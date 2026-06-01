Фанаты устроили овации вратарю Сафонову после победы в Лиге чемпионов
На домашнем стадионе парижан прошло торжественное чествование первого в истории российского голкипера Матвея Сафонова, сумевшего дважды завоевать главный клубный трофей Европы.
Поклонники французского клуба «Пари Сен-Жермен» восторженно приветствовали Матвея Сафонова во время чествования победителей Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс», передает РИА «Новости».
Россиянин вышел к публике в темных очках, обернувшись клубным флагом.
В субботу парижане одолели английский «Арсенал» в финале турнира, который прошел в Будапеште. Команда одержала победу в серии пенальти и второй год подряд стала обладателем главного трофея. Сафонов провел на поле всю игру, закрепив за собой статус основного вратаря еще в декабре.
Годом ранее голкипер также выиграл Лигу чемпионов с парижанами, однако финальную встречу против итальянского «Интера» он провел в запасе. За время выступления во Франции с 2024 года футболист дважды выиграл национальный чемпионат, а также завоевал Кубок и Суперкубок страны.
Кроме того, в активе 27-летнего россиянина победы в Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке. В решающем матче последнего турнира он смог отразить сразу четыре одиннадцатиметровых удара.
Вратарь Матвей Сафонов стал первым российским двукратным победителем данного турнира. После игры голкипер заявил о готовности к новым спортивным свершениям.