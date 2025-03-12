  • Новость часаРоссийские военные дошли до здания администрации в Судже
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу
    12 марта 2025, 08:44 Мнение

    В конфликте США и Европы Турция поддержит Европу

    Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Рецессия в США невыгодна даже России
    Эксперт: Украина капитулировала, проглотив унижение Зеленского
    Зеленский заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня
    Еврокомиссия призвала «готовиться к войнам»

    Евросоюз сможет выйти из политического тупика лишь при помощи Турции. Именно турецкая сторона бросит Европе «спасательный круг», заявил на днях президент республики Эрдоган. Громкое заявление турецкого лидера на самом деле не лишено некоторого смысла. Во всяком случае, для самой Турции.

    Смысл заявления Эрдогана в том, что, лишь будучи полноправным членом Евросоюза, Турция сможет быть максимально ему полезной. Хотя турецким ли властям не понимать, что современный ЕС скорее распадется на части, чем примет мусульманскую Турцию, да еще и при лидере, который непредсказуем и чужд «европейским ценностям»?

    Для разбора турецкого мотива протянуть руку Европе следует вспомнить, что происходит сегодня в стане коллективного Запада и насколько Турция вписывается в общую картину. Не лишенному политического чутья Эрдогану очевидно главное: трещина в некогда едином евроатлантизме, неотъемлемой частью которого была и Турция с 1950-х, уже отчетливо просматривается.

    И дело не только в антилиберальной политике и заявлениях Трампа и его команды. В конце концов, администрации и их главы приходят и уходят. Но есть ряд тем, которые составляют на Западе то, что политологи именуют «внутриэлитным консенсусом». Как минимум с 2021 года и США, и ЕС вполне сознательно проводят курс на обособление. Это совсем не изобретение Трампа.

    Еще при либерально-рукопожатном президенте Джо Байдене летом 2021-го стало возможным появление «англосаксонского НАТО» – AUCUS. Заметим, стало возможным вопреки мнению европейских союзников по Североатлантическому альянсу, которых тогда США поставили перед фактом.

    ЕС в долгу не остался, предоставив своему фронтмену прояснить США серьезность момента. Президент Франции Эммануэль Макрон тогда усомнился в дееспособности НАТО как структуры, заявив о «смерти мозга» альянса. В 2022-м же вообще возникла структура-дублер Евросоюза – Европейское политическое сообщество (ЕПС). Кстати, по инициативе Макрона, но при безусловной поддержке других членов ЕС.

    Официально заявленная цель структуры – «политические и стратегические дискуссии о будущем Европы», в том числе для «укрепления безопасности». Соответственно, военно-политического блока НАТО Брюсселю стало или недостаточно для обеспечения безопасности, или безопасность уже перестала ассоциироваться с одним лишь альянсом.

    Недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о необходимости европейцам самим себя защищать развеяли последние сомнения. Европа и США пойдут своим военно-политическим путем, и Турции придется делать выбор. До сих пор эрдогановская Турция пыталась лавировать, точнее, увиливать от ставок на конкретного игрока через выражение солидарности то одним, то другим. Через поставки оружия Украине Эрдоган пытался успокаивать в военном отношении несамодостаточный ЕС, а через критику антинатовских заявлений того же Макрона подыгрывал США.

    С высокой долей вероятности согласие Анкары на вхождение Хельсинки и Стокгольма в альянс было частью игры, реверансом турок больше в сторону Брюсселя, чем Вашингтона. Скорее всего, со временем просочатся данные, согласно которым выяснится: американцы нехотя включили Финляндию и Швецию в состав альянса. Просто два года назад в Белом доме решили, что пока еще не готовы к распаду блока. Европейские партнеры уж больно просили за два этих государства, а американцы не нашли убедительных контраргументов в пользу отказа кандидатам.

    Пока же в изобретении формулировок упражняются представители Турции. В интервью каналу «ТРТ Ворлд» глава МИД Турции Хакан Фидан еще раз напомнил Брюсселю о предложении своего шефа, Эрдогана, Евросоюзу. По словам Фидана, налицо «кризис евроатлантических отношений», а «США отстранились от Европы». Из этого интервью следует, что именно Вашингтон отстранился от своих обязательств перед Брюсселем, а не наоборот.

