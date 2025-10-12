Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Депутат Буцкая призвала сделать обязательной медиацию при разводе
Процедура примирения супругов при разводе должна стать обязательной в России, особенно для семей с детьми, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», – сказала она ТАСС.
Буцкая уточнила, что «медиатор – это человек, который помогает договориться».
По ее словам, в Москве успешно функционирует сильная служба медиации. По итогам бракоразводного процесса там создают «практически паспорт семьи».
Депутат отметила, что медиатор выслушивает обе стороны, помогая им прийти к соглашению. Это позволяет избежать вражды между бывшими супругами, даже если брак не сохранится.
Глобальная задача – уменьшить количество разводов и увеличить число крепких семей, объяснила депутат задачи медиаторов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по информполитике Андреем Свинцовым в августе внесла законопроект, предоставляющий судам право назначать совместное воспитание детей после развода.