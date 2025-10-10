Путин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана

Tекст: Дарья Григоренко

Во время пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан глава государства отметил: «Да, мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане все делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает. Поэтому здесь, на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном, у нас все должно быть надежно», передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что российские пограничники продолжают нести службу на границе Таджикистана с Афганистаном.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Таджикистан важным партнером для России в Средней Азии

Напомним, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.