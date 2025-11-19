Путин призвал сформировать рынок для применения достижений ИИ

Путин: России необходим рынок для применения достижений ИИ

Tекст: Валерия Городецкая

«И что, конечно, очень важно, нужно формировать рынок для применения достижений искусственного интеллекта. Вот сейчас мы с коллегами разговаривали, они меня посвящали в то, как развивается эта сфера деятельности. Ну, это так же, как и в любой другой сфере. Но, к сожалению или к счастью, у нас есть возможность сформировать этот рынок», – сказал Путин, предает РИА «Новости» на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Он подчеркнул, что введение определенных стандартов в различных сферах деятельности поможет организовать эффективное внедрение искусственного интеллекта.

Путин отметил, что пользователи должны оплачивать использование достижений этой сферы, чтобы обеспечить финансовую базу для дальнейшего развития технологий. По словам президента, этот процесс нуждается в дополнительном импульсе и поддержке.

Ранее Путин призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей. Он также поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России.

Глава государства призвал ускорить ликвидацию барьеров для отечественных технологий и потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень.