стенде представит многофункциональный истребитель Су-57Э – единственную в мире машину пятого поколения, имеющую реальный опыт боевого применения в современных условиях насыщенной противовоздушной обороны», – сообщили в пресс-службе компании. Вертолет Ка-52 будет продемонстрирован с бортовым комплексом обороны, уникальной катапультной системой и новейшими авиационными средствами поражения.

Для сухопутных подразделений планируется показать модернизированную бронетехнику и системы вооружения, среди которых танк Т-90МС, боевая машина пехоты БМП-3 и противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» с дистанционным управлением. Посетители форума впервые увидят обновленную версию барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э».

Военно-морские делегации смогут ознакомиться с возможностями берегового ракетного комплекса «Рубеж-МЭ». По представленной продукции «Рособоронэкспорт» готов обсуждать новые проекты индустриального сотрудничества, а также расширение партнерства с силовыми ведомствами Египта и других государств региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57Э впервые совершил демонстрационный полет в небе Дубая.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала иностранному заказчику два истребителя Су-57.

ОАК в ходе авиасалона в Дубае показала модели отечественных самолетов МС-21 и SJ-100.