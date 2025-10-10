На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».20 комментариев
Путин призвал обеспечить надежность границы Таджикистана и Афганистана
Президент Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения безопасности на границе между Таджикистаном и Афганистаном.
Во время пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан глава государства отметил: «Да, мы видим, что нынешнее правительство в Афганистане все делает для того, чтобы нормализовать ситуацию в этой стране. Но тем не менее там проблем еще достаточно много, и само афганское руководство это признает. Поэтому здесь, на рубежах между Таджикистаном и Афганистаном, у нас все должно быть надежно», передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что российские пограничники продолжают нести службу на границе Таджикистана с Афганистаном.
Ранее президент России Владимир Путин назвал Таджикистан важным партнером для России в Средней Азии
Напомним, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.