Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Пограничники Украины поймали уклониста на моноколесе у границы
Украинские пограничники задержали мужчину, который пытался пересечь границу со Словакией на моноколесе, переодевшись в гражданскую одежду.
Военнообязанный гражданин Украины пытался нелегально пересечь границу на моноколесе, передает ТАСС. Мужчина выбрал для попытки побега участок рядом с Ужгородом, нарядился в обычную одежду и шел по полевой дороге, притворяясь, что просто гуляет.
Пограничная служба Украины сообщила, что подозрительное движение нарушителя вблизи границы зафиксировала фотокамера. «Когда до госграницы осталось 300 метров, мужчину остановил пограничный наряд», – заявили в ведомстве.
Задержанного доставили в подразделение для дальнейших разбирательств. Сейчас решается вопрос о его привлечении к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат на Украине заложил мину у входа в военкомат. Жители Харькова объединились для мести сотрудникам военкоматов. В Николаеве неизвестные сожгли машину сотрудников военкомата.