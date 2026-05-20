Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.3 комментария
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в Пекине
Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за приглашение посетить Пекин и оказанный теплый прием.
«Прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство», – сказал глава российского государства во время российско-китайских переговоров, передает ТАСС.
Перед этим лидеры двух стран общались почти полтора часа в рамках переговоров в узком составе. В настоящее время встреча глав государств продолжается в расширенном формате с участием делегаций России и Китая, сообщает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского лидера перед Домом народных собраний.
В преддверии поездки глава государства обратился к гражданам Китая с видеообращением.