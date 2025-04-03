МУС призвал Венгрию придерживаться Римского статута

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении ассамблеи подчеркивается, что такие действия затрудняют общее стремление к справедливости и ослабляют решимость бороться с безнаказанностью. «Президиум ассамблеи сожалеет о таком повороте событий», – говорится в документе. Руководящий орган МУС призывает Венгрию оставаться в числе участников Римского статута и провести содержательные обсуждения данного вопроса, чтобы пересмотреть решение о выходе из международной организации, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Венгрия инициирует процедуру выхода из Международного уголовного суда на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы продемонстрировать поддержку в его противостоянии с МУС, выдавшим ордер на его арест.

Напомним, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Нетаньяху, несмотря на арестный ордер МУС, прилетел в Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном, где главной темой станет обсуждение предложения США по переселению жителей сектора Газа.