    Критика политики США от главы турецкого МИДа Фидана укладывается и в данные последнего соцопроса в Турции. Согласно исследованию социологической службы «Метрополл», в числе главных врагов Анкары турки видят именно Америку. Оставшиеся позиции разделили Израиль и Германия. В германском случае речь скорее идет о следовании Берлина в орбите влияния Вашингтона, когда немцы единственные в ЕС на протяжении нескольких последних лет блокировали продажу туркам истребителей «Еврофайтер». В остальном же из всех европейских стран Турция теснее всего связана с Германией. Прежде всего, из-за своей многочисленной общины в этой стране.

    К Европе турок подталкивают экономические и географические обстоятельства. По данным «Евростата» и «Тюркстата», до половины турецкого внешнеторгового оборота приходится именно на страны Евросоюза. Разрывать эти связи изнывающая от гиперинфляции турецкая экономика позволить себе не может. Вдобавок, выгодное геостратегическое положение Турции с выходом на четыре акватории и две части света делает Анкару ценным партнером и для азиатских стран, которые захотят выстроить более тесные связи с европейским рынком.

    В частности, это касается китайского проекта по переустройству мира «Один пояс – один путь». О турецком транзитном потенциале также не стоит забывать. Углеводороды из России, Азербайджана, Ирана и Ирака быстрее доставлять европотребителям, опять же, через Турцию.

    Турецкая оборонка с начала нулевых во многом освободилась от американской технологической зависимости. Более того, за последние годы турецкие спецслужбы провели масштабную ревизию кадров комсостава среднего и высшего звена Вооруженных сил Турции. Получившие военное образование в США турецкие офицеры отстранялись от несения службы на стратегических объектах страны и от наиболее ответственных направлений. Отстранены в пользу офицеров, получивших образование в турецких военных училищах.

    Таким образом, Турция уже сегодня вполне готова сделать выбор в пользу Евросоюза. И для этого Эрдогану совершенно не обязательно вступать в объединение, делясь суверенитетом с евробюрократией. Да и еврочиновники не исключают тесного сотрудничества с Анкарой при ее ограниченной евроинтеграции. Недаром осенью 2024 года Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что Турция важна, а ее «важность заключается в изменении геополитического контекста».

    Вполне вероятно и то, что сообщения источников агентства «Блумберг» о возможной отправке турецкой армии на Украину в качестве миротворцев после завершения конфликта имеют под собой некоторые основания. Турецкая армия готова выступить в привычной роли юго-восточного форпоста теперь уже европейского НАТО.

    Другие материалы автора

    Главное
    Лавров назвал главу Еврокомиссии «фюрером Урсулой»
    Киев призвал не считать прекращение огня заморозкой конфликта
    Причастный к преступлениям в России генерал Красильников уволен из ВСУ
    У вокзала в Ивано-Франковске устроили взрыв
    Дрон-камикадзе проекта «Архангел» разогнали до 280 км/ч
    Nokia не смогла совершить первый звонок на Луну
    Раскрыта схема обмана россиян с помощью самозапрета на кредиты

    Рецессия в США невыгодна даже России

    В экономике США увидели признаки приближающейся рецессии. Согласно экономической модели, она может случиться уже в третьем квартале этого года, и вероятность этого сценария достигла самого высокого значения за сорок с лишним лет. Кто пострадает вслед за Штатами, а кто выиграет от обвала американской экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Глобальная элита выставила против Трампа умного канадца

    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

    Перейти в раздел

    Подвалы Суджи становятся братской могилой для ВСУ

    За минувшие сутки российская армия освободила от ВСУ еще 12 населенных пунктов в Курской области. Окруженные части противника сейчас пытаются прорываться пешком к украинской границе или прятаться в подвалах. «Бегут как ошпаренные», – сказал постпред РФ в ООН Василий Небензя. Как полагают эксперты, разгрому группировки противника и продвижению российских войск способствует ряд факторов, поэтому скоро из региона может появиться еще больше позитивных новостей. Подробности

    Перейти в раздел

    Кого Трамп выберет на место Зеленского

    Все больше признаков того, что не только Москва, но и Вашингтон не хочет иметь дело с действующим лидером киевского режима Владимиром Зеленским. И в Киеве тоже активизировались некоторые политики, которые считают, что могут и сами, причем вскоре, возглавить Украину. Что это за люди и кто из них мог бы устроить и Россию, и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............