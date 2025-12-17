  • Новость часаСилы ПВО сбили над Севастополем 11 воздушных целей
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»
    В Бундестаге потребовали закрыть Русский дом в Берлине
    Помилование Хантера Байдена скрыло масштабные преступления семьи экс-президента
    Веласкес потерпел первое поражение в карьере от сына Кости Цзю
    Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героя России освободившим Северск участникам СВО
    Associated Press: Украина на грани банкротства
    Мерц пообещал добиваться одобрения ЕС об использовании активов России
    Bloomberg: Турция предложила России вернуть С-400
    Стал известен озвучивший Путина в «Простоквашино» актер
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Европу терзает детский страх перед непонятным миром

    Взросление в новой европейской логике невозможно. Оно даже не обсуждается. Вопрос не «как нам стать взрослыми», а «как вернуть хорошую маму» в виде США с возможностью манипуляции через бабайку, в роли которого выступает, конечно, Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Арест русского археолога в Польше ударит не по России, а по науке

    Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?

    8 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Эрдоган стал чужим среди чужих

    Турция кажется значительно крепче и авторитетнее, чем она есть на самом деле. Это хорошо видно на примере реальных возможностей турок на израильском направлении.

    2 комментария
    17 декабря 2025, 21:46 • Новости дня

    Таджикистан сформировал перечень вооружений для охраны границы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Таджикистан подготовил список необходимых вооружений и оборудования для усиления охраны границы с Афганистаном в рамках программы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил консультант Секретариата ОДКБ Павел Саркисьян.

    Об этом сообщил консультант Секретариата ОДКБ Павел Саркисьян, передает ТАСС. Этот перечень сейчас изучают другие страны-члены ОДКБ.

    Межгосударственная программа по укреплению таджикско-афганской границы была принята на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в 2024 году. Реализация рассчитана на пять лет и начнется в 2025 году.

    «Таджикистан в рамках реализации целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы сформировал перечень необходимых вооружений и оборудования для ее охраны, который в настоящее время прорабатывается в других государствах-членах организации», – сказал Саркисьян.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана.

    17 декабря 2025, 12:46 • Новости дня
    В Мax зарегистрировались 75 млн пользователей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальный мессенджер Max привлек 75 млн пользователей, а цифровой идентификатор в виде QR-кода упростил доступ к ключевым документам граждан.

    Количество пользователей мессенджера Мax превысило 75 млн человек, пишет VK. Со времени запуска сервиса через него было отправлено более 6,5 млрд сообщений, а число совершенных звонков превысило два миллиарда.

    Блогеры, компании и госструктуры открыли в Мax свыше 122 тыс. публичных каналов с суммарной аудиторией более 35 млн подписчиков. К крупнейшим каналам отнесли «Кремль. Новости», «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев», «СОЛОВЬЕВ», Mash, РИА Новости, RT на русском и «Едим дома». «Кремль. Новости» стал первым каналом-миллионником.

    С 15 сентября в Мax появился сервис «Цифровой ID» – альтернатива бумажным документам в виде QR-кода. Эта опция позволяет быстро подтвердить возраст, статус студента или многодетного родителя, а также получить доступ к основным документам: паспорту, ИНН, СНИЛС, полису ОМС, водительскому удостоверению и свидетельству о рождении ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, образовательное пространство «Сферум» на платформе Max привлекло более 15 млн педагогов, учеников и родителей.

    Ежедневная аудитория платформы Max достигла 7 млн пользователей.

    Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного взаимодействия управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по ТКО с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере Max.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (5)
    17 декабря 2025, 09:30 • Новости дня
    «Единая Россия» подготовила законопроект о передвижных аптеках

    Tекст: Дарья Григоренко

    Законопроект о передвижных аптеках, подготовленный депутатами «Единой России» и поддержанный правительством, внесут в Госдуму 17 декабря.

    Новая инициатива нацелена на повышение доступности медикаментов для жителей небольших и отдаленных сельских населенных пунктов, где отсутствуют постоянные аптеки и фельдшерско-акушерские пункты. Каждая мобильная аптека сможет обслуживать до 50 сел, предлагая жителям базовые лекарства и возможность предварительного заказа, пишут «Известия».

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев пояснил: «Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдаленных и малонаселенных пунктов стоит достаточно остро. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей». По словам замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Евгения Нифантьева, работать в передвижных аптечных пунктах будут специалисты с фармацевтическим образованием.

