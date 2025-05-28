Путин предложил поощрять помогающих инвалидам таксистов

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, наказания и штрафы за отказ помогать инвалидам не всегда работают эффективно, так как такси могут исчезать и взыскания становятся невозможными, передает ТАСС.

Владимир Путин подчеркнул: «Надо продумать какую-то систему. Заставлять – это, конечно, можно, но лучше какую-то систему поощрений». Президент обратился к коллегам с просьбой иметь это в виду при разработке новых мер.

Глава государства добавил, что просто ссылаться на закон недостаточно, поскольку для эффективного изменения ситуации необходимы не только требования, но и стимулы для водителей такси.

Ранее Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта до 2030 года.