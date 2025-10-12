Депутат Буцкая призвала сделать обязательной медиацию при разводе

Tекст: Ирма Каплан

«Я полностью поддерживаю идею Минюста, что медиация не просто должна быть теоретически возможной опцией при разводе, она должна быть обязательной», – сказала она ТАСС.

Буцкая уточнила, что «медиатор – это человек, который помогает договориться».

По ее словам, в Москве успешно функционирует сильная служба медиации. По итогам бракоразводного процесса там создают «практически паспорт семьи».

Депутат отметила, что медиатор выслушивает обе стороны, помогая им прийти к соглашению. Это позволяет избежать вражды между бывшими супругами, даже если брак не сохранится.

Глобальная задача – уменьшить количество разводов и увеличить число крепких семей, объяснила депутат задачи медиаторов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по информполитике Андреем Свинцовым в августе внесла законопроект, предоставляющий судам право назначать совместное воспитание детей после развода.