В Астрахани 23 человека госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

Эксперт объяснил новый обмен ударами Ирана и США

Эксперт Лямин: Перемирие Ирана и США новыми ударами не сорвано

Tекст: Андрей Резчиков

«Я бы не назвал нынешний инцидент чем-то из ряда вон выходящим или специально спланированной эскалацией под надуманным предлогом. По сути, это продолжение череды точно таких же стычек, которые происходили в регионе и до подписания меморандума о перемирии», – считает военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, сценарий там практически всегда один и тот же: американская сторона пытается провести судно вдоль побережья Ормузского пролива в том режиме, который Иран считает нарушением своего суверенитета. Иран в ответ задействует дроны-камикадзе, после чего американцы наносят удары по позициям, с которых эти дроны запускаются, по местам хранения ракет и береговым радарам.

«То, что мы видим сейчас – это примерно тот же самый алгоритм действий. Поэтому говорить о каком-то демонстративном подавлении или использовании сугубо формального повода я бы не стал. Скорее, это продолжение взаимного обмена ударами в очень жестко очерченных географических рамках», – добавил собеседник.

По мнению эксперта, перемирие не сорвано, потому что данный инцидент не является юридическим и фактическим концом соглашения о прекращении огня. «Стороны будут пытаться сохранить общие рамки договоренностей, потому что в этом объективно заинтересованы и Вашингтон, и Тегеран. Другое дело, что этот меморандум с самого начала существовал в «частично нарушенном» состоянии», – напомнил Лямин.

В первой статье этого документа записано, что боевые действия должны быть прекращены на всех направлениях, включая Ливан, и должен быть обеспечен суверенитет и территориальная целостность Ливана.

«Однако по факту Израиль продолжает оккупацию части ливанской территории, там идут стычки, продолжают гибнуть люди. То есть меморандум де-факто нарушался все это время. Интенсивных крупномасштабных боев там сейчас нет, но столкновения никуда не делись. Поэтому текущий инцидент в Ормузском проливе – это, по сути, еще один элемент нарушения, и в будущем подобные эксцессы могут регулярно повторяться», – прогнозирует эксперт.

Лямин подчеркивает, что президенту США Дональду Трампу нужно, чтобы поток нефти из Персидского залива шел бесперебойно, особенно в преддверии приближающихся ноябрьских выборов: это сдерживает цены на бензин внутри США. «Иран, в свою очередь, также заинтересован в сохранении режима временного освобождения от санкций и снятии морской блокады. Тегерану сейчас остро нужны нефтяные доходы для восстановления разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры», – пояснил он.

Однако этот взаимный интерес не отменяет локальных столкновений. «Ситуация вокруг Ливана остается очень напряженной, и я не исключаю, что возможны новые ограниченные обмены ударами между Ираном и Израилем (подобно тому, как это было незадолго до подписания меморандума: удар Израиля по Бейруту, ответный пуск ракет со стороны Ирана, действия против Ирана – все это длилось около суток). Иран просто не может бросить «Хезболлу»: она вступилась за него в первые дни атаки со стороны США и Израиля, и для Тегерана оставить союзника сейчас – это принципиально невозможный шаг», – рассуждает Лямин.

Таким образом, «США будут сдерживать эскалацию и не допустят сползания в новую крупномасштабную войну». «Более того, все эти тактические столкновения, скорее всего, не помешают ходу самих переговоров, потому что стороны пока заинтересованы в процессе. Хотя ситуация очень сложная: меморандум вынес самые трудные вопросы (ядерную проблему, полную отмену санкций) на будущее. Причем в тексте заложено, что переговоры могут вестись не только 60 дней, но и продлеваться по взаимному согласию, то есть подвешенное состояние может затянуться на долгие месяцы», – отметил собеседник.

Определить, где проходит «красная черта» для полномасштабной войны, очень трудно. Но ключевым триггером станет значительное число жертв с любой из сторон, особенно среди гражданского населения. «Точную цифру назвать сложно, но консенсус в том, что переход за некий критический порог потерь делает деэскалацию неуправляемой. Для Ирана красной чертой являются массированные удары Израиля по Дахие (шиитскому пригороду Бейрута) с большим количеством жертв. По американской линии – резонансная гибель американских военных; если речь идет о единичных потерях, Вашингтон, возможно, еще сможет спустить ситуацию на тормозах, но если будет некий всплеск потерь, реакция станет жесткой», – полагает Лямин.

В пятницу американские военные нанесли удары по иранским объектам «в качестве решительного ответа на атаку накануне на коммерческое судно, следовавшее через Ормузский пролив». Как заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), действия Ирана «ставят под угрозу свободу судоходства в жизненно важном международном торговом коридоре». Американская авиация наносила удары по местам хранения иранских ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также по береговым радарам.

По данным IRIB, взрывы были слышны в прибрежном городе Сирик у Ормузского пролива. Reuters со ссылкой на иранские СМИ сообщило, что снаряд попал в район пирса Сирика. Еще два снаряда угодили в телебашню около этого иранского города. Всего в атаке участвовало шесть самолетов ВВС США.

По данным американских СМИ, в четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал беспилотником грузовое судно Ever Lovely под флагом Сингапура. Это произошло примерно в 7,5 морских милях от побережья Омана. Снаряд попал в правый борт и повредил капитанский мостик. По счастливой случайности никто из экипажа не пострадал, угрозы затопления или экологического ущерба нет.

Иранские государственные СМИ заявили, что судно использовало «несогласованный» и несанкционированный Тегераном коридор для движения. При этом в США подчеркивают, что Ever Lovely двигался строго по официальному маршруту, определенному Международной морской организацией (ИМО).