Патриарх Кирилл заявил об угрозе превращения России в «выжженную землю»

России грозит превращение в «выжженную землю с точки зрения истории», если в стране не будут реставрироваться деревенские храмы и другие исторические памятники, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на II съезде Общества русской словесности.

«Из истории мало чего осталось в виде памятников. Войны так прошлись по нашей земле, как ни по одной другой европейской стране не прокатились. Если летишь над ближним Подмосковьем и над прилегающими к Московской области районами, то невольно видишь заброшенные деревни. В них люди не живут, но что самое печальное – в этих деревнях стоит единственное, что связывает нас с прошлым, единственное, что является реальным памятником архитектуры и культуры, это деревенский храм. Если бы видели, в каком состоянии многие из этих храмов», – приводит слова патриарха РИА «Новости».

Он назвал реставрацию памятников одной из первостепенных задач, а также призвал не откладывать ее «на какие-то последующие времена».

В противном случае, по словам патриарха, «у нас не останется и этих памятников, мы вообще превратимся в выжженную землю с точки зрения истории, мало что будет напоминать нам о нашем прошлом».



«Как мы хотим воспитывать национальное самосознание, как воспитывать связь времен в умах молодежи? Ведь нужно что-то показать и рассказать, а уже сейчас показывать почти нечего, а то, что стоит, находится в руинированном состоянии», – отметил патриарх Кирилл.



По его словам, на сегодняшний день более 4 тыс. храмов нуждаются в срочной реставрации или, по крайней мере, в консервации «с тем чтобы они не превратились в руины в ближайшие пять-семь лет».

Патриарх особо подчеркнул деятельность молодежного движения «Общее дело», волонтеры которого на собственные средства отправляются в экспедиции в отдаленные регионы и восстанавливают храмы.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сейчас в России строятся новые храмы вместо восстановления старых.

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