В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

Евросоюз сможет выйти из политического тупика лишь при помощи Турции. Именно турецкая сторона бросит Европе «спасательный круг», заявил на днях президент республики Эрдоган. Громкое заявление турецкого лидера на самом деле не лишено некоторого смысла. Во всяком случае, для самой Турции.

Смысл заявления Эрдогана в том, что, лишь будучи полноправным членом Евросоюза, Турция сможет быть максимально ему полезной. Хотя турецким ли властям не понимать, что современный ЕС скорее распадется на части, чем примет мусульманскую Турцию, да еще и при лидере, который непредсказуем и чужд «европейским ценностям»?

Для разбора турецкого мотива протянуть руку Европе следует вспомнить, что происходит сегодня в стане коллективного Запада и насколько Турция вписывается в общую картину. Не лишенному политического чутья Эрдогану очевидно главное: трещина в некогда едином евроатлантизме, неотъемлемой частью которого была и Турция с 1950-х, уже отчетливо просматривается.

И дело не только в антилиберальной политике и заявлениях Трампа и его команды. В конце концов, администрации и их главы приходят и уходят. Но есть ряд тем, которые составляют на Западе то, что политологи именуют «внутриэлитным консенсусом». Как минимум с 2021 года и США, и ЕС вполне сознательно проводят курс на обособление. Это совсем не изобретение Трампа.

Еще при либерально-рукопожатном президенте Джо Байдене летом 2021-го стало возможным появление «англосаксонского НАТО» – AUCUS. Заметим, стало возможным вопреки мнению европейских союзников по Североатлантическому альянсу, которых тогда США поставили перед фактом.

ЕС в долгу не остался, предоставив своему фронтмену прояснить США серьезность момента. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда усомнился в дееспособности НАТО как структуры, заявив о «смерти мозга» альянса. В 2022-м же вообще возникла структура-дублер Евросоюза – Европейское политическое сообщество (ЕПС). Кстати, по инициативе Макрона, но при безусловной поддержке других членов ЕС.

Официально заявленная цель структуры – «политические и стратегические дискуссии о будущем Европы», в том числе для «укрепления безопасности». Соответственно, военно-политического блока НАТО Брюсселю стало или недостаточно для обеспечения безопасности, или безопасность уже перестала ассоциироваться с одним лишь альянсом.

Недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости европейцам самим себя защищать развеяли последние сомнения. Европа и США пойдут своим военно-политическим путем, и Турции придется делать выбор. До сих пор эрдогановская Турция пыталась лавировать, точнее, увиливать от ставок на конкретного игрока через выражение солидарности то одним, то другим. Через поставки оружия Украине Эрдоган пытался успокаивать в военном отношении несамодостаточный ЕС, а через критику антинатовских заявлений того же Макрона подыгрывал США.

С высокой долей вероятности согласие Анкары на вхождение Хельсинки и Стокгольма в альянс было частью игры, реверансом турок больше в сторону Брюсселя, чем Вашингтона. Скорее всего, со временем просочатся данные, согласно которым выяснится: американцы нехотя включили Финляндию и Швецию в состав альянса. Просто два года назад в Белом доме решили, что пока еще не готовы к распаду блока. Европейские партнеры уж больно просили за два этих государства, а американцы не нашли убедительных контраргументов в пользу отказа кандидатам.

Пока же в изобретении формулировок упражняются представители Турции. В интервью каналу «ТРТ Ворлд» глава МИД Турции Хакан Фидан еще раз напомнил Брюсселю о предложении своего шефа, Эрдогана, Евросоюзу. По словам Фидана, налицо «кризис евроатлантических отношений», а «США отстранились от Европы». Из этого интервью следует, что именно Вашингтон отстранился от своих обязательств перед Брюсселем, а не наоборот.

Критика политики США от главы турецкого МИДа Фидана укладывается и в данные последнего соцопроса в Турции. Согласно исследованию социологической службы «Метрополл», в числе главных врагов Анкары турки видят именно Америку. Оставшиеся позиции разделили Израиль и Германия. В германском случае речь скорее идет о следовании Берлина в орбите влияния Вашингтона, когда немцы единственные в ЕС на протяжении нескольких последних лет блокировали продажу туркам истребителей «Еврофайтер». В остальном же из всех европейских стран Турция теснее всего связана с Германией. Прежде всего, из-за своей многочисленной общины в этой стране.

К Европе турок подталкивают экономические и географические обстоятельства. По данным «Евростата» и «Тюркстата», до половины турецкого внешнеторгового оборота приходится именно на страны Евросоюза. Разрывать эти связи изнывающая от гиперинфляции турецкая экономика позволить себе не может. Вдобавок, выгодное геостратегическое положение Турции с выходом на четыре акватории и две части света делает Анкару ценным партнером и для азиатских стран, которые захотят выстроить более тесные связи с европейским рынком.

В частности, это касается китайского проекта по переустройству мира «Один пояс – один путь». О турецком транзитном потенциале также не стоит забывать. Углеводороды из России, Азербайджана, Ирана и Ирака быстрее доставлять европотребителям, опять же, через Турцию.

Турецкая оборонка с начала нулевых во многом освободилась от американской технологической зависимости. Более того, за последние годы турецкие спецслужбы провели масштабную ревизию кадров комсостава среднего и высшего звена Вооруженных сил Турции. Получившие военное образование в США турецкие офицеры отстранялись от несения службы на стратегических объектах страны и от наиболее ответственных направлений. Отстранены в пользу офицеров, получивших образование в турецких военных училищах.

Таким образом, Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции. Недаром осенью 2024 года Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что Турция важна, а ее «важность заключается в изменении геополитического контекста».

Вполне вероятно и то, что сообщения источников агентства «Блумберг» о возможной отправке турецкой армии на Украину в качестве миротворцев после завершения конфликта имеют под собой некоторые основания. Турецкая армия готова выступить в привычной роли юго-восточного форпоста теперь уже европейского НАТО.