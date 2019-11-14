Патриарх Кирилл призвал мировые конфессии на защиту традиционных ценностей

Защита традиционных ценностей должна стать приоритетом для представителей всех мировых традиционных конфессий, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии II Бакинского саммита религиозных лидеров мира.

Патриарх указал, что на саммите «собрались представители разных религиозных традиций», и «несмотря на объективные различия в вероучении», все они одинаково смотрят «на вопросы общественной морали», передает РИА «Новости».

«Наш общий долг и совместная задача – свидетельствовать о нравственных ориентирах в жизни человека. Религиозные лидеры могут и должны единым голосом обратиться к лидерам политическим», – сказал он.

Патриарх Кирилл призвал обратить внимание на то, что сильные и развитые страны не должны эксплуатировать менее развитые, решая за их счет свои геополитические проблемы: «Пора прекратить безответственный дележ энергетических ресурсов, пора перестать делить страны мира на первые, вторые и третьи. Хотелось бы, чтобы более развитые и богатые государства осознали свою ответственность за судьбы человечества, они должны быть гарантами безопасности и стабильности, а не диктаторами глобального порядка».

Он отметил также, что доминирование одних государств над другими, в том числе, в сфере добычи полезных ископаемых, никогда не приводило к положительным последствиям.

«Самобытность и свобода народов – это залог их безопасного и мирного сосуществования. Очень важно, чтобы прекратилась хроническая добыча природных ресурсов в небогатых странах и загрязнение окружающей среды, мы несем ответственность за божье творение, созданное на благо людей, наш посыл обращения к каждому человеку, и мы искренне верим, что он будет услышан», – сказал патриарх Кирилл.

Он подчеркнул также, что недостаток осведомленности молодежи о религиозных традициях позволяет экстремистам распространять свои идеи, передает ТАСС.

«Против традиционных религий идет война, она ведется в городах и селах, в информационном пространстве, но что важнее всего – в умах и душах людей (...) Экстремистские идеологические организации используют отсутствие жизненного опыта у молодежи, ее готовность защищать свои взгляды любой ценой. Все это усугубляется очень низким уровнем осведомленности, недостатком базовых знаний не только о других религиях, но даже о своей собственной религиозной традиции», – сказал патриарх.

Он указал, что террористы эксплуатируют неприятие религиозными людьми современной регулярной парадигмы в условиях кризис традиционных ценностей.

Так, экстремисты «легко подменяют своей идеологией секулярную идеологию, их семена падают на подготовленную почву».

«Поэтому мы как религиозные лидеры должны не только отвергать и осуждать экстремизм, но и воспитывать в обществе незыблемые, основанные на Священном писании ценности семьи, брака, уважения к старшим, уважения к религии и к религиозному выбору человека, поддержки страждущих и обездоленных», – подчеркнул патриарх Кирилл.

Второй Саммит религиозных лидеров мира проходит в Баку 14-15 ноября. Он приурочен к 70-летию председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейха-уль-Ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летию его пребывания в должности председателя УМК.

На саммит приглашены порядка 200 лидеров традиционных религий из разных стран. Организаторами выступают Управление мусульман Кавказа и государственные власти Азербайджана.

Ранее патриарх Кирилл заявил об угрозе превращения России в «выжженную землю».

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