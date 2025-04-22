В Индии 27 туристов погибли при нападении вооруженной группы

Tекст: Алексей Дегтярев

Среди погибших оказались как минимум два иностранца, еще около 20 туристов получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на News18.

Местные власти назвали случившееся терактом. Эта атака стала самой масштабной за последние годы. По словам главы региона Омара Абдуллы, подобные нападения на мирных жителей ранее не были столь крупными. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Фронт сопротивления».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с визитом в Саудовской Аравии, провел телефонный разговор с министром внутренних дел Амитом Шахом и поручил принять все необходимые меры, а также посетить место происшествия.

По данным очевидцев, нападавшие были в военной форме и скрылись после атаки. Индийские силовики ведут поиски стрелявших.