    Согласно законопроекту, аптечные фургоны не смогут продавать препараты с долей этилового спирта выше 25%, с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, а также те, которые требуют хранения при температуре ниже 15 градусов. Эксперимент с передвижными аптеками стартует с 1 июня 2026 года и продлится три года. Итоги эксперимента и его участники будут определяться правительством и местными властями, которым предстоит регулярно отчитываться о его результатах.

    «Для глубинки отсутствие аптек – это настоящая проблема, в поездках по своему округу получаю много обращений по этому поводу», – рассказывает депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

    По его словам, в селах с небольшим населением и, следовательно, маленьким спросом бизнес работать себе в ущерб не будет, а создавать для него какие-то преференции – существенные расходы, без которых можно обойтись. Кроме того, в таких местах, как правило, предприниматели сталкиваются с дефицитом кадров, а работать в месте с низкой зарплатой никто не хочет.

    Проблема отсутствия аптек в маленьких сельских поселениях остается актуальной во всех регионах страны. Граждане регулярно жалуются на ситуацию, при которой им приходится преодолевать десятки километров ради покупки лекарств. Представители фармацевтического сообщества и политологи поддержали инициативу, однако некоторые из них считают, что стоило бы параллельно развивать интернет-торговлю медикаментами – сейчас рецептурные препараты нельзя заказать с доставкой из-за законодательных ограничений.

    На данный момент Госдума уже предпринимала шаги к улучшению ситуации: был принят закон, разрешающий продажу медикаментов медпунктами. Новый проект о передвижных аптеках должен стать следующим звеном в решении проблемы лекарственного обеспечения селян, позволяя им планировать визит аптеки заранее и заказывать нужные препараты, считают авторы инициативы и эксперты.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 16:00 • Видео
    Болгары взбунтовались

    В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    Комментарии (0)
    17 декабря 2025, 14:49 • Новости дня
    Платформа Roblox выразила готовность выполнять требования Роскомнадзора
    Платформа Roblox выразила готовность выполнять требования Роскомнадзора
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская сторона готова взаимодействовать с платформой Roblox после того, как разработчик приведет свой продукт в соответствие с российскими законами, заявили в Роскомнадзоре.

    Как напомнили в Роскомнадзоре, требования по обеспечению безопасности несовершеннолетних при использовании платформы направлялись в адрес Roblox неоднократно. Аналогичные нормы, касающиеся защиты детей в цифровой среде, действуют в большинстве государств и направлены на недопущение распространения информации о насилии, в том числе сексуального характера, склонения к суициду, агрессивного поведения, детской порнографии, пропаганды ЛГБТ (запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская организация), наркотиков, а также вовлечения пользователей в террористическую и экстремистскую деятельность.

    Ранее платформа, по данным регулятора, игнорировала законные предписания. В связи с этим Роскомнадзор, действуя по обращениям правоохранительных органов, принял решение об ограничении ее работы на территории страны.

    В настоящее время представители Roblox признают, что меры по модерации контента в играх и обеспечению безопасности пользовательских чатов были недостаточными. Компания заявила о готовности поэтапно привести свою деятельность в России в соответствие с требованиями национального законодательства.

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что при наличии не только деклараций, но и реальных шагов по изменению подходов к защите детей в интернете, регулятор готов к взаимодействию с платформой на общих основаниях – как и с любым другим сервисом, соблюдающим российские законы.

    Ранее в Roblox заявили, что взаимодействуют с Роскомнадзором и обсуждают с ним дополнительные требования для соблюдений российских законов.

    Комментарии (7)
    17 декабря 2025, 07:01 • Новости дня
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    Ложь об СССР спровоцировала ссору в парламенте Финляндии
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Депутат финского парламента Йоханнес Юрттиахо потребовал не допускать фальсификаций, комментируя заявление главы МИД Элины Валтонен о том, что на Россию якобы никто не нападал в последние 100 лет.

    Во время пленарного заседания депутат «Левого Союза» Юрттиахо обвинил Валтонен во лжи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Iltalehti.

    По его словам, утверждение Валтонен о якобы отсутствии нападений на Россию за последние 100 лет не соответствует действительности, поскольку Финляндия участвовала в нападении на Советский Союз летом 1941 года вместе с Германией.

    «Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года», – констатировал финский депутат.

    Юрттиахо также напомнил о поражении Финляндии в советско-финской войне, приведшей к участию страны в нападении на Советский Союз.

