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Песков объяснил причину первого визита Путина после инаугурации в Китай
Первый международный визит российского лидера Владимира Путина после инаугурации состоялся именно в Китай, так как Пекин является стратегическим и важнейшим торгово-экономическим партнером Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Китай является нашим стратегическим партнером и страной «номер один» в плане торгово-экономического оборота, передают «Известия».
Пресс-секретарь подчеркнул, что объем торговли с Китаем за прошлый год превысил 220 млрд долларов. При этом, по мнению китайской стороны, сумма составляет 240 млрд долларов.
По словам представителя Кремля, сотрудничество двух стран содержит серьезный балансирующий элемент.
Ранее Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине.