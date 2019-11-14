Патриарх Кирилл объяснил утрату христианской идентичности Европы

Причиной утраты христианской идентичности Европы является секуляризм, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сторонники секулярной идеи считают, что отказ от религии служит общему благу всех людей. Вместе с религиозностью отвергаются и традиционные нравственные ценности, такие как брак, как союз мужчины и женщины и неприкосновенность человеческой жизни с момента зачатия до естественной смерти. Тех же, кто находит в себе силы и мужество публично критиковать противоестественную и моральную вседозволенность, представители секулярной идеи обвиняют в нетерпимости», – передает слова патриарха РИА «Новости».

Он добавил, что в РПЦ близко к сердцу принимают ситуацию в Европе, ранее бывшей оплотом христианства, а теперь «стремительно теряющей свою религиозную идентичность».

В своем выступлении на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира патриарх Кирилл также призвал мировое сообщество обратить внимание на преследование христиан в Африке, передает ТАСС.

«Как предстоятель крупнейшей из поместных православных церквей, я должен сказать о дискриминации в ряде стран, в том числе и моих единоверцев, которые нередко подвергаются гонениям. Непоправимый урон нанесен христианскому присутствию на Ближнем Востоке, на святой земле для всех авраамических религий», – отметил предстоятель РПЦ.

По его словам, сейчас целый ряд государств Южной Сахары страдает «от бесконтрольной деятельности экстремистских группировок».

«В Нигерии, в частности, совершается настоящий геноцид христиан, и я призываю всех людей доброй воли, чтобы проблемы христиан в африканских странах не оставались без внимания», – сказал патриарх.

Они призвал религиозных лидеров обратиться к государственным лидерам прекратить решать геополитические задачи за счет более слабых стран.

«Религиозные лидеры могут и должны единым голосом обратиться к лидерам политическим. Пора недвусмысленно заявить о том, что необходимо прекратить решать геополитические задачи за счет более слабых, в том числе за счет слабых государств, пора прекратить безответственный деле энергетических ресурсов, пора перестать делить страны мира на первые, вторые и третьи», – заявил патриарх Кирилл.

Он добавил, что ему хотелось бы, чтобы более развитые и богатые государства осознали свою ответственность за судьбы человечества и были гарантами безопасности и стабильности, а не «диктаторами глобального порядка».

«Как показала практика, навязывание одним государствами другим своих правил, границ и культуры не приводит ни к чему хорошему, самобытность и свобода народов – это залог их безопасного и мирного сосуществования», – заявил он.

Патриарх Кирилл отметил, что нужно отказаться от хищнической эксплуатации окружающей среды, «хищническая добыча природных ресурсов» в небогатых странах.

«Мы несем ответственность за Божье творение, созданное на благо людей, наш посыл обращения к каждому человеку, и мы искренне верим, что он будет услышан», – добавил предстоятель Русской православной церкви.

Ранее он также заявил, что защита традиционных ценностей должна стать приоритетом для представителей всех мировых традиционных конфессий.

II Саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября.

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