    Парламентарий высказал мнение, что Валтонен следовало самой проверить достоверность предоставленной информации для СМИ. Как отмечается в публикации, глава МИД проигнорировала обращение Юрттиахо.

    В сентябре 2022 года Юрттиахо выступал против запрета на въезд в Финляндию для российских туристов.

    Комментарии (13)
    17 декабря 2025, 07:49 • Новости дня
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    Минобороны: Украинская армия не смогла подойти к Купянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия пыталась подойти к освобожденному городу Купянск в Харьковской области, но не смогла, сообщили в Минобороны России.

    Артиллеристы 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» на Купянском направлении не дали ВСУ перебросить подкрепления к Московке, Радьковке и Соболевке, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Отмечается, что российские операторы дронов в ходе разведки засекли перемещение мелких групп ВСУ в сторону Купянска. Расчет САУ «Мста-С» получил команду и направился на огневую позицию.

    На цель наводились с помощью разведывательного дрона, безопасность боевой работы САУ обеспечивали посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы.

    Во вторник глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщал, что Купянск полностью находится под контролем российских военных.

    Комментарии (25)
    17 декабря 2025, 08:43 • Новости дня
    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым

    Лукашенко заявил, что украинцы отдали Крым без боевых действий

    Лукашенко спросил у украинцев, почему не воевали за Крым
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Крым воссоединился с Россией без боевых действий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Украинские власти сейчас называют Крым «украинской территорией» и говорят об аннексии, но «никакой войны в Крыму не было», сказал Лукашенко в интервью Newsmax TV, передает ТАСС.

    Лукашенко подчеркнул, что войной можно назвать противоборство сторон с применением оружия, однако в Крыму не было ни одного выстрела.

    «Можно говорить «аннексировали», можно «освободить», можно «захватить». Это философский вопрос... Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю?» – указал он.

    Как отметил политик, украинцы сами сдали полуостров российским силам, которые договорились с защитниками региона. Он подытожил: «Крым фактически был сдан «зеленым человечкам», как вы их называли тогда».

    Лукашенко также прокомментировал причины конфликта на Украине, отметив, что ситуация началась с притеснения русскоязычного населения. В частности, глава Белоруссии привел пример с Одессой, где, по его словам, людей сожгли только за то, что считали их врагами из-за языка. Президент провел аналогию с Мексикой, подчеркнув, что в подобной ситуации на границе США Америка жестко бы ответила, если бы ее граждан подвергли такому обращению.

    Кроме того, Лукашенко заявил, что украинские власти могли бы проводить языковую политику постепенно, но вместо этого решили «заткнуть рот» русскоязычному населению, что спровоцировало эскалацию.

    Ранее Лукашенко заявлял, что в 2015 году Европа заняла «глупую позицию» по украинскому урегулированию во время заключения Минских соглашений.

    Комментарии (20)
    17 декабря 2025, 10:37 • Новости дня
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    Politico спросило у Киевской школы экономики, почему Бельгии не нужно бояться воровства активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Юристы из двух групп, в одну из которых были включены эксперты Киевской школы экономики, сочли «маловероятным» успех исков России против Бельгии в случае использования замороженных российских активов, пишет Politico.

    Предложенную ситуацию рассматривали две группы, одна из Covington&Burling, другая объединила специалистов из Киевской школы экономики, Стэнфордского университета и немецкой юридической фирмы Bender Harrer Krevet, пишет Politico.

    Обе группы заявили, что России будет «почти невозможно» найти юрисдикцию, которая рассмотрит ее иск против Бельгии, а решения российских судов не будут признаны или исполнены в ЕС или Британии по соображениям политики. Также отмечается, что для подачи иска в Европейский суд или Международный суд ООН (International Court of Justice) потребуется согласие сторон на их юрисдикцию, которого Россия не дает.

    В письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предупреждал о возможных ответных исках Москвы и ссылался на двусторонний инвестиционный договор, но Covington&Burling указала, что этот договор не распространяется на суверенные активы.

    Юристы также напомнили, что главное юридическое давление на Бельгию возникло при заморозке активов и их дальнейшей полной иммобилизации, а не при возможной передаче Украине. По мнению авторов обеих юридических позиций, возможные новые риски являются несущественными и не сравнимы с преимуществами для безопасности Европы и поддержки Украины.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    17 комментариев

    Бельгийское правительство не предоставило свой комментарий на запрос издания.

    До этого Politico писало, что отказ от предоставления киевскому режиму «репарационного кредита» за счет замороженных активов России может навредить репутации Евросоюза.

