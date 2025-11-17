Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
ОАК показала модели отечественных самолетов МС-21 и SJ-100 в Дубае
На выставке Dubai Airshow 2025 были продемонстрированы модели российских самолетов МС-21 и SJ-100.
Объединенная авиастроительная корпорация представила на международной выставке Dubai Airshow 2025 модели отечественных самолетов МС-21 и SJ-100, передает ТАСС. В экспозиции посетителям доступны демонстрационные макеты с изображением внутренней компоновки, благодаря чему можно оценить конструкцию салона.
МС-21 – проект российского ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен заменить устаревшие Ту-154 и Ту-204 на внутреннем рынке. К концу октября второй самолет с отечественными деталями успешно прошел испытательный полет с тестированием новых систем и двигателей ПД-14. В лайнере заменены большинство иностранных комплектующих на продукцию российского производства.
Сертификация МС-21 с импортозамещенными комплектующими ожидается в конце 2026 года, после чего начнется серийное производство первых двух машин. SJ-100 – новая версия узкофюзеляжного Sukhoi Superjet 100 с максимальным замещением иностранных деталей, также была представлена на выставке. Сертификацию и массовый выпуск SJ-100 планируется начать в 2026 году, а в апреле 2025 года самолет совершил первый полет c российскими двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид бен Султан Аль Нахайян лично посетил российский павильон площадью почти 5 тыс. кв. метров на выставке Dubai Airshow 2025.
На международном авиасалоне в Дубае впервые показали многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, который участвует в летной программе. В рамках выставки будут проходить переговоры о возможных поставках Су-57 зарубежным заказчикам с демонстрационными полетами.
На форуме также состоялась премьера модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными возможностями.