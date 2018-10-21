Жертвами столкновений христиан и мусульман в Нигерии стали 55 человек

В штате Кадуна в Нигерии 55 человек стали жертвами столкновений христиан и мусульман, сообщают власти страны.

Столкновения в городе Касуван-Магани начались в четверг из-за конфликта между христианскими и мусульманскими грузчиками на местном рынке, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В первый день погибли два человека, но полиции удалось временно погасить конфликт. Однако ночью, по словам местных жителей, молодые христиане из этнической группы адара сожгли несколько домов мусульман. В результате столкновения возобновились.

С пятницы в городе введен комендантский час. Задержаны 22 человека.

Agence France-Presse указывает, что в феврале подобные столкновения в Касуван-Магани привели к гибели 10 человек.

В 2014 году более 100 женщин и детей утонули в населенной мусульманами нигерийской деревне Дампар штата Тараба, пытаясь спастись от межрелигиозной резни.