    Бельгия отклонила последнее предложение послов ЕС по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Комментарии (12)
    17 декабря 2025, 09:05 • Новости дня
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    Politico: Отказ от «репарационного кредита» Украине станет катастрофой для ЕС
    @ Xinhua/Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Репутация Евросоюза может пострадать в случае отказа от предоставления Украине «репарационного кредита» из замороженных российских активов, сообщило издание Politico.

    Европейское издание Politico пишет, что провал переговоров о передаче замороженных российских активов на Украину угрожает вызвать серьезный имиджевый кризис для Евросоюза, усугубляя внутренние разногласия между странами блока, передает ТАСС.

    По информации источников издания, вероятность передачи активов Киеву снизилась после недавних переговоров, а процесс экспроприации практически не движется вперед. Один из европейских чиновников признался: «Мне хочется плакать», ссылаясь на отсутствие прогресса.

    Издание также пишет, что обсуждаемый вариант передачи активов через голосование квалифицированным большинством, названный «ядерным вариантом», усиливает внутренние противоречия в Евросоюзе. Несколько чиновников подчеркнули, что такое решение способно привести к расколу внутри блока и вызвать настоящий политический кризис.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    17 комментариев

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила серьезные трудности в достижении единства среди стран Евросоюза в этом вопросе.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признался в отсутствии альтернативных сценариев финансирования Украины.

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом на фоне обсуждения экспроприации российских активов.

    Центральный банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (9)
    17 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»

    Путин заявил, что «европейские подсвинки» надеялись поживиться на развале России

    Путин назвал европейских политиков «подсвинками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На расширенном заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что Запад начал боевые действия на Украине, рассчитывая добиться развала России.

    По словам Путина, «все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят», передает ТАСС. Президент также добавил, что европейские страны сразу же подключились к этой работе, надеясь получить выгоду при крахе России и взять так называемый исторический реванш за прежние утраты.

    «Все полагали, что за короткий период времени Россию они разрушат, развалят, – отметил глава государства. – А европейские подсвинки тут же включились в эту работу прежней американской администрации в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе что-то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», – сказал российский лидер.

    Ранее Путин заявил о реваншистских устремлениях Запада после неудачных походов Наполеона и Гитлера.

    Комментарии (27)
    17 декабря 2025, 10:01 • Новости дня
    Швеция заметила вооруженную охрану на идущих из России танкерах
    Швеция заметила вооруженную охрану на идущих из России танкерах
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У идущих с российской территории нефтяных танкеров в Балтийском море заметили вооруженную охрану, заявил глава оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович.

    На танкерах заметны люди в камуфляжной форме, это могут быть сотрудники частных охранных компаний, заявил Петкович, передает «Лента.ру» со ссылкой на SVT Nyheter.

    По его словам, Российская Федерация в последнее время начала пристальней следить за Балтийским морем, на пути следования танкеров почти всегда есть боевые корабли России.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как Россия может защитить нефтяные танкеры в Балтийском море.

    Комментарии (8)
    17 декабря 2025, 17:15 • Новости дня
    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе

    Шнуров стал самым дорогим артистом для новогоднего корпоратива

    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость новогоднего выступления группы «Ленинград» достигла в этом году 26,5 млн рублей, что сделало Сергея Шнурова самым дорогим артистом сезона.

    Список цен на новогодние корпоративные выступления российских звезд опубликовал портал Super, передает «Московский комсомолец». По данным ресурса, за выступление Сергея Шнурова и группы «Ленинград» теперь потребуется заплатить 26,5 млн рублей, что на 1,5 млн больше, чем годом ранее. Авторы отмечают, что такая сумма сделала Шнурова лидером по удорожанию среди артистов.

    Надежда Кадышева стала соседкой по рейтингу: она повысила свою цену более чем втрое – с 7 до 25 млн рублей. Третье место занимает Валерий Меладзе, чья концертная программа в этом году подорожала на 3 млн и стоит теперь 20 млн рублей.

    Не все звезды увеличивают цены. Дмитрий Нагиев снизил корпоративный гонорар с 10 до 7,1 млн рублей, а также уменьшили расценки Полина Гагарина, Клава Кока и Николай Басков. Самым неожиданным вариантом оказался рэпер Macan, который готов приехать на праздник за 15 млн рублей, несмотря на срочную службу.

