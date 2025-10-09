Путин заявил о весомом вкладе граждан Таджикистана в экономику России

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе, передает ТАСС.

Путин отметил, что в России трудятся более 1 млн граждан Таджикистана. По его словам, они заняты в различных отраслях, особенно в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и логистике. Президент подчеркнул: «Они вносят свой весомый вклад в рост российской экономики».

Глава государства добавил, что денежные переводы трудовых мигрантов на родину серьезно поддерживают семьи и экономику Таджикистана. Путин также указал, что Россия стремится обеспечить достойные условия труда и социальной защиты для граждан Таджикистана.

Он подчеркнул, что профильные ведомства России продолжают взаимодействие с таджикистанскими коллегами по вопросам миграционной политики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон приняли совместное заявление об углублении стратегического партнерства и союзничества.

Эмомали Рахмон выразил уверенность, что итоги переговоров дадут новый импульс развитию отношений между странами.

Владимир Путин рассказал о проведении доверительного диалога с таджикским лидером, где обсуждались важные и чувствительные вопросы.