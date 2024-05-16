Путин в Пекине возложил венок к памятнику народным героям

Tекст: Елизавета Шишкова

Обелиск был построен в память о героях, погибших в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ веках, на основании принятой 30 ноября 1949 года резолюции первого пленарного заседания Народного политико-консультативного совета Китая, передает ТАСС.



Высота памятника составляет 38 метров, а вес 10 тыс. тонн. Он состоит из 17 тыс. мраморных гранитных блоков. Монумент украшен барельефами с изображениями борьбы китайского народа. На памятнике высечена рукописная цитата Мао Цзэдуна: «Вечная слава народным героям», на другой стороне ее расширенная версия.

Напомним, Путин находится с двухдневным визитом в Китае, который является важнейшим торгово-экономическим партнером Москвы. Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят несколько важных тем, в том числе Украину.