    Самый доступный по стоимости вариант – концерт Прохора Шаляпина: за 1,5 млн рублей гость обещает не только музыкантские номера и юмор, но и советы по выживанию в предновогодней суете. В рейтинг также вошли Баста, Григорий Лепс, Анна Asti, Дима Билан, группа t.A.T.u., Ани Лорак и Сергей Лазарев.

    Ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов более чем вдвое повысил стоимость своих корпоративных выступлений из-за популярности у зумеров.

    Комментарии (19)
    17 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    Фон дер Ляйен: Россия не получит назад активы, пока не компенсирует Украине весь ущерб
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения ЕС, пока Россия не прекратит войну и компенсирует Украине весь ущерб, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Активы России останутся замороженными до тех пор, пока Евросоюз не примет иное решение, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен отметила, что активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и должным образом не компенсирует Украине весь причиненный ущерб.

    Она также назвала замороженные на неопределенный срок активы настоящим переломным моментом для Украины и для Европы.

    Евросоюзу предстоит принять окончательное решение о финансировании Украины в 2026–2027 годах за счет активов России на саммите 18–19 декабря, передает ТАСС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на заседании Европарламента, что отсрочка этого вопроса невозможна.

    По оценке МВФ, для поддержки Украины в указанный период потребуется около 137 млрд евро, из которых Евросоюз должен предоставить две трети – 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила два возможных подхода: использование российских активов или оформление коллективного кредита для покрытия нужд Киева.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение должно быть принято исключительно на декабрьском саммите Евросовета, так как задержка неприемлема. Она также отметила, что Евросоюз утвердил бессрочную заморозку российских активов, назвав это критическим шагом для поддержки предложенной схемы финансирования.

    По словам главы Еврокомиссии, ни один из вариантов финансирования не может быть реализован без согласия лидеров стран-участников ЕС, поскольку вопрос о будущем этих средств остается ключевым и политически значимым для всего сообщества.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    17 комментариев

    Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию российских активов важнейшим шагом для защиты Евросоюза.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов.

    Центральный банк России подал иск к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей в Арбитражный суд Москвы.

    Эксперты предупредили, что из-за возможного «воровства» российских активов Европа может столкнуться с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат ухудшится.

    Комментарии (30)
    17 декабря 2025, 09:23 • Новости дня
    В США застрелили главу центра термоядерного синтеза Массачусетского института

    Директор центра термоядерного синтеза MIT Лурейро был застрелен в США

    В США застрелили главу центра термоядерного синтеза Массачусетского института
    @ Electrical and Computer Engineering at Michigan/YouTube

    Tекст: Мария Иванова

    Американский физик-ядерщик Нуно Лурейро, возглавлявший центр термоядерного синтеза Массачусетского технологического института, был найден с огнестрельными ранениями в собственном доме в Бруклине.

    Директор Центра физики плазмы и термоядерного синтеза Массачусетского технологического института Нуно Лурейро был застрелен в своем доме в Бруклине, передает ТАСС со ссылкой на USA Today.

    Как уточнили правоохранительные органы штата, ученый был обнаружен с огнестрельными ранениями в понедельник. Его доставили в больницу, но спасти Лурейро не удалось – он скончался на следующий день.

    Полиция возбудила уголовное дело и ведет розыск преступника. Следователи подчеркивают, что мотивы нападения пока не установлены, и расследование продолжается.

    Ранее в тот же уикенд на территории Брауновского университета неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли как минимум два человека и девять получили ранения. Представитель ФБР сообщил, что следствие не находит связи между этими происшествиями, несмотря на то что дом Лурейро находится всего в 80 км от кампуса университета.

    Студент из Узбекистана Мухаммад-Азиз Умурзоков погиб при стрельбе в Брауновском университете города Провиденс, расположенного в штате Род-Айленд.

    Нуно Лурейро родился в Португалии и переехал в США в 2005 году. Он начал работать в Массачусетском технологическом институте с 2016 года, сначала занимая пост заместителя главы, а затем стал директором Центра физики плазмы и термоядерного синтеза.

    Комментарии (9)
    17 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Агентство Fitch внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом

    Fitch: Рейтинг Euroclear Bank может снизиться из-за риска изъятия активов России

    Агентство Fitch внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings внесло депозитарий Euroclear в список с негативным прогнозом из-за обсуждений использования российских активов в интересах киевского режима.

    Депозитарий Euroclear включен в список компаний с негативным прогнозом рейтинга, передает РИА «Новости».

    Fitch Ratings присвоило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (IDR) Euroclear Bank и Euroclear Holding на уровне «AA» и отметило их планируемой передачей активов ЦБ России для кредита Украине.

    Предупреждение RWN отражает оценку увеличившихся рисков ликвидности и юридических рисков для Euroclear Bank на фоне планов Еврокомиссии о передаче замороженных российских активов Киеву.

    На ваш взгляд
    Присвоит ли Евросоюз замороженные российские активы?



    Результаты
    17 комментариев

    «Существует все еще низкая, но возросшая вероятность того, что недостаточная правовая защита и обеспечение ликвидности могут привести к дисбалансу сроков погашения на балансе Euroclear, если обязательства ЦБ РФ станут подлежащими выплате», – говорится в сообщении.

    Также агентство предупредило об увеличении рисков судебных разбирательств, если правовая защита не будет предусмотрена в структуре выделяемого кредита.

    Ранее бельгийские власти отклонили последнее предложение послов Евросоюза по согласованию экспроприации российских активов.

    Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Россия сможет выиграть в суде при попытке ЕС конфисковать ее активы, и это приведет к экономическим трудностям для Бельгии.

    Бельгия также предлагала странам ЕС расторгнуть все действующие инвестиционные соглашения с Россией.

    Комментарии (2)
    17 декабря 2025, 09:27 • Новости дня
    Краснов поручил Верховному суду обобщить пересмотр сделок с учетом «дела Долиной»

    Глава Верховного суда Краснов поручил обобщить практику пересмотра сделок с недвижимостью

    Краснов поручил Верховному суду обобщить пересмотр сделок с учетом «дела Долиной»
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный суд России по поручению председателя Игоря Краснова готовит специальный обзор по судебной практике пересмотра сделок с недвижимостью на фоне резонансного «дела Долиной», сообщили в суде.

    Верховный суд России по поручению его председателя Игоря Краснова готовит аналитический обзор судебной практики по вопросам пересмотра сделок с недвижимостью, передает ТАСС.

    Новый документ будет учитывать недавнее решение по резонансному делу Полины Лурье и Ларисы Долиной.

    В пресс-службе ВС РФ пояснили, что три коллегии Верховного суда – по гражданским, административным и экономическим спорам – уже начали совместную работу. «В него войдет и принятое накануне ВС России решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», – отметили в суде.

    За последние два года районные суды Петербурга рассмотрели более 50 аналогичных дел, когда прежние владельцы пытались оспорить сделки, мотивируя это мошенническими действиями, а итоговые решения зачастую выносились не в пользу приобретателей недвижимости. В СМИ и юридической среде такие ситуации уже называют «схемой Долиной».

    Ранее Верховный суд России признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье.

    Прокурор просил обязать певицу Ларису Долину выплатить Полине Лурье 112 млн рублей.

    Верховный суд направил дело о продаже квартиры на новое рассмотрение и сохранил за Долиной право проживания до решения апелляции.

    Комментарии (21)
    Главное
    Орбан сообщил о снятии с повестки саммита ЕС вопроса об активах России
    Росфинмониторинг внес в список террористов восемь военных ВСУ
    На выпускавшем автомобили Mercedes заводе в Финляндии решили делать броневики Sisu
    Госдума приняла закон о введении электронных зачеток и билетов
    Фицо отказался финансировать военные нужды Украины
    Назван артист с самым большим гонораром за выступление на новогоднем корпоративе
    Первая страна в мире ввела безусловный доход для всех жителей

    Чем грозит Европе воровство российских активов

    В Евросоюзе продолжаются баталии вокруг конфискации российских активов из бельгийского депозитария Euroclear. Сама Бельгия против, однако ЕК пытается переманить ее на свою сторону. Почему Бельгия так рьяно отстаивает российские активы? Дело здесь не в поддержке Москвы и не в моральных принципах. Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп наказал Венесуэлу за «кражу активов»

    Президент США Дональд Трамп обвинил Венесуэлу в «краже американских активов», нефти и земли, а также приказал ввести «полную и тотальную блокаду» нефтяных подсанкционных танкеров, следующих в Боливарианскую республику или из нее. К чему приведет блокада? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Зеленский принял решение. Придется продолжать

      По итогам консультаций между Украиной, США и Евросоюзом стали окончательно ясны перспективы мирного урегулирования и договора между Москвой и Киевом. Владимир Зеленский свой выбор сделал, пускай пеняет на себя.

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации