Путин назвал Таджикистан ключевым партнером для России

Президент России Владимир Путин назвал Таджикистан важным партнером для России в Средней Азии
Президент России Владимир Путин заявил о важности Таджикистана как партнера для России, передает РИА «Новости».
«Таджикистан – важный для нас партнер. В целом важный и в Средней Азии важный», – отметил Путин. Он отметил, что «в Таджикистане русскому языку и русской культуре придают особое значение, самое главное, что статус русского языка закреплен в законе, это база для развития наших связей».
Ранее Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.
Путин отметил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в российскую экономику, особенно в строительстве и транспорте.
Президенты России и Таджикистана приняли совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзничества.
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул укрепление сотрудничества в сфере безопасности и развитие политического диалога между государствами.