Tекст: Вера Басилая

В Национальном центре «Россия» 17 декабря прошел гала-концерт и церемония награждения победителей Всероссийского конкурса композиторов «Те песни, что пела нам мать», посвященного 110-летию поэта Михаила Матусовского и 80-летию Великой Победы.

Мероприятие объединило классические музыкальные традиции и современное творчество, а его открыли духовой оркестр из Луганска и камерный хор Московской консерватории, исполнившие попурри на стихи Матусовского и знаменитую песню «С чего начинается Родина».

В приветственном слове советник президента России Валерий Фадеев отметил значимость события.

«Теперь жители Луганской области и других регионов, которые вернулись в состав России, окончательно стали частью нашей большой страны и в культурном отношении», – заявил Фадеев.

Замминистра науки и высшего образования России Ольга Петрова также подчеркнула вклад студентов в проведение вечера, выразив уверенность, что этот праздник станет одним из самых ярких событий декабря.

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов рассказал, что конкурс объединил 148 молодых композиторов, которые создали 154 новых песни на стихи Матусовского.

Ректор Луганской академии культуры Валерий Филиппов отметил, что творчество Матусовского продолжает находить отклик у молодых людей, вопреки переменам эпох.

Председатель жюри конкурса и заслуженный деятель искусств Юрий Потеенко подчеркнул, что проект стал не просто творческим состязанием, а мостом между поколениями и общим смыслом любви к Родине. Среди профессиональных композиторов победителями стали Екатерина Евменьева (Москва), Алексей Антонов (Северодонецк), Анна Ковалева и Александр Прусов (Беларусь).

В номинации композиторов-любителей лучшим был признан Денис Тихонов, а среди студентов творческих вузов – Александр Заварзин и Евдокия Сандлер. Специально была отмечена работа Валерии Яковлевой из Луганска, которая создала песню с помощью искусственного интеллекта.

Финалом вечера стало совместное исполнение артистами и зрителями популярной песни «Подмосковные вечера».

