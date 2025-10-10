Путин назвал Таджикистан ключевым партнером для России

Путин заявил об особом значении Таджикистана как партнера России

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил о важности Таджикистана как партнера для России, передает РИА «Новости».

«Таджикистан – важный для нас партнер. В целом важный и в Средней Азии важный», – отметил Путин. Он отметил, что «в Таджикистане русскому языку и русской культуре придают особое значение, самое главное, что статус русского языка закреплен в законе, это база для развития наших связей».

Ранее Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.

Путин отметил вклад трудовых мигрантов из Таджикистана в российскую экономику, особенно в строительстве и транспорте.

Президенты России и Таджикистана приняли совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства и союзничества.

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул укрепление сотрудничества в сфере безопасности и развитие политического диалога между